Японская компнания Mitsubishi представила обновленный кроссовер Xpander. Автомобиль будет производиться на заводе Mitsubishi Motors Krama Yudha в Индонезии для внутреннего рынка этой страны. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба бренда.

Дизайн модели выполнен в рамках развития концепции Dynamic Shield. В частности, высокая линия капота и заостренные линии оптики теперь находятся на уровне решетки радиатора. Передний свес увеличен на 75 мм, задний — на 45 мм. Кроме того, высота автомобиля была увеличена на 15–20 мм, что обеспечило один из самых больших дорожных просветов в своем классе (220–225 мм) и улучшило внедорожные характеристики автомобиля.

В салоне появилось новое рулевое колесо. Кроме того, в отделке подлокотников и дверей были добавлены мягкие накладки из синтетической кожи, а данные системы кондиционирования для удобства отображаются на ЖК-дисплее с обновленным графическим дизайном.

Новый Xpander также получил новый вариатор, обеспечивающий быстрое ускорение при сильном нажатии педали и плавное переключение с высокой топливной экономичностью.

14 мая стало известно, что Mitsubishi Motors прекращает выпуск внедорожника Pajero четвертого поколения, который выпускался с 2006 года.

В Европе внедорожник прекратили продавать еще в 2018 году, а Россию модель окончательно покинула осенью 2019 года.