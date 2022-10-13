Стартап «Кама» намерен купить завод «Соллерс Форд»

Разработчик электромобилей «Кама», проект создан главой КамАЗа Сергеем Когогиным и бизнесменом Рубеном Варданяном, намерен приобрести простаивающий сейчас завод «Соллерс Форд» в Набережных Челнах. На нем планируется наладить производство электромобилей по полному циклу, включающему сварку и окраску кузовов. Об этом 13 октября сообщило агентство «Автостат».

«Кама» рассчитывает привлечь инвестиции в проект в $150 млн. Согласно планам, на одной платформе будет разработано четыре модели электрокаров: двухдверная городская «Дуо», семейная «Фэмили», такси и коммерческий автомобиль для служб доставки.

По предварительной информации, у всех моделей запас хода составит 500 км на одной зарядке. Максимальная скорость — до 170 км/ч. Первые прототипы ожидаются в I квартале 2023 года, а старт серийного производства намечен на IV квартал 2024-го.

Компания «Кама» ранее заявляла, что планирует к 2030 году выйти на производство более 450 тыс. электрокаров в год, однако эксперты отметили, что не видят в России потенциального спроса для таких объемов производства.

11 октября «Автостат» сообщил, что в России в сентябре 2022 года жители РФ приобрели 209 новых электромобилей. Такой показатель на 29,8% больше, чем в 2021 году. Доля электромобилей на рынке новых легковых машин в России выросла более чем втрое — с 0,14% (в сентябре 2021 года) до 0,47% (в сентябре 2022 года). В марочном рейтинге сегмента электромобилей на первое место в сентябре вышел Volkswagen с результатом 69 единиц. Второе место заняла Tesla (44 шт.), третье — Audi (20 шт.). Пятерку лидеров замкнули Mercedes-Benz и Hongqi (12 и 11 шт. соответственно).