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В России стартовали продажи электромобилей Evolute i-Pro

«Моторинвест» объявила о старте продаж электромобилей Evolute i-Pro в России
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Фото: Evolute
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Компания «Моторинвест» официально объявила о том, что в России стартовали продажи российского электромобиля Evolute i-Pro. Об этом 26 октября «Известиям» сообщила пресс-служба компании.

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Электромобиль Evolute i-Pro оснащен электродвигателем мощностью 150 л.с., который обладает крутящим моментом 210 Нм. Максимальная скорость i-Pro составляет 145 км/ч.

Емкости тяговой батареи в 53 кВт при расходе 12,62 кВт/100 км хватает на 433 км пути.

Evolute i-Pro оснащается самым распространенным в России разъемом CCS Combo Type 2, при помощи которого можно заряжать электромобиль медленным переменным или быстрым постоянным током. Время заряда постоянным током мощностью 45 кВт от 20 до 80% занимает 35 минут.

В единственную комплектацию электромобиля входят цифровой информационный центр водителя диагональю 7 дюймов, а также мультимедийный сенсорный центр аналогичного размера. Электромобиль снабжен системами курсовой устойчивости и стабилизации, а также системой помощи при трогании на подъем.

Рекомендованная розничная цена на электромобиль Evolute i-PRO составляет 2 990 000 рублей, а дилерская сеть «Моторинвеста» охватывает пока шесть регионов России.

10 октября стало известно, что завод «Моторинвест» планирует выпустить в 2023 году до 15 тыс. электромобилей российского бренда Evolute. В 2022 году объем производства автомобилей на электротяге составит 3 тыс. машин. Планируется, что примерно 40–50% из них приобретут корпоративные клиенты. Мощность предприятия позволяет выпускать более 100 тыс. автомобилей в год, а его штат составляет свыше 2 тыс. сотрудников.

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