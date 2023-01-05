Китайский ежеквартальный: какие автомобильные новинки ждать в России

Многие иностранные марки покинули Россию или приостановили поставки автомобилей на наш рынок в 2022 году. Освободившееся место занимают китайские компании. На следующий год они приготовили череду премьер. Кроме того, многие автозаводы на территории России также вернутся к работе. Каких новинок ждать в 2023-м — в материале «Известий».

«Веста» возвращается

Главное событие российского автопрома — возобновление выпуска Lada Vesta NG. Модель была представлена еще в начале 2022-го, но из-за проблем с поставками компонентов удалось выпустить лишь ограниченную партию. После чего было объявлено о переносе производства из Ижевска в Тольятти. Машины уже начали собирать на новом месте, они предназначены для обучения персонала.

Китайский ежеквартальный Фото: АвтоВАЗ

Выпуск, впрочем, обещают развернуть только весной 2023 года. Комплектация и набор силовых агрегатов для «Лады-Весты» будет зависеть от того, удастся ли решить проблемы с дефицитом компонентов. Возможно, первое время ее будут собирать в упрощенной версии с восьмиклапанным мотором. Однако без ABS «весту» выпускать невозможно, и Волжский автозавод пообещал найти решение в 2023 году. Позже АвтоВАЗ начнет собирать обновленную Vesta Sport, а в сентябре возобновит выпуск Largus. В Ижевске же планируют изготовить опытную партию электромобилей e-Largus.

Китайская сборка

Есть у АвтоВАЗа планы и относительно бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге. Предприятие займется выпуском автомобилей под брендом Lada, причем эти машины не будут конкурировать с существующий линейкой Волжского автозавода.

Переговоры с новыми партнерами планируют завершить в январе-феврале 2023 года, а уже во второй половине года начать производство. В качестве главного кандидата уже называют марку FAW.

Всего в новом году АвтоВАЗ планирует выпустить более 400 тыс. автомобилей.

Московский завод «Москвич» намерен выпустить 50 тыс. кроссоверов модели 3. К концу года планируется перейти с крупноузловой сборки на мелкоузловую со сваркой, окраской и использованием компонентов локальных поставщиков. Появятся новые версии, в том числе и электрическая, а также новые опции и варианты оснащения. Пока же «москвич» в единственной комплектации стоит около 2 млн рублей.

Китайский ежеквартальный Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов

«Моторинвест» продолжит расширять модельный ряд своего липецкого предприятия. В 2023 году он представит сразу несколько электрических новинок. Весной на рынок выйдет стильный и мощный кроссовер i-Jet. Примерно на то же время планируется запуск коммерческого микроавтобуса i-Van на электротяге. На второй квартал запланирован запуск еще одного электрокроссовера SUV+, о котором пока нет никаких подробностей.

Кроме того, «Моторинвест» привезет гибридную версию премиум-кроссовера Voyah Free, который недавно поступил в продажу в чисто электрическом варианте. Еще одна новинка — мощный и очень быстрый минивэн Voyah Dream.

Калининградский «Автотор», ранее занимавшийся сборкой BMW, Hyundai и Kia, заключил соглашение с новыми партнерами — в этом году станут известны подробности. Пока ходят слухи о китайских производителях DongFeng и BAIC. Предприятие уже начало тестовую сборку новых машин.

Большая тройка плюс один

Китайские бренды, занявшие в 2022 году более трети рынка, будут действовать активнее. В первую очередь это «большая китайская тройка» — Chery, Haval и Geely. Модельный ряд Chery ждет обновление. С 1 января начнутся продажи Chery Tiggo 7 Pro Max, глубоко модернизированной версии популярного кроссовера. У нее будут измененные внешность и интерьер, больше опций, но прежний силовой агрегат и только передний привод. Впрочем, более мощный мотор и полноприводную трансмиссию также обещают, но позже.

Китайский ежеквартальный Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

С седаном Arrizo 8 китайский автопроизводитель планирует освоить новый сегмент. Кроме того, Chery начнет в России продажи гибрида с бензиновым двигателем и двумя электромоторами. Обещают, что на электроприводе машина сможет проезжать до 75 км, при этом расход топлива в смешанном цикле составит 1 л на 100 км.

