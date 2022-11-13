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Мода без рамок: что скрывает внешность нового кроссовера из Китая

Тест-драйв Omoda C5
Фото: Chery
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Не так давно многие автолюбители смеялись над нелепыми китайскими машинами, и вот производители из КНР уже задают тренды. Причем ценность дизайна они ставят во главу угла и переманивают стилистов из известных автомобильных компаний. Omoda С5 — один из таких «дизайнерских» автомобилей. В Китае он продается под маркой Chery, а в России — будет представлен под отдельным брендом. Корреспондент «Известий» одним из первых проехал за рулем новой машины.

Развод и новая фамилия

Автопроизводители из КНР едва ли не первые увлеклись безрамочными решетками радиатора, представляющими как бы единое целое с бампером. Увлеклись коллективно, понаделав похожих друг на друга кроссоверов. Обязательно с безрамочной решеткой, двухэтажной оптикой, фонарями, ниспадающей линией крыши. Неважно, какой у тебя шильдик, Chery, Changan, Roewe или Haval, — важно, как ты выглядишь.

Мода без рамок
Доплата за двухцветный окрас — 30 тыс рублей. Красные акценты доступны уже в средней комплектации, а красно-черные диски — только у топ-версии

Доплата за двухцветный окрас — 30 тыс рублей. Красные акценты доступны уже в средней комплектации, а красно-черные диски — только у топ-версии

Фото: Chery
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Поэтому кроссовер Chery Omoda С5 в России легко превратили в отдельный бренд Omoda и развели с Chery. Более того, ему придумали целую О-вселенную с NFT-искусством, капсульной линией одежды и аксессуаров. Плюс коллаборации с фешен-дизайнерами, художниками, спортсменами и даже целым писателем-фантастом. Если не погружаться глубоко, то новая марка станет для Chery чем-то вроде Seat для концерна Volkswagen. До премиума не дотягивает, зато стильно, модно, молодежно.

Гипноз, бриллианты, яркие цвета

Команду экс-дизайнеров GM Стива Юма можно поздравить: автомобиль получился эффектный. Решетка радиатора с мерцающими в прорезях «бриллиантами» имеет прямо-таки гипнотизирующий эффект. Оторвать от нее взгляд получается с трудом, но если это сделать, можно заметить еще множество интересных деталей. Например, сдвоенный спойлер на багажной двери или светодиодные фишки домино в задних фонарях.

Omoda-57
Полностью светодиодные фары предлагаются в средней комплектации. Дальный, ближний и противотуманки расположены а нижней секции. Омывателя фар нет

Полностью светодиодные фары предлагаются в средней комплектации. Дальний, ближний и противотуманки расположены в нижней секции. Омывателя фар нет

Фото: Chery
Omoda-56
Колеса 18-дюймовые уже в базовом оснащении. Несмотря на красные суппорта, тормоза вполне обычные. Передние — вентилируемые

Колеса 18-дюймовые уже в базовом оснащении. Несмотря на красные суппорта, тормоза вполне обычные. Передние — вентилируемые

Фото: Chery
Omoda-58
Фонари полностью светодиодные

Фонари полностью светодиодные

Фото: Chery
Omoda-61
Шильдик указывает на крутящий момент мотора для китайского рынка

Шильдик указывает на крутящий момент мотора для китайского рынка

Фото: Chery
Omoda-117
Спойлер на пятой двери сделан двойным

Спойлер на пятой двери сделан двойным

Фото: Chery
Omoda-136
Объем багажника — 378 литров. В подполье — полноразмерная запаска

Объем багажника — 378 литров. В подполье — полноразмерная запаска

Фото: Chery

С5 если и похожа на другие модели Chery, то разве что характерным изломом подоконной линии у задней стойки. Обычно автопроизводители используют один какой-то яркий цвет для запуска новой модели, а у C5 их сразу несколько. Сложно сказать, какой из них самый удачный: нежно-зеленый, тускло-голубой, насыщенно синий или серебристо-коричневый. А ведь есть еще двухцветные варианты: зеленый с белой крышей, белый с черной крышей. Плюс красные акценты на кузове, зеркалах и дисках, делающие «Омоду» похожей на нарядную игрушку. Даже странно, что C5 существует в обычном черном и белом цветах.

