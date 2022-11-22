Первые продажи российского электромобиля «Атом» запланированы на 2025 год

Продажи нового российского электромобиля «Атом» планируется запустить в 2025 году. Планами поделился 22 ноября исполнительный директор стартапа компании АО «Кама» по производству этого электромобиля Харальд Грюбель.

«В 2023 году мы покажем функциональные прототипы «Атома», а уже в 2025 году планируем стартовать продажи электромобилей», — сказал он в ходе круглого стола «Электродвижение как новая парадигма мира» на форуме ATOMEXPO 2022.

Он указал, что в планах компании — «совершить революцию пользовательского опыта».

«Пора обратить внимание не только на улучшение технических характеристик автомобиля, важной задачей становится изменение формата отношений между человеком и электромобилем», — подчеркнул Грюбель.

Он также отметил, что при разработке «Атома» компания учитывает ключевые потребности молодого поколения.

10 ноября пресс-служба стартапа «Кама» распространила первое фото электрокара «Атом».

В октябре стало известно, что российский стартап «Кама» собирается купить завод Ford в Набережных Челнах. Там планируется наладить производство электромобилей по полному циклу, включающему сварку и окраску кузовов. «Кама» рассчитывает привлечь инвестиции в проект в $150 млн.