Exeed, премиальный бренд Chery, также планирует обновление всего модельного ряда. Будет у него в 2023 году и совершенно новая модель — купеобразный кроссовер, представленный в Китае под именем Yaoguang. Это первая модель на модернизированной платформе и в новой стилистике марки. Кроссовер получит адаптивные амортизаторы, полный привод с семью режимами и тормозную систему, работающую по проводам без связи с педалью. Под капотом — двухлитровый турбомотор в паре с «роботом».

Обещаны новинки и у марки Omoda, которая также принадлежит Chery, но подробностей пока нет.

Great Wall Motors выведет под отдельным брендом Tank два рамных внедорожника под индексами 300 и 500. Что покажет Haval — пока секрет, но ходят слухи, что среди новинок будет относительно недорогой кроссовер M6, который расположится между Jolion и F7. Кроме того, есть вероятность, что в Россию приедут электромобили в ретростиле Ora.

Китайский ежеквартальный Фото: Global Look Press/IMAGO/Vincent Isore

Geely вторично сертифицировала долгожданный кроссовер Monjaro, продажи которого должны были начаться еще в начале года. Для среднеразмерного автомобиля предусмотрен двухлитровый турбомотор (238 л. с.) в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Monjaro планируют завозить из Китая, а в Белоруссии для нашего рынка начнут собирать недорогие седаны Geely Emgrand7 New. Он оснащен атмосферным мотором 1,5 л мощностью 114 л. с. в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором.

Активность проявляют и другие бренды, до этого остававшиеся в тени. Марка Changan активизировалась во втором полугодии, представив эффектный кроссовер Uni-K, а под конец года начала продажи рестайлинговых версий своих кроссоверов CS55 Plus и CS35 Plus. В декабре ОТТС получил — еще один представитель нового семейства — лифтбек Uni-V длиной 4680 мм. Автомобиль сертифицирован с бензиновым турбомотором 1,5 л (181 л. с.), семиступенчатым «роботом» и независимой задней подвеской.

Livan и Вьетнам

В этом году на российском рынке появятся и новые имена. Прежде всего китайские. Например, Livan, наследник некогда популярного Lifan, обанкротившегося и переименованного после того, как компанию приобрела Geely. В настоящее время первая модель бренда проходит сертификацию. Это небольшой кроссовер X3 Pro с мотором 1,5 л мощностью 113 л. с., который оснащается «механикой» либо вариатором.

На другом полюсе — статусная марка Hongqi (принадлежит FAW), недавно получившая российские сертификаты на две свои модели. Первая модель — большой (5137 мм) премиальный седан H9. В Россию планируют поставлять базовую машину с двухлитровым мотором (245 л. с.), «роботом» и задним приводом. В то же время в Китае доступна богатая версия с удлиненной колесной базой и мотором V6.

Вторая модель обещает быть более доступной. Это среднеразмерный кроссовер Hongqi HS5 с двухлитровым мотором, шестиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Дистрибуцией автомобилей Hongqi займется компания «ФАВ — Восточная Европа», которая уже занимается поставками автомобилей FAW.

Кроме того, о планах выхода на российский рынок заявляли иранские автопроизводители и вьетнамская компания VinFast.

Параллельные не возвращаются

Некогда популярные марки теряют позиции. Запасы машин, ввезенные официально или собранные на территории России, почти закончились, но некоторые модели продолжат попадать к нам благодаря параллельному импорту. Речь идет прежде всего об автомобилях премиум-класса, ввозить которые выгоднее.

Китайский ежеквартальный Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

«Процент данных затрат не так заметен в ситуации с премиальными марками, но ощутим как раз для бюджетных моделей. Юридических препятствий в работе механизма параллельного импорта в отношении автомобилей на данный момент нет», — сообщил ранее вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Ждать возвращения европейских, японских или американских автопроизводителей не стоит, считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Я был бы рад возврату старых компаний, но, к сожалению, не вижу шансов на их возвращение, пока существуют санкции. Более того, последние марки из тех, которые сейчас остаются, держатся из последних сил, так как каждый день простоя — это убытки», — отметил Моржаретто.