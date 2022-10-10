Реклама
Прямой эфир
Мир
Полиция начала разгон протестующих в Кишиневе
Мир
В Киеве приостановлено движение поездов метро на всех линиях
Мир
Власти Львовской области сообщили о повреждении объектов энергетики в регионе в результате взрывов
Армия
В Херсонской области отбили все атаки ВСУ
Мир
Взрывы в Киеве попали в прямой эфир Би-би-си
Авто
Будущее мотора разработки Renault-Nissan на «АвтоВАЗе» оказалось под вопросом
Мир
Сообщается о прекращении работы метро в Харькове
Мир
Мэр финского города Турку потребовала убрать консульство РФ из города
Общество
Москвичам пообещали позднее бабье лето на этой неделе
Авто
«АвтоВАЗ» прекратил производство Lada Granta без подушек безопасности
Мир
Мэр Харькова сообщил о перебоях со светом и водоснабжением
Политика
Путин указал на необходимость консолидации и помощи регионам в условиях санкций

В 2023 году «Моторинвест» выпустит 15 тыс. электромобилей Evolute

0
Фото: ТАСС/Рюмин Александр
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Липецкий завод «Моторинвест» планирует выпустить в 2023 году до 15 тыс. электромобилей российского бренда Evolute. Об этом 10 октября газете «Коммерсант» сообщил управляющий партнер компании Андрей Резников.

Электричка из Липецка: в России начали выпускать электромобили
Что из себя представляет российский бренд Evolute

Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute I-Pro, который будет доступен к заказу у официальных дилеров в октябре 2022 года. Электроседан оснащен тяговой батареей емкостью 53 кВт. Запас хода у машины составляет 420 км. Мощность электродвигателя — 150 л. с.

«Пробег, который сейчас предлагаем — около 400 км, он позволяет и в зимний период себя чувствовать комфортно», — рассказал управляющий партнер компании «Моторинвест» Андрей Резников.

Мощность предприятия позволяет выпускать более 100 тыс. автомобилей в год, а его штат составляет свыше 2 тыс. сотрудников сообщил специалист, говоря о возможностях производства.

В текущем году объем производства автомобилей на электротяге составит 3 тыс. машин. Примерно 40 — 50% из них приобретут корпоративные клиенты. До конца 2022 года в линейке Evolute появятся кроссовер I-Joy и минивэн I-Van. Кроме того, «Моторинвест» на правах дистрибьютора представит на российском рынке премиальный внедорожник Voyah Free, который ожидается у российских дилеров в ноябре 2022 года.

28 сентября в Липецкой области на заводе «Моторинвест» запустили производство электромобилей под брендом Evolute. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute I-Pro. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что автомобили Evolute присоединятся к программе по льготному автокредитованию. В 2023 году запланирован выпуск полноприводного кросс-купе I-Jet млщностью 500 л. с.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022