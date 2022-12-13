Хмуриться не надо, Lada: спрос на подержанные авто с начала года вырос на 15%

К концу 2022 года спрос на подержанные автомобили увеличился в России более чем на 15%. Выросло и количество объявлений о продаже машин с пробегом, сообщили «Известиям» представители «Авито Авто». За октябрь–ноябрь таких предложений стало на 32,6% больше по сравнению с январем–февралем. Эксперты считают, что основные причины — дефицит новых автомобилей и заметное повышение цен на них. Однако спешно покупать авто с пробегом специалисты не советуют: на фоне ажиотажа откровенно плохие модели могут продаваться по завышенной стоимости. Кроме того, к весне должен наполниться рынок новых авто, а цены — нормализоваться .

Спрос и дефицит

В последние месяцы 2022 года спрос на автомобили с пробегом в России стал заметно выше. Покупкой подержанных машин в октябре–ноябре интересовались на 15,3% активнее, чем в январе–феврале, сообщили «Известиям» представители «Авито Авто». Также выросло количество объявлений о продаже.

— За октябрь–ноябрь на «Авито Авто» было размещено на 32,6% больше объявлений о продаже подержанных машин, чем в январе–феврале, — рассказали представители платформы.

Повышенным спросом за 11 месяцев 2022 года пользовались марки б/у машин отечественных производителей. Первое место по востребованности заняла Lada Priora, второе — Lada 2114 Samara, третье — Lada 2107.

Только на четвертом появляется иномарка — его разделили Lada Granta, Ford Focus, Lada 2110. Также активно покупали Lada Kalina (пятое место по популярности), Lada 2112 (шестое место), Hyundai Solaris и Lada Niva 4x4 (седьмое и восьмое места).

А вот по подсчетам «Автостата» отечественный автопром сильно уступает в спросе зарубежному. В ноябре 2022 года наиболее популярной маркой автомобиля с пробегом стал Hyundai Solaris, следует из данных ресурса. Количество перерегистраций этой модели с одного владельца на другого выросли с октября по ноябрь на 7,7% — с 10,8 тыс. до 11,6 тыс. единиц.

Всего же с начала года россияне приобрели 5,9 млн легковых автомобилей с пробегом, утверждает «Автостат». Доля иномарок в продажах ноября составила 72,5%, а на российские машины пришлось лишь 27,5%. При этом и по итогам 11-месячного периода иномарки на рынке б/у авто лидируют по доле со значительным опережением — 71% продаж против 29%, приходящихся на отечественные легковушки.

Подождать до весны

Одна из причин повышенного спроса на автомобили с пробегом — подорожание новых, считает член правления Союза автосервисов России, заместитель директора «Автокомплекс ЕвроАвто» Илья Плисов.

— Думаю, что такая ситуация сохранится и дальше. Параллельный импорт пока не может полностью покрыть спрос, люди будут отдавать предпочтение авто с пробегом, — рассказал «Известиям» эксперт.

Великий пробег Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Повышенный интерес к подержанным автомобилям продлится еще минимум полгода. Даже если международная обстановка разрешится за один день, то на восстановление отрасли потребуется время, полагает специалист.

Неудивительно, что отечественный автопром пользуется высоким спросом. Lada с пробегом обойдется водителю дешевле, чем иномарка, кроме того, гораздо проще найти детали для российской машины, считает автоэксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

— Важно понять, что покупка автомобиля — это только полдела. Обслуживание машины обходится дорого, в год иномарка в среднем требует около 70 тыс. рублей — это налог, ТО, замена комплектующих, шин. И это без учета непредвиденных трат, таких как ремонт, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт. — С ВАЗ в этом плане ситуация чуть лучше, так как комплектующие и детали, насколько мне известно, есть. Правда, новые машины всё еще стоят неоправданно дорого.

Виктор Кондрашин подчеркнул, что бежать и покупать автомобиль сломя голову сейчас не стоит, так как легко соблазниться низкой стоимостью и приобрести авто, на ремонт которого уйдет огромное количество денег.

— Сейчас много объявлений о продаже премиум-автомобилей по низким ценам. И, казалось бы, вроде в ДТП не была машина и фотографии классные — мечта, а не авто. Но, во-первых, если оно 2007 года выпуска и продают его в 2022-м, то хотя бы одна авария или повреждение должны были случиться. Даже самые опытные водители попадают в ДТП, а если их нет, значит, их просто не оформляли, — отметил автоэксперт.

Великий пробег Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Он добавил, что большой пробег — от 100 тыс. км — это признак того, что автомобиль будет часто ломаться.

— В идеале стоимость хорошей подержанной машины варьируется от 0,7 до 1,2 млн рублей с пробегом не более 50 тыс. км, оригиналом ПТС и отметками о ТО, — добавил Виктор Кондрашин.