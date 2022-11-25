На трех китайцах: чем займется калининградский «Автотор»
Всё больше российских автозаводов переходят на сотрудничество с «азиатскими» компаниями. «Автотор» до конца года планирует запустить производство автомобилей трех новых брендов. Производственный план на 2023 год — от 50 до 70 тыс. автомобилей. Что это будут за машины и для кого они предназначены, выясняли «Известия».
«Всё очень зыбко»
Пока калининградский «Автотор» планирует выпускать автомобили трех новых брендов. В перспективе же их количество может как вырасти, так и уменьшиться.
«В перспективе количество новых партнеров может увеличиться, но не до конца этого года. При этом из этих трех кто-то может и выпасть, всё очень зыбко в условиях санкций», — рассказал в интервью «РИА Новости» глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов.
Новых партнеров он не назвал, сославшись на обязательство по соглашениям о конфиденциальности, однако подтвердил, что «Автотор» планирует сотрудничать «в том числе и с азиатскими компаниями». По его словам, запуск производства запланирован на конец этого года.
Какая модель станет ключевой
Первое время «Автотор» намерен собирать автомобили с классическими двигателями внутреннего сгорания. Далее после годичного и двухгодичного освоения рынка планируется их глубокая локализация. В качестве одного из вероятных партнеров «Ведомости», опираясь на собственные источники, называют концерн BAIC. Также издание сообщило, что переговоры ведутся с Chery.
Называют и перспективную модель — седан C-класса Beijing U5 Plus, сопоставимый по размерам с Kia Cerato, Hyundai Elantra и Skoda Octavia. На местном рынке он оснащается полуторалитровыми моторами: атмосферным — мощностью 116 л.с. и турбированным — мощностью 150 л.с. Выбор трансмиссий: механические 5- и 6-ступенчатые или вариатор.
Beijing U5 Plus
Есть у марки BAIC и более интересные для России модели — брутальные внедорожники в стилистике Jeep Wrangler и Mercedes-Benz G-Class, но речь о них пока не идет.
Что касается седана, то благодаря крупным размерам и наличию автоматической трансмиссии этот автомобиль может быть востребован у такси, каршеринга и корпоративных парков. А еще он существует в электрическом варианте с запасом хода в районе 500 км, что также важно для «Автотора».
Завод для электромобиля
Уже сейчас калининградское предприятие выставило новым партнерам условие — наличие в линейке электрокаров либо разработок для их выпуска.
«В нашем случае они уже выпускают электромобили», — добавил Горбунов.
Планы производить электромобиль «Известиям» подтвердил генеральный директор «Автотор Холдинг» Александр Сорокин на международном форуме «Атомэкспо» в Сочи.
— В следующем году мы планируем запустить производство компактного электромобиля совместно с китайским партнером. Сейчас мы строим завод для выпуска этой модели, — сообщил он, но не уточнил, о какой именно марке идет речь.
Одновременно «Автотор» не отказывается от планов производить электрокар собственной разработки, рассказал ранее Валерий Горбунов. По его словам, это будут компактные машины «с легко меняемым интерьером и экстерьером». У «Автотора» довольно обширная программа электрификации транспорта. Ожидается, что калининградский завод станет ключевым потребителем аккумуляторов новой «Гигафабрики», которую госкорпорация «Росатом» планирует открыть в 2025 году.
«Далеко не точка безубыточности»
Партнерство «Автотора» и китайского автопроизводителя BAIC эксперты считают правильным решением, отвечающим потребностям рынка.
— Сейчас наиболее востребованными являются простые и относительно недорогие модели автомобилей. Автомобили BAIC как раз и выступают в этом сегменте. Если удастся удержать стоимость седана на уровне 1,5 млн, а кроссовера — на уровне 2,5–3 млн, то машины будут востребованы у потенциальных покупателей, — отметил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.
Внедорожник BAIC BJ60
По его мнению, калининградский завод способен выпустить 20–25 тыс. этих машин в следующем году. Доля электрокаров пока не превысит 5% от общего объема производства, считает эксперт.
Заводской план на следующий год — 50 тыс. машин при плохом развитии событий и 70 тыс. — при хорошем.
«При хорошем развитии может быть и 70 тыс., если совсем уж будет хорошо, то будем и эту цифру превышать. Нам даже этот объем дает уже некоторую устойчивость, но это далеко не точка безубыточности», — рассказал Валерий Горбунов. Для сравнения: в 2019 году — 212 тыс. автомобилей, в 2020-м — 156 тыс. и 177 тыс. штук в 2021-м.
Старый друг лучше новых трех
«Автотор» несколько раз пытался выпускать китайские автомобили, но эти проекты по разным причинам не были успешны. Поэтому представители завода связывают определенные надежды с возвращением прежних партнеров — Hyundai, Kia и BMW.
«У нас есть и будут мощности, которые независимо от появления новых партнеров мы сможем предоставить. Новые партнеры не выйдут сразу с высоким коэффициентом загрузки, всё будет происходить постепенно, по мере освоения рынка их продукцией. Если с Kia и Hyundai мы занимали в разные времена от 12 до 18% автомобильного рынка России, то сразу достичь с новыми партнерами такой доли на рынке — который сам еще припал — очень тяжело», — рассказал Валерий Горбунов.
— Если автопроизводители, которые до недавнего времени выпускали свои модели на «Автоторе», решат возобновить сотрудничество, мы будем только рады, — подчеркнул Александр Сорокин.
Бывшие партнеры калининградского завода вполне могут вернуться на предприятие, когда нормализуется геополитическая ситуация, полагает Сергей Бургазлиев.
— «Автотор» — достаточно гибкое предприятие. Наладка производства новых моделей не займет много времени, — отметил он.