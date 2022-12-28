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Мантуров заявил об отсутствии препятствий для параллельного импорта авто

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Юридических препятствий для ввоза машин в Россию по системе параллельного импорта нет, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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По оценке вице-премьера и главы Минпромторга РФ, основной проблемой для импорта автомобилей бюджетного класса могут стать логистические издержки, которые приведут к удорожанию ввозимых машин.

«Процент данных затрат не так заметен в ситуации с премиальными марками, но ощутим как раз для бюджетных моделей. Юридических препятствий в работе механизма параллельного импорта в отношении автомобилей на данный момент нет», — сообщил Мантуров.

По словам главы ведомства, на российском авторынке стали появляться альтернативные предложения от отечественных марок и брендов из дружественных стран, поэтому приобретение таких машин получится для покупателя более выгодным предложением, чем покупка санкционного бюджетного автомобиля, ввезенного в РФ по параллельному импорту.

Минпромторг РФ в начале мая текущего года утвердил список товаров, разрешенных для параллельного импорта, куда в том числе вошли иностранные бренды автомобилей: Chevrolet, Mitsubishi, Nissan, Land Rover, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Toyota и некоторые другие.

27 декабря дилеры сообщили, что продажи новой модели «Москвич 3» начнутся в столице в январе 2023 года. Бензиновый вариант с механической коробкой стоит от 1,97 млн рублей, версия с вариатором — 2,03 млн рублей, рассказал один из дилеров марки. Серийное производство первой модели бренда, кроссовера «Москвич 3», было запущено 23 ноября текущего года. Производственный план завода до конца 2022 года заявлен на порядка 440 автомобилей, из которых 200 будут версией машины на электротяге.

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