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Не верь глазам

Необычность облика «Омоды» искажает ее настоящие размеры. В миллиметрах она чуть короче, чем Haval Jolion, и крупнее Hyundai Creta, но кажется более массивным автомобилем.

Большую надпись Chery на ступице руля обещают заменить на товарных кроссоверах, тестовые же машины называют предсерийными. Этим можно оправдать не везде равномерные зазоры между кузовными панелями и некоторые странности мультимедийной системы.

Происхождение машины выдают сдвоенные дисплеи и большой центральный тоннель с пещерой под ним — всё как в новых моделях Chery и Exeed. У Omoda C5 есть свои особенности, удачные и не очень. Например, подрулевой переключатель с колесиками, включающими свет и противотуманки, — отличная находка. Как и наклонная площадка под два смартфона. К селектору автоматической трансмиссии придется привыкать — обычно кнопка сбоку выполняет роль стопора, а тут включает ручной режим.

Мода без рамок
Omoda С5

Габариты Omoda C5: 4400×1830×1588 мм. Колесная база: 2630 мм

Фото: Chery
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В свое время Renault совершила ошибку, сделав кроссовер Arkana стильным снаружи и откровенно дешевым внутри. Вот и в Omoda C5 неожиданно много жесткого пластика, причем в местах, которых пассажиры нет-нет да и коснутся. На ощупь интерьер воспринимается более дешевым, чем визуально. Наиболее выгодно он смотрится в черно-рыжем варианте. Хорош и светящийся через черную глянцевую накладку узор из тонких нитей. Хотя подгонка панелей местами «предсерийная».

Даже у более доступного Chery Tiggo 4 Pro уровень отделки выше: тут тебе и мягкие панели, и прострочка. И тем более странно, учитывая богатое базовое оснащение «Омоды», а также лобовое стекло и боковые передние стекла, сделанные ради лучшей шумоизоляции двойными, — прием из мира премиума.

Жертвы стиля

Кресла-ковши на вид от какого-нибудь спорткара. Из-за высокой установки им явно недостает регулировки подушки по наклону и регулировки поясничного подпора. Впрочем, удобно устроиться за рулем мешают слишком маленькие диапазоны регулировки руля и высокая площадка для отдыха левой ноги. Рослые водители пожалуются на низкий потолок из-за панорамного люка — для них есть смысл заказывать комплектацию попроще.

Мода без рамок
Интерьер в топ-версии двухцветный

Интерьер в топ-версии двухцветный

Фото: Chery
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В жертву эффектному силуэту принесли и простор на заднем ряду, который обычно у китайских машин просто королевский. К тому же широченные глухие задние стойки добавляют ощущения тесноты сзади. Багажник тоже небольшой — сверху его ограничивает наклон стоек, снизу — полноразмерная запаска в подполье. При этом на оснащении не экономили — в распоряжении задних пассажиров есть дополнительные воздуховоды и подогрев сидений, а пятая дверь оснащена электроприводом.

Ожидания и реальность

Спортивный силуэт, широкие выхлопные патрубки, покрашенные в красные тормозные суппорты, и шильдик 230T — всё это приводит к завышенным ожиданиям относительно динамики машины. Пока в Россию планируют поставлять кроссоверы с базовым мотором объемом 1,5 л, к тому же дефорсированным. В Китае он выдает 156 л.с. и 230 Нм, у нас только 147 л.с. и 210 Нм.

Мода без рамок
С места до 100 км/ч Omoda C5 разгоняется за 9,9 с. Максимальная скорость — 195 км/ч

С места до 100 км/ч Omoda C5 разгоняется за 9,9 с. Максимальная скорость — 195 км/ч

Фото: Chery
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Тест-драйв Exeed TXL Sport Edition с новым мотором

Единственный вариант трансмиссии — вариатор. С одной стороны, он обучен имитировать переключение передач и отличается большим передаточным диапазоном, а с другой, тупит при старте. Чтобы это всё поехало более-менее динамично, спортрежим должен быть включен по умолчанию. В этом случае начинаешь верить в заявленный разгон до 100 км/ч за 9,9 секунды. Для городского кроссовера этих цифр вполне хватает. Есть запас для обгона фуры на большой скорости. Но для таких случаев не помешали бы подрулевые лепестки вместо неудобного и непривычного ручного режима.

