На «Ладах» дышит: новых иномарок в России осталось на месяц продаж

К концу 2022 года на складах российских автодилеров осталось порядка 20–30 тыс. новых машин иностранных брендов, сообщили «Известиям» в Ассоциации российских автомобильных дилеров. Причем моделей средней ценовой категории, таких как Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen, среди них почти нет, в основном это дорогие китайские модели. С учетом объемов текущих продаж нынешних запасов хватит максимум на один месяц. Параллельный импорт автомобилей покрыть спрос россиян пока не может, а внутреннее производство «иностранцев», в частности китайских брендов, увеличивается медленно. Дефицит новых машин в следующем году может достичь 1 млн штук, предполагают эксперты.

Пустые склады

В течение 2022 года из России ушло 45 автомобильных брендов. На данный момент в стране функционируют всего 14 производителей, из них три отечественных и 11 китайских. Из-за сложившейся ситуации на складах у дилеров почти не осталось машин средней ценовой категории привычных для россиян брендов, таких как Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen, рассказал «Известиям» председатель совета директоров ГК «БН-Моторс», вице-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.

— Склады автоцентров серьезно истощились, осталось совсем немного автомобилей: где-то пять экземпляров тех или иных брендов, где-то десять. Автоцентр средней руки раньше продавал около 30 машин в месяц. Получается, что эти запасы не могут обеспечить даже месячные продажи, — отметил эксперт.

Всего в России, по словам эксперта, функционирует около 3 тыс. автоцентров.

— По факту по всей стране осталось несколько десятков тысяч новых машин. Если брать бренды отдельно, то у каждого дилера получится меньше тысячи. В 2023 году большинство центров могут остаться с пустыми складами, — уверен Алексей Подщеколдин.

Эти же оценки применительно к машинам, которые были произведены в России или ввезены по официальным каналам, приводит и главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков.

— По моим подсчетам, по всей стране, по всем автосалонам осталось 20–30 тыс. автомобилей, — сказал он «Известиям».

Этого явно недостаточно, чтобы покрыть спрос россиян на новые автомобили.

— В прошлом году было продано почти 1,7 млн машин, по итогам этого мы выйдем примерно на 650 тыс. И получается, что дефицит составляет 1,1 млн автомобилей. Вряд ли он будет покрыт в следующем году, — считает Алексей Подщеколдин.

На Ладах дышит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Наибольший дефицит наблюдается среди корейских, французских, немецких и японских машин средней ценовой категории — Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen и Toyota, подчеркнул представитель РОАД.

Импортировать такие автомобили дилерам сейчас просто невыгодно, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

— Из-за трудных путей поставок и высокой пошлины цена на дешевый автомобиль поднимается как минимум на 10%. Люди не готовы переплачивать, — отметил эксперт.

Параллельный импорт автомобилей не может поправить ситуацию — его объемы слишком малы и не могут покрыть спрос, считает Алексей Подщеколдин. По его прогнозам, этим путем в Россию в 2023 году будет импортировано лишь около 70 тыс. машин.

— Параллельный импорт пока не заработал так, как хотелось бы. Через него к нам попадают единицы. Процесс оформления таких автомобилей крайне тяжелый. Требуется огромное количество документов и сертификатов, и у таможни возникает много вопросов, — подчеркнул Ян Хайцеэр.

Он добавил, что машины из дилерских центров Казахстана, Армении, Киргизии и даже Белоруссии неохотно поставляются в Россию.

— Во-первых, в дилерских центрах этих стран не так уж много машин. Во-вторых, несмотря на возможную наценку, автомобиль уйдет в Россию и не будет приезжать в «родной» центр на обслуживание, а значит, в ближайшие лет пять с него не будет генерироваться прибыль. Кроме того, на эти машины не распространяется гарантия, — отметил автоэксперт.

Машины нового завоза, которые импортировали по альтернативным каналам, привозятся чаще всего через физических лиц. Продаются эти машины дилерами, серыми сервисами, либо без гарантии, либо же с гарантией от самого дилерского центра, подтвердил Максим Кадаков. Этот неофициальный ввоз лишь частично компенсирует ушедшие объемы, отметил он.

