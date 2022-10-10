В 2023 году «Моторинвест» выпустит 15 тыс. электромобилей Evolute

Липецкий завод «Моторинвест» планирует выпустить в 2023 году до 15 тыс. электромобилей российского бренда Evolute. Об этом 10 октября газете «Коммерсант» сообщил управляющий партнер компании Андрей Резников.

Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute I-Pro, который будет доступен к заказу у официальных дилеров в октябре 2022 года. Электроседан оснащен тяговой батареей емкостью 53 кВт. Запас хода у машины составляет 420 км. Мощность электродвигателя — 150 л. с.

«Пробег, который сейчас предлагаем — около 400 км, он позволяет и в зимний период себя чувствовать комфортно», — рассказал управляющий партнер компании «Моторинвест» Андрей Резников.

Мощность предприятия позволяет выпускать более 100 тыс. автомобилей в год, а его штат составляет свыше 2 тыс. сотрудников сообщил специалист, говоря о возможностях производства.

В текущем году объем производства автомобилей на электротяге составит 3 тыс. машин. Примерно 40 — 50% из них приобретут корпоративные клиенты. До конца 2022 года в линейке Evolute появятся кроссовер I-Joy и минивэн I-Van. Кроме того, «Моторинвест» на правах дистрибьютора представит на российском рынке премиальный внедорожник Voyah Free, который ожидается у российских дилеров в ноябре 2022 года.

28 сентября в Липецкой области на заводе «Моторинвест» запустили производство электромобилей под брендом Evolute. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute I-Pro. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что автомобили Evolute присоединятся к программе по льготному автокредитованию. В 2023 году запланирован выпуск полноприводного кросс-купе I-Jet млщностью 500 л. с.