В Китае есть Omoda C5 с агрегатом 1.6 TGDI (197 л.с., 290 Нм) новой серии Kunpeng и «роботом», но будут ли поставлять в Россию такие машины — вопрос. Полуторалитровый мотор с вариатором тем и хорош, что уже используется на других моделях Chery и Exeed. К его плюсам также можно отнести чугунный блок и возможность заправки 92-м бензином. При всей своей футуристичной внешности Omoda C5 устроена довольно просто. Она построена на той же платформе t1x, на которой строятся все актуальные модели Chery и Exeed. Передняя подвеска McPherson, сзади — полузависимая балка, как у Tiggo 4 Pro, но со стабилизатором поперечной устойчивости.

Неудивительно, что Omoda C5 едет так, как и подобает среднестатистическому кроссоверу. Умеренно кренится в поворотах, умеренно раскачивается на волнах, предсказуемо замедляется. Большие колеса хотя и собирают невидимую рябь с асфальта, но подвеска плотная и неплохо переваривает дорожные дефекты. Руль лучше перевести в комфортный режим — в спортивном он искусственно зажат и не обеспечивает обратной связи.

Omoda-130
Руль регулируется по высоте и по вылету, но диапазоны скромные. Количество клавиш на спицах избыточное

Руль регулируется по высоте и по вылету, но диапазоны скромные. Количество клавиш на спицах избыточное

Фото: Chery
Omoda-132
По консолью — вместительная ниша с розетками

Под консолью — вместительная ниша с розетками

Фото: Chery
Omoda-124
Беспроводная зарядка предлагается только для смартфона слева

Беспроводная зарядка предлагается только для смартфона слева

Фото: Chery
Omoda-128
К селектору трансмиссии и расположению аварийки придется привыкать

К селектору трансмиссии и расположению аварийки придется привыкать

Фото: Chery
Omoda-140
У приборной панели несколько вариантов оформления

У приборной панели несколько вариантов оформления

Фото: Chery
Omoda-143
Лучше всего данные считываются с классических циферблатов

Лучше всего данные считываются с классических циферблатов

Фото: Chery
Omoda-152
Картинка с камер кругового обзора очень качественная

Картинка с камер кругового обзора очень качественная

Фото: Chery
Omoda-134
Задний ряд снабжен дополнительными воздуховодами и обогревом сидений

Задний ряд снабжен дополнительными воздуховодами и обогревом сидений

Фото: Chery
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Отсутствие сюрпризов в случае с ездовыми настройками — это даже хорошо. Этот городской модник неплохо приспособлен для российских условий. Клиренс — 190 мм, кузов оцинкован, нижняя часть бамперов, пороги и арки защищены некрашеным пластиком. Зимний пакет включает даже обогрев форсунок омывателей. Есть некоторые опасения за цветные пластиковые накладки на дисках — не облезут ли от реагентов?

Цены и планы

Конечно, есть еще на что обратить внимание. Например, сделать сигнал о пересечении разметки полностью отключаемым. При каждом запуске машины он активируется и скорее нервирует водителя, чем предупреждает. Возможно, стоит лучше изолировать колесные арки, чтобы снизить гул от шипованных покрышек. И обязательно доработать двойное остекление — сейчас треугольные форточки в передних дверях сделаны одинарными и пропускают шумы.

Мода без рамок
Расход в городе — 9,5 л на 100 км, по трассе — 5,8 л, средний — 7,1 л

Расход в городе — 9,5 л на 100 км, по трассе — 5,8 л, средний — 7,1 л

Фото: Chery

Тем временем дилеры Omoda начинают открываться и готовы принимать автовозы с машинами. Цены на машины начинаются от 2,4 млн, причем у базовой версии уже есть и 18-дюймовые колеса, и 2-зонный климат-контроль, и дистанционный запуск мотора, и сдвоенные дисплеи.

Средняя комплектация за 2,6 млн — оптимальный вариант, тут и светодиодные фары, и сиденья с вентиляцией, и 6 подушек безопасности, Те, кому нужен панорамный люк, набор электронных ассистентов и встроенный видеорегистратор, выберут топ-версию за 2,7 млн рублей.

Пока C5 будет стоять в салонах в одиночестве, но позже под брендом Omoda появятся седан и еще один более крупный кроссовер. В планах гибридные и даже полностью электрические машины.

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