По словам Алексея Подщеколдина, китайский рынок всё еще не может предложить российскому потребителю седаны и, кроме того, повысил цены на весь модельный ряд. В настоящее время машины их производства можно приобрести за 2–3 млн рублей, что весьма дорого.

Газета «Известия» направила запрос в Минпромторг с вопросами о том, сколько планируется ввезти автомобилей по параллельному импорту в России.

В ожидании машины

Проблему дефицита автомобилей сами автосалоны стараются не афишировать — на прямой вопрос о наличии определенной машины они не отвечают, а стараются разрекламировать другие модели. В этом «Известия» убедились, обратившись в несколько организаций. В итоге выяснилось, что многие популярные модели отсутствуют. В первую очередь это касается Kia Rio и Hyundai.

— Сейчас новый Solaris отсутствует. Автомобиль привезут, но ждать придется долго — до трех месяцев, — сообщил менеджер «Автодома».

Цены заметно выросли, найти машину дешевле 2 млн почти нереально. Самая дешевая модель Kia Picanto 2020 года с пробегом стоит у дилеров от 1,3 млн рублей. Цены на новые начинаются от 4 млн рублей.

На Ладах дышит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Покупатель Михаил Кондратенко рассказал «Известиям», что планировал до Нового года приобрести новый Renault Logan, но не смог, так как в большинстве подмосковных автоцентров таких машин нет.

— Я проехал семь дилерских центров, и только в двух мне сказали, что машину купить можно, но придется ждать два-три месяца, — отметил собеседник «Известий».

Максим Кадаков подчеркнул, что иномарки, которые поставляются официальными путями, можно уже не ждать, так как ни одна компания из ушедших так и не возобновила свою деятельность на территории России.

— Дефицит в ближайшие месяцы сохранится. Из того, что будет выпущено АвтоВАЗом, «Москвичом» и ввезено из Китая и с помощью параллельного импорта в течение следующего года, максимум наберется 750 тыс. новых машин. По сравнению с более-менее стабильным 2021 годом дефицит составит около миллиона машин, — добавил автоэксперт.

Вице-президент РОАД Алексей Подщеколдин считает, что в следующем году отрасли стоит надеяться только на отечественный и китайский автопром.

— Пока остается надеяться на то, что ВАЗ, ГАЗ и УАЗ смогут увеличить свои производственные мощности и навязать конкуренцию китайским брендам. Потому что только это поможет снизить цены на машины, — отметил эксперт.

Российский потребитель должен готовиться к переходу на китайские машины.

— Сейчас водители отдадут предпочтение не очень крутому, но проверенному Renault или Volkswagen, чем очень навороченному, но пока непонятному «китайцу», — считает Ян Хайцеэр. — Но рынок адаптируется и переориентируется.

Китайские автопроизводители увеличивают свое присутствие в России. Так, 13 декабря калининградский автомобильный завод «Автотор» возобновил сборку автомобилей, заключив соглашения с тремя компаниями из Китая. Об этом сообщил губернатор области Антон Алиханов. По его словам, в 2023 году в Калининграде планируют собрать как минимум 50 тыс. автомобилей.

Однако мощностей китайского автопрома в России пока не хватает, чтобы покрыть спрос, считает Ян Хайцеэр.

— Конечно, Китай увеличивает свое присутствие в России, но этого недостаточно. Несмотря на то что у них есть производство у нас, они не так уж и охотно увеличивают количество выпускаемых моделей. Во-первых, связано это с санкциями, они боятся их. Во-вторых, из-за низкого спроса на их машины китайцы не спешат выпускать больше, — отмечает эксперт. И добавляет, что пока низкий спрос на китайские машины связан с высокими ценами и отсутствием каких-либо скидок на продукцию. Кроме того, для отечественного водителя китайская машина пока непривычна.

Большинство экспертов считают, что весной 2023 года станет понятнее, какими брендами и в какой степени заполнится российский рынок.