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В Китае представили особую версию внедорожника Beijing BJ40

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Фото: carnewschina.com
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Бренд Beijing, принадлежит китайской BAIC, представил Off Road-версию внедорожника BJ40 Kekexili Edition. Об этом 11 ноября сообщил ресурс СarNewsChina.

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Особая серия бескомпромиссного внедорожника названа в честь региона Kekexili, который расположен в Китае на высоте более 4500 м над уровнем моря и где преобладают отрицательные температуры.

Машина построена на базе вездехода Beijing BJ40, который снабдили двухлитровым бензиновым мотором мощностью 224 л.с. и восьмиступенчатым «автоматом».

Автомобиль оснащен 17-дюймовыми внедорожными шинами размерностью MT 285 R70. В дополнение к основному топливному баку емкостью 75 л машина имеет дополнительный, объем которого также составляет 75 л. Кроме того, BJ40 Kekexili Edition может буксировать прицепы до 1,5 т.

Машина внешне похожа на пятидверный Jeep Wrangler. Внедорожнику для приключений полагается контейнер на крыше для кемпингового снаряжения и резервуар для воды.

На крышке запасного колеса и на передних дверях нанесен логотип тибетской антилопы. Цена на Off Road-версию версию вездехода начинается от 280 тыс. юаней (примерно 2, 34 млн рублей).

8 ноября УАЗ презентовал юбилейную версию внедорожника УАЗ-469 из коллекционной серии, посвященной 50-летнему юбилею модели. Автомобиль оснащается мостами «Спайсер», 112-сильным бензиновым двигателем, механической пятиступенчатой коробкой передач с подключаемым полным приводом Part-time и блокировкой дифференциала. Внедорожная подготовка юбилейного УАЗ-469 включает силовой обвес, электрическую лебедку, сапуны, выведенные на раму, и шноркель для преодоления водных преград. Модели юбилейной серии оснащаются внедорожными шинами BF-Goodrich АТ размерности 235/85R16.

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