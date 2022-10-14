В Калининградской области будут выпускать батареи для электромобилей

В Калининградской области на территории Балтийской АЭС госкорпорация «Росатом» приступила к строительству завода по выпуску литий-ионных батарей для электромобилей. Об этом 14 октября сообщил корреспондент «Известий».

Будущее предприятие будет работать по полному циклу производства: от процесса смешения компонентов катодных и анодных масс до выходного контроля готовой продукции.

«Сегодня открывается новая страница в истории электротранспорта России. «Гигафабрика» по производству аккумуляторных батарей послужит основой для развития экологичного транспорта», — заявил во время церемонии начала строительства генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Он рассказал, что первые батареи сойдут с конвейера калининградского предприятия в 2025 году. На первом этапе мощность завода составит 50 тыс. батарей в год. При необходимости производство может быть расширено до 120–130 тыс. батарей ежегодно, отметил Лихачев.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что связывает продукцию будущего завода и развитие сопутствующих предприятий комплектующих с автомобильным предприятием «Автотор». По словам губернатора новое предприятие обеспечит область около 1 тыс. новых рабочих мест, крайне необходимых для региона.

Общая площадь территории завода составит 23,6 га, а инвестиции в проект — 26 млрд рублей.

Проект завода про производству литий-ионных аккумуляторов в Калининградской области реализуется в рамках принятой в прошлом году Концепции развития электротранспорта в России, отметил в ходе торжественной церемонии заместитель министра промышленности и торговли Альберт Каримов.

«Ключевым потребителем продукции нового завода будет Калининградский завод «Автотор», наряду с предприятиями из Москвы и Липецка, которые взяли на себя обязательства по выпуску электромобилей», - отметил он.​

11 октября «Автостат» сообщил, что в России в сентябре 2022 года жители РФ приобрели 209 новых электромобилей. Такой показатель на 29,8% больше, чем в 2021 году. Доля электромобилей на рынке новых легковых машин в России выросла более чем втрое: с 0,14% (в сентябре 2021 года) до 0,47% (в сентябре 2022 года). В марочном рейтинге сегмента электромобилей на первое место в сентябре вышел Volkswagen с результатом 69 единиц. Второе место заняла Tesla (44 шт.), третье — Audi (20 шт.). Пятерку лидеров замкнули Mercedes-Benz и Hongqi (12 и 11 шт. соответственно).