Инь и янь: Haval Dargo против Chery Tiggo 8 Pro Max

Эти автомобили близки по размерам, оба имеют турбомоторы мощностью чуть менее 200 л.с. и подключаемый полный привод. Но несмотря на схожесть, каждый из кроссоверов несет свою философию и рассчитан на свою аудиторию. Кому адресованы Haval Dargo и Chery Tiggo 8 Pro Max, выясняли «Известия».

Брутал и интеллектуал

Появившийся у дилеров в конце лета кроссовер Haval Dargo еще не успел примелькаться на дорогах, а потому вызывает неподдельный интерес у окружающих. Нарочито «рубленая» внешность с угловатым дизайном, брутальным обвесом из некрашеного пластика заставляет водителей и прохожих провожать машину взглядами.

Инь и Янь Салон Haval Dargo нарочито угловатый Фото: Борис Ульзибат

Chery Tiggo 8 Pro с массивной решеткой радиатора и прищуренными фарами выглядит более интеллигентно.

Кубизм и «квадратизм» находят свое продолжение и в оформлении интерьера Dargo: ни одной плавной линии, сплошные углы и острые грани. Дополнительной брутальности салону кроссовера добавляет массивная ручка, торчащая аккурат перед пассажиром. Завершают картину яркие пятна дефлекторов воздуховодов с оранжевыми пластиковыми вставками.

Инь и Янь Интерьер Chery Tiggo 8 Pro Max — апофеоз плавных линий и обводов Фото: Борис Ульзибат

Интерьер Chery, напротив, — апофеоз плавных линий и обводов. Ни одного угла, всё максимально скруглено. На этом фоне «стена из двух дисплеев» смотрится несколько чужеродно.

Прокололись с кнопками и зеркалами

К качеству салонов обоих кроссоверов не придраться: много мягких панелей, разнофактурного пластика, ровные зазоры, аккуратная прострочка. Тем не менее оба автомобиля расстроили досадными проколами. Основная претензия к Haval Dargo связана с двойным дисплеем панели приборов. Мало того что цифровые показания спидометра и тахометра мелковаты, так сама панель приборов нещадно бликует на ярком солнце. Верхний «козырек», на который выводится информация о режимах работы трансмиссии, особо не спасет. Отчасти этот недостаток компенсируется проекцией показаний спидометра на лобовом стекле.

HD-52 copy Показания приборов на Dargo слишком мелкие, кроме того, дисплей бликует на солнце Фото: Борис Ульзибат HD-100 copy Цифровая панель приборов Chery выполнена в классическом стиле Фото: Борис Ульзибат HD-13 copy На Haval есть функция «прозрачный капот» Фото: Борис Ульзибат HD-143 copy Информация с камер кругового обзора выводится на огромный дисплей на центральной панели Фото: Борис Ульзибат

Управление всеми второстепенными функциями Dagro запрятано в недрах мультимедийной системы. В салоне машины всего пять «физических» кнопок. В результате, чтобы отрегулировать температуру воздуха или изменить интенсивность обогрева кресла, приходится лезть в меню мультимедиа и тыкать пальцем в виртуальные сенсорные клавиши на экране. Это здорово отвлекает водителя от дороги.

В Chery Tiggo 8 Pro таких проблем нет: управление основными функциями машины возложено на россыпь «физических» клавиш, расположенных под центральным дисплеем. Однако недочеты в эргономике есть и у этого автомобиля.

Главная претензия к внутрисалонному зеркалу заднего вида с какой-то чудовищной диоптрией. По задумке изогнутое зеркало расширяет угол обзора. Но из-за этой кривизны картинка в нем сильно искажается. Определить расстояние до едущего сзади автомобиля крайне затруднительно.

HD-19 copy Водительское кресло Dargo оснащено регулировкой угла наклона подушки и массажем Фото: Борис Ульзибат HD-35 copy Эластичная «резинка» позволяет разместить в подстаканнике бутылки разного объема Фото: Борис Ульзибат HD-81 copy Сиденьям Tiggo 8 Pro Max не хватает регулировки угла наклона подушки Фото: Борис Ульзибат HD-106 copy Площадка для беспроводной зарядки на Chery размещена под центральным тоннелем Фото: Борис Ульзибат HD-22 copy Задние сиденья на Haval лишены каких-либо регулировок Фото: Борис Ульзибат HD-80 copy У Chery можно изменить угол наклона спинки на втором ряду кресел и сдвинуть их вперед Фото: Борис Ульзибат HD-78 copy Tiggo 8 Pro Max предлагается в семиместном исполнении Фото: Борис Ульзибат

Совершенно непонятно, чем руководствовались инженеры Chery, решив разместить площадку для беспроводной зарядки смартфона в нише под центральным тоннелем (аккурат над ней находится селектор роботизированной трансмиссии), в районе правого колена водителя. Сидя в кресле, невозможно добраться до заряжающегося там телефона.

Огорчил Tiggo 8 Pro и отсутствием регулировок наклона подушки водительского кресла, а также подогрева спинки. У Dargo с этим всё в порядке, вдобавок водительское сиденье на этом кроссовере оснащено функцией массажа.

Инь и Янь Грузовой отсек Chery составляет 430 литров Фото: Борис Ульзибат

Зато Chery может перевезти сразу семерых пассажиров: в багажнике расположены дополнительные раскладывающиеся кресла. При этом сиденья второго ряда можно отрегулировать, можно двигать продольно, высвобождая больше места на «галерке», а также регулировать угол наклона спинок. Haval предлагается только в пятиместном варианте, и на задних местах не предусмотрено каких-либо регулировок. Кроме того, Dargo заметно проигрывает Tiggo 8 Pro по объему багажника: 350 л против 430 (при сложенных креслах третьего ряда).

