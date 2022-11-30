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АвтоВАЗ назвал будущий E-Largus единственным отечественным электромобилем
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АвтоВАЗ назвал будущий E-Largus единственным отечественным электромобилем

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Фото: АвтоВАЗ
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Будущий электрический Largus, первые прототипы которого АвтоВАЗ рассчитывает произвести в следующем году, — это единственный «реально отечественный» высоколокализованный электромобиль. Об этом заявил президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов, выступая на международном форуме «Российский промышленник» 30 ноября.

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«В следующем году, наверное, мы подтверждаем возможность производства первой опытной партии E-Largus. Это крайне важно, потому что в отличие от многих других проектов электромобилей, которые были презентованы в последнее время, электро-Largus — это наш единственный, реально отечественный и высоколокализованный электромобиль», — сказал он, уточнив, что в компании понимают, что все остальные проекты связаны с крупноузловой сборкой.

Ранее в интервью «Известиям» 7 сентября Соколов рассказал, что в перспективе объем выпуска электрических E-Largus может составить до 10 тыс. автомобилей в год, если на этот автомобиль будет активный спрос на рынке.

4 августа автомобильный концерн показал прототип электрической версии Lada Largus. Сообщалось, что ориентировочный запас хода электрического универсала в пассажирской версии составит 350–400 км.

В России также запланированы выпуски других электромобилей. Так, 10 октября стало известно, что завод «Моторинвест» планирует выпустить в 2023 году до 15 тыс. электромобилей российского бренда Evolute. О старте продаж Evolute i-Pro сообщалось 26 октября. Кроме того, автомобильный завод «Москвич» в 2023 году должен выпустить 10 тыс. электрических машин.

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