Мантуров заявил об отсутствии препятствий для параллельного импорта авто

Юридических препятствий для ввоза машин в Россию по системе параллельного импорта нет, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По оценке вице-премьера и главы Минпромторга РФ, основной проблемой для импорта автомобилей бюджетного класса могут стать логистические издержки, которые приведут к удорожанию ввозимых машин.

«Процент данных затрат не так заметен в ситуации с премиальными марками, но ощутим как раз для бюджетных моделей. Юридических препятствий в работе механизма параллельного импорта в отношении автомобилей на данный момент нет», — сообщил Мантуров.

По словам главы ведомства, на российском авторынке стали появляться альтернативные предложения от отечественных марок и брендов из дружественных стран, поэтому приобретение таких машин получится для покупателя более выгодным предложением, чем покупка санкционного бюджетного автомобиля, ввезенного в РФ по параллельному импорту.

Минпромторг РФ в начале мая текущего года утвердил список товаров, разрешенных для параллельного импорта, куда в том числе вошли иностранные бренды автомобилей: Chevrolet, Mitsubishi, Nissan, Land Rover, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Toyota и некоторые другие.

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