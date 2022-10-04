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Автозавод «Москвич» откроет дилерские центры в 23 городах России

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Максим Мишин
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Московский автомобильный завод «Москвич» приступил к формированию собственной дилерской сети. Об этом 4 октября «Известиям» сообщила пресс-служба предприятия.

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«Московский автомобильный завод «Москвич» открыл прием заявок от потенциальных партнеров в 23 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Омск, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград, Краснодар, Ижевск, Набережные Челны, Саратов, Ставрополь, Оренбург, Тюмень и Кемерово», говорится в сообщении.

В будущем «Москвич» планирует открыть дилерские центры и в других городах России. Автозавод делает ставку на электромобили, поэтому один из обязательных критериев — готовность партнера создать инфраструктуру для их демонстрации, продажи и обслуживания.

«Москвич» — это проект федерального значения, поэтому для нас особенно важно присутствие в самых крупных регионах. Планы по развитию линейки электромобилей накладывают на будущие дилерские центры определенные обязательства по развитию инфраструктуры. Мы заинтересованы в том, чтобы в числе наших партнеров оказались крупные сети с большим опытом работы», — отметил генеральный директор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин.

В мае текущего года компания Renault передала правительству Москвы контроль над своим московским заводом. Предприятию вернули историческое название «Москвич». Выпуск машин планируется возобновить к концу 2022 года.

28 сентября в Липецкой области на заводе «Моторинвест» запустили производство электромобилей под брендом Evolute. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute I-Pro. Электромобиль оснащен тяговой батареей емкостью 53 кВт, запасом хода в 420 км. Мощность электродвигателя составляет 150 л. с.

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