Рынок «подмерз»: продажи автомобилей в ноябре упали почти на 62%

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в ноябре на российском рынке было продано 46 403 легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 61,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. Тем не менее ноябрьские продажи немного превысили результаты октября, пусть и оказались ниже сентябрьских. Какие автомобили пользовались популярностью и что будет с рынком дальше — разбирались «Известия».

Братья навек?

Агентство «Автостат», основываясь на данных по регистрациям, дает более оптимистичную картину: 51 525 шт., что на 48,8% меньше, чем в тот же период 2021 года, и на 19% больше, чем в октябре этого года. Тенденции прошлых месяцев усилились. АвтоВАЗ сохраняет безоговорочное лидерство, а его результаты постепенно приближаются к прошлогодним. В ноябре он реализовал 21 726 машин против 26 373 годом ранее. ГАЗ, несмотря на снижение продаж в сравнению с 2021 годом, занимает третью строчку и остается лидером легкого коммерческого сегмента. УАЗ продемонстрировал ощутимый рост — на 14% (3494 шт.).

Прежние лидеры на фоне прекращения поставок автомобилей теряют позиции. Kia оказалась только на шестом месте с результатом 3113 шт. (минус 79%), продажи Hyundai просели на 87%, до 1833 шт., продажи Renault — на 95%, до 646 шт. Китайские бренды демонстрируют либо небольшое снижение к 2021 году, либо рост.

Рынок подмерз Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Лучший результат в процентах продемонстрировал Dongfeng: 123%, но это произошло из-за низкой базы. В прошлом году китайская марка продала всего 90 машин, в этом — 156. Интересно, что рост продаж обеспечила единственная модель — легкий грузовик Captain-T.

Haval — самый популярный иностранный производитель по версии AEB — 4552 автомобиля за ноябрь. Это на 7% меньше, чем в прошлом году. На втором месте Geely, показавшая уверенный рост на 24% (3506 шт.). При этом данные AEB не учитывают еще одного потенциального дилера — Chery, которая теперь представляет ассоциации сведения раз в квартал. Согласно данным «Автостата», на учет в ноябре встали 5537 машин.

Ford, Infiniti, Nissan и Jaguar Land Rover вообще прекратили отгрузки машин дилерам — по данным AEB, в прошлом месяце эти бренды не продали ни одного автомобиля.

Пересаживаются на кроссоверы

Бестселлерами ноября стали Lada Granta (13 015 шт.) и семейство внедорожников Niva (6898 шт.) — именно они обеспечивают рост продаж АвтоВАЗа. Титул самой популярной иномарки перешел к Haval Jolion (2021 шт.). И это он еще не достиг прошлогоднего уровня продаж. Прежний бестселлер, Kia Rio, по мере исчерпания запасов машин теряет позиции — 292 шт. и 18-е место.

Hyundai Solaris и Renault Logan покинули топ-25, в котором теперь практически одни кроссоверы и внедорожники (в основном китайские). Однако в рейтинге AEB отсутствует Chery и ее премиум-бренд Exeed.

Рынок подмерз Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Параллельные поставки

Отдельные корейские модели — также кроссоверы — держатся за счет параллельного импорта. По-видимому, он также влияет на разницу в статистике «Автостата», считающего ставшие на учет машины, и AEB. Например, Nissan в ноябре не отгружал дилерам машины, а на учет поставили 401 автомобиль. Результаты Mitsubishi — 13 и 930 шт., Toyota — 103 и 1161 шт., Lexus — 2 и 110 шт.

— Нельзя сказать, что вся разница между данными АЕБ и «Автостата» приходится на параллельный импорт. По таможенному законодательству новыми считают автомобили до трех лет. Соответственно, определенная доля автомобилей, фигурирующих как «новые», по факту являются подержанными, но не старше трех лет. По моим ощущениям, непосредственно на параллельный импорт новых автомобилей приходится примерно 30–40% от разницы между данными AEB и «Автостата», — считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

При этом дилеры отмечают высокий интерес к поступающим новинкам.

Рынок подмерз Фото: РИА Новости/Алексей Лебедев

— Клиентов заинтересовали в том числе и такие позиции, которые ранее никогда не были представлены на рынке РФ. Среди них Volkswagen Bora, электромобили Volkswagen ID.6, Audi Q5 E-Tron, Faw Bestune NAT, новый Jeep Grand Cherokee, Faw Bestune T99, Faw Besturn B70, — рассказал «Известиям» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков. Все эти машины ввозят по параллельному импорту.

Что будет дальше

В декабре игроки рынка и эксперты прогнозируют продажи либо на уровне ноября, либо чуть лучше. Если рост и будет, то не раньше, чем со II квартала, предположил Сергей Бургазлиев. Локомотивом продаж, как ожидается, станут китайские бренды. Каких-либо существенных препятствий для них на рынке не наблюдается, отмечает Сергей Стариков.

— Наоборот, импорт данных автомобилей стремительно развивается с каждым месяцем, и результаты уже хорошо видны по наличию моделей у дилеров, открытию автосалонов, росту продаж данных марок, — подчеркнул он.

— Мы ждем на нашем рынке официального присутствия бренда Hongqi. В следующем году китайские бренды будут одними из лидеров по продажам новых автомобилей, так как их поставки имеют возобновляемость. Но важное условие для повышения объема реализации — локальная сборка из машинокомплектов без колес,— отметила директор по коммуникациям ГК «АвтоДом» Анна Уткина.

Рынок подмерз Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин

По ее мнению, в 2023 году объем продаж новых автомобилей составит не более 800 тыс. шт. При этом цены могут повыситься примерно на 10%.

Три сценария на год

Такой сценарий Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) считает оптимистичным. По мнению аналитиков, он возможен, если АвтоВАЗ и «Москвич» выполнят производственные планы, «Автотор» и бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге смогут начать выпуск автомобилей из дружественных стран. Китайские марки продадут в России не менее 400 тыс. автомобилей, а корейские будут завозиться через дистрибуторскую сеть автопроизводителей.