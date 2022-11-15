Санкции помогли: российский авторынок пополнился новыми моделями

Прекращение официальных поставок новых автомобилей и разрешение на их ввоз в нашу страну по параллельному импорту привели к появлению на рынке моделей, которые раньше не были представлены в России. Дилеры получили возможность ввозить и продавать модели, которые интересны покупателям, отмечают эксперты. Закон обязывает продавцов предоставлять гарантию на машины, ввезенные по параллельному импорту, подчеркивают юристы. Подробности — в материале «Известий».

Без разрешения правообладателя

В автосалонах появились модели, которые прежде не были представлены на российском рынке. Об этом «Известиям» рассказали представители дилерских центров, которые в условиях прекращения поставок через официальные каналы занялись ввозом машин по параллельному импорту.

Санкции помогли Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Такую возможность правительство предоставило им в начале мая, разрешив своим постановлением параллельный импорт более 50 автомобильных брендов. В середине лета был упрощен порядок ввоза машин из-за границы, что позволило импортерам —юридическим лицам проводить необходимую сертификацию автомобилей без получения разрешения от правообладателя. Это фактически дало зеленый свет на ввоз машин официальными дилерами, считают эксперты.

Не официально, так параллельно

Наряду с моделями, которые официально поставлялись в нашу страну, дилеры стали предлагать и автомобили, которые не были ранее представлены на российском рынке. Такие машины можно разделить на две категории: модели, продажи которых планировалось начать в России, но из-за введения санкций официальные импортеры не успели это сделать, и автомобили, появление которых на российском рынке вообще не предполагалось.

Наиболее яркими примерами из первой группы являются новое поколение внедорожника Jeep Grand Cherokee, его по параллельному импорту ввозит компания «Авилон», Range Rover пятого поколения (продажами занимается «Автодом»), а также новая генерация кроссовера Mitsubishi Outlander (импортирует «КлючАвто»). Кроме того, в дилерских центрах «Рольф» доступны для заказа минивэны Volkswagen Multivan T7.

Санкции помогли Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Если говорить об автомобилях, ранее не представленных на рынке России, то мы, например, осуществляем импорт Volkswagen Bora и электромобилей Volkswagen ID.6, — рассказал «Известиям» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков.

По словам директора по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлии Овчинниковой, в рамках параллельного импорта компания организовала ввоз седанов Toyota Avalon, а также кроссоверов Mazda CX-4 и Chevrolet Groove, созданных для китайского рынка.

— В наших ближайших планах расширение списка поставляемых брендов и новых моделей для рынка РФ, а также наращивание доли автомобилей, ввезенных параллельным импортом, — сообщила «Известиям» Юлия Овчинникова.

По параллельному импорту дилеры ввозят не только автомобили. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе ГК «Автодом», с конца сентября в мотосалоны компании поступили около 40 электромотоциклов BMW CE 04.

Санкции помогли Электромотоцикл BMW CE 04 Фото: BMW

На интернет-площадках объявлений о продаже автомобилей «Известия» обнаружили и другие новые для России модели, которые были ввезены автосалонами по параллельному импорту. Например, в шоу-руме официального дилера Toyota в Туле выставлены кроссвэны индонезийской сборки Toyota Rush и Mitsubishi Xpander. Кроме того, некоторые дилеры Suzuki предлагают обновленную Vitara из Арабских Эмиратов.

Где гарантия?

На все автомобили, ввезенные в обход официальных импортеров, дилер предоставляет собственную гарантию, заверили «Известия» представители авторитейла.

— Мы предлагаем покупателям сертифицированные автомобили, которые ввозим по параллельному импорту. Мы проработали вопрос гарантийного обслуживания со страховыми компаниями и будем предоставлять нашим клиентам у себя один год гарантии, — рассказал Алексей Стариков.

Гарантийную поддержку на модели, ввезенные по параллельному импорту, предоставляет и «Ключавто». Причем эти машины также можно приобрести в кредит, лизинг или по программе трейд-ин, подчеркнула Юлия Овчинникова.

Все автомобили и мотоциклы, которые поставляются в Россию по альтернативным каналам, проходят таможенное оформление и дилерскую предпродажную подготовку. На них распространяется страховая гарантия, отметили в пресс-службе «Автодома».

Санкции помогли Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Закон «О защите прав потребителей» не делает различий, каким образом автомобиль был ввезен в Россию: по официальным каналам или по параллельному импорту, считает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. И в том и другом случае на приобретенную машину распространяются гарантийные обязательства, подчеркнул он.

— По закону в случае каких-либо неполадок покупатель машины вправе обратиться с претензиями и требованием проведения гарантийного ремонта непосредственно к производителю, импортеру или продавцу. В случае с параллельным импортом дилер выступает сразу в двух качествах: как импортер и продавец. Поэтому он не вправе отказать в ремонте, если неисправность будет признана гарантийным случаем, — заявил Радько.

Дилеры получили свободу

Возможность ввоза автомобилей по параллельному импорту развязала руки дилерам, считают эксперты рынка. По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, при работе с официальными импортерами автосалоны были вынуждены соблюдать политику компаний в отношении модельного ряда бренда.

— Решение о том, появится ли та или иная модель на российском рынке, принимались в штаб-квартирах автопроизводителей. В ряде случаев модели, которые были бы интересны российским потребителям, по тем или иным причинам официально в нашу страну не поставлялись. И дилеры были вынуждены соблюдать эту политику, — отметил он.

Санкции помогли Фото: ТАСС/Сергей Карпухин