Инь и Янь Объем багажника Dargo всего 350 литров. Часть полезного пространства «съедает» полноразмерное запасное колесо Фото: Борис Ульзибат

По дорогам...

Под капотами обеих моделей бензиновые турбированные двигатели объемом 2 л, примерно одинаковые по мощности: мотор Chery Tiggo 8 Pro Max выдает 197 л.с., Haval Dargo оснащен 192-сильным силовым агрегатом. Оба двигателя сочетаются с семиступенчатыми «роботами» с двумя сцеплениями. Неудивительно, что динамика у этих машин примерно одинаковая.

Инь и Янь Длинна Haval Dargo составляет 4,6 метра Фото: Борис Ульзибат

Однако управлять тягой удобнее на Chery: «робот» на нем быстрее переключает передачи, в результате этого кроссовер ощущается чуть более динамичным. У Haval задержки при смене скоростей более заметны, поэтому до 100 км/ч он разгоняется на 1,5 с медленнее оппонента.

Инь и Янь Chery Tiggo 8 Pro Max длиннее конкурента на 10 сантиметров Фото: Борис Ульзибат

Tiggo 8 Pro Max очень не любит катиться в вялотекущей пробке. На минимальных скоростях (5–7 км/ч) коробка передач активно «жонглирует» передачами, постоянно переходя с первой на вторую и обратно. Как следствие, в таких режимах машина едет как бы рывками. Dargo в городе более прожорлив, если судить по показаниям борткомпьютера.

Инь и Янь До 100 км/ч Haval Dargo разгоняется за 10 секунд Фото: Борис Ульзибат

На высоких скоростях обе машины хорошо держат прямую, не требуя подруливаний при попадании в колею. При этом Dargo за счет угловатого кузова воспринимается как более шумный автомобиль, в первую очередь из-за так называемых аэродинамических шумов.

За cчет более жесткой подвески Chery меньше кренится при активном прохождении поворотов. На управляемости Haval сказываются сингапурские шины GiTi, которые «подламываются» в виражах и «размазывают» реакции автомобиля на поворот руля. Кроме того, на мокром асфальте им явно не хватает сцепных свойств в поперечном направлении, что провоцирует занос автомобиля.

Инь и Янь Первую «сотню» Chery Tiggo 8 Pro Max разменивает за 8,5 секунд Фото: Борис Ульзибат

Более жесткая подвеска вынуждает снижать скорость водителя Tiggo 8 Pro Max на разбитой грунтовке: уровень тряски и вибраций очень быстро выводят из зоны комфорта. Dargo в таких условиях позволяет поддерживать более высокую скорость.

...и без них

И Haval Dargo, и Chery Tiggo 8 Pro Max имеют только подключаемый полный привод и несколько вариантов режимов движения, которые изменяют чувствительность педали газа, алгоритм работы трансмиссии, настройки ABS и системы стабилизации. Блокировок дифференциалов и прочего внедорожного «арсенала», повышающего проходимость автомобиля, эти кроссоверы лишены. Поэтому их способности на off-road ограничены. Удел этих автомобилей — разбитые грунтовки по пути на дачу. Как максимум — выезд с засыпанной снегом парковки.

Инь и Янь При диагональном вывешивании разгруженные колеса беспомощно крутятся в воздухе Фото: Борис Ульзибат

Попытка преодолеть небольшой холм по диагонали с треском провалилась на обеих машинах. Что Dargo, что Tiggo 8 Pro Max беспомощно зависли на середине бугра, вращая в воздухе вывешенными колесами. Переключение режимов движения в положения «песок», «грязь» или «снег» особо не помогло: обе машины продвинулись вперед лишь на пару сантиметров.

Инь и Янь Муфта подключения задней оси на Chery склонна к перегреву Фото: Борис Ульзибат

Вдобавок после непродолжительной пробуксовки на панели приборов Chery зажглась надпись, предупреждающая о перегреве муфты, подключающей заднюю ось. Haval, который дольше буксовал в попытках забраться на холм, не преподносил таких сюрпризов.

Инь и Янь Оба автомобиля не смогли преодолеть песчаный подъем. Tiggo 8 Pro Max забрался чуть выше за счет более «зубастых» шин Фото: Борис Ульзибат

Неудачей завершилась и попытка одолеть ходом песчаный подъем в одном из подмосковных карьеров. Оба кроссовера встали на полпути, зарывшись в грунт. Tiggo 8 Pro Max, правда, смог забраться на пару метров выше, но в первую очередь за счет более «зубастых» покрышек.

HD-341 copy Клиренс Haval Dargo составляет 19 см Фото: Борис Ульзибат HD-357 copy За Tiggo 8 Pro Max просят 3,9–4,2 млн рублей Фото: Борис Ульзибат HD-326 copy Дорожный просвет Chery — 18 см Фото: Борис Ульзибат HD-328 copy За Tiggo 8 Pro Max просят 3,9–4,2 млн рублей Фото: Борис Ульзибат

Рублевая разница

Несмотря на похожую конструкцию и очень близкие характеристики, эти автомобили обладают разными характерами и адресованы разным клиентам. Haval — выбор более молодых покупателей, любителей современных гаджетов, привыкших всегда быть в центре внимания. Тех, кто готов выложить 3,2–3,5 млн рублей за внимание окружающих. Chery Tiggo 8 Pro Max рассчитан на людей более степенных, семейных, которым важны комфорт и удобство. За такой семиместный кроссовер в зависимости от уровня оснащения им придется заплатить 3,9–4,2 млн рублей.