Автозавод «Москвич» откроет дилерские центры в 23 городах России
Московский автомобильный завод «Москвич» приступил к формированию собственной дилерской сети. Об этом 4 октября «Известиям» сообщила пресс-служба предприятия.
«Московский автомобильный завод «Москвич» открыл прием заявок от потенциальных партнеров в 23 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Омск, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград, Краснодар, Ижевск, Набережные Челны, Саратов, Ставрополь, Оренбург, Тюмень и Кемерово», говорится в сообщении.
В будущем «Москвич» планирует открыть дилерские центры и в других городах России. Автозавод делает ставку на электромобили, поэтому один из обязательных критериев — готовность партнера создать инфраструктуру для их демонстрации, продажи и обслуживания.
«Москвич» — это проект федерального значения, поэтому для нас особенно важно присутствие в самых крупных регионах. Планы по развитию линейки электромобилей накладывают на будущие дилерские центры определенные обязательства по развитию инфраструктуры. Мы заинтересованы в том, чтобы в числе наших партнеров оказались крупные сети с большим опытом работы», — отметил генеральный директор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин.
В мае текущего года компания Renault передала правительству Москвы контроль над своим московским заводом. Предприятию вернули историческое название «Москвич». Выпуск машин планируется возобновить к концу 2022 года.
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