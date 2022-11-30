АвтоВАЗ назвал будущий E-Largus единственным отечественным электромобилем

Будущий электрический Largus, первые прототипы которого АвтоВАЗ рассчитывает произвести в следующем году, — это единственный «реально отечественный» высоколокализованный электромобиль. Об этом заявил президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов, выступая на международном форуме «Российский промышленник» 30 ноября.

«В следующем году, наверное, мы подтверждаем возможность производства первой опытной партии E-Largus. Это крайне важно, потому что в отличие от многих других проектов электромобилей, которые были презентованы в последнее время, электро-Largus — это наш единственный, реально отечественный и высоколокализованный электромобиль», — сказал он, уточнив, что в компании понимают, что все остальные проекты связаны с крупноузловой сборкой.

Ранее в интервью «Известиям» 7 сентября Соколов рассказал, что в перспективе объем выпуска электрических E-Largus может составить до 10 тыс. автомобилей в год, если на этот автомобиль будет активный спрос на рынке.

4 августа автомобильный концерн показал прототип электрической версии Lada Largus. Сообщалось, что ориентировочный запас хода электрического универсала в пассажирской версии составит 350–400 км.

В России также запланированы выпуски других электромобилей. Так, 10 октября стало известно, что завод «Моторинвест» планирует выпустить в 2023 году до 15 тыс. электромобилей российского бренда Evolute. О старте продаж Evolute i-Pro сообщалось 26 октября. Кроме того, автомобильный завод «Москвич» в 2023 году должен выпустить 10 тыс. электрических машин.