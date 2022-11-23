Стоимость «Москвича-3» может составить около 2 млн рублей

Стоимость автомобиля «Москвич-3» может составить от 1,6 млн до 2 млн рублей без учета скидки по программе льготного автокредитования, сообщил 23 ноября ТАСС источник на авторынке.

В пресс-службе «Москвича» в свою очередь пока официально не называют цену кроссовера.

В среду автозавод «Москвич» возобновил работу, запустив серийное производство кроссовера «Москвич-3». Он оснащен бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с.) в паре с автоматической трансмиссией CVT или 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Продажи этого автомобиля в Москве начнутся в январе 2023 года, а с марта 2023 года — по всей России.

Также сообщалось, что завод «Москвич» в 2025 году планирует произвести 120 тыс. автомобилей. 25 тыс. машин из общего числа будут электромобилями.

В октябре завод «Москвич» сообщил, что приступил к формированию собственной дилерской сети, которая будет насчитывать 23 центра от Санкт-Петербурга до Красноярска.

В мае 2022 года компания Renault передала правительству Москвы контроль над своим московским заводом. Предприятию вернули историческое название «Москвич».