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Volkswagen Multivan привезли в РФ по параллельному импорту

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Фото: Commons.wikimedia.org/Alexander Migl
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В России начали неофициально продавать новый Volkswagen Multivan. Машины завезли по параллельному импорту. Переднеприводные минивэны оснащены одинаковыми 150-сильными дизельными моторами и роботизированными коробками передач. Об этом 13 октября сообщил портал Motor.

Пошли в обход: автодилеры взялись за параллельный импорт
Помогут ли альтернативные каналы поставок машин насытить рынок

На российском рынке стал доступен микроавтобус Volkswagen Multivan последнего, седьмого, поколения. Поставками новых автомобилей в РФ занялись дилеры Volkswagen, они ввозят машины по так называемому параллельному импорту. Официально автомобиль в РФ не поставляют, так как немецкий автопроизводитель принял решение уйти из России.

Портал уточнил, что в Россию пока привезли четыре новых минивэна. Три из них находятся в Москве и еще один в Санкт-Петербурге. Все четыре переднеприводных автомобиля оснащены одинаковыми 150-сильными дизельными моторами и роботизированной коробкой передач. Салон у минивэнов тканевый, вместо диванов на втором и третьем ряду установлены индивидуальные кресла.

Стоимость Multivan по данным портала варьируется от 8,5 до 10,3 млн рублей. Специалисты считают, что за эту сумму в России не всегда можно найти минивэн предыдущего поколения, который поставлялся официально.

23 сентября в рамках выставки IAA Transportation 2022 в немецком Ганновере были подведены итоги конкурса минивэн года (International Van of the Year). Первое место занял электрический Volkswagen ID.Buzz. Силовая установка машины состоит из одного электромотора, известного по моделям Volkswagen ID.3 и ID.4. Электродвигатель развивает 204 л. с., что позволяет разгоняться машине на электротяге до максимальных 145 км/ч. Батарея емкостью в 77 кВтч обеспечивает электрокару запас хода в 400 км.

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