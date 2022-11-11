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Новые Suzuki Vitara появятся в России в конце ноября 2022 года

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Фото: Suzuki
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Официальные дилеры марки раскрыли цены на новые кроссоверы Suzuki Vitara, которые появятся в РФ в конце ноября текущего года. Машины буду доставлять из Арабских Эмиратов, сообщил 10 ноября портал Autonews.

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Дилеры в России начали принимать заказы на кроссовер Vitara производства 2022 года из ОАЭ. Машины будут ввезены по параллельному импорту.

Стартовая цена на Suzuki Vitara GLX в России составит от 2,7 млн рублей.

Покупателям будет доступна версия с мотором мощностью 115 л.с. и передним приводом. Автомобиль будет укомплектован автоматической коробкой передач, круиз-контролем, датчиками парковки и системой запуска двигателя нажатием с кнопки.

Кроме того, в комплектации GLX предусмотрены датчики света и дождя и панорамный люк. Традиционно для автомобилей, произведенных для жарких стран, в Suzuki Vitara не будет таких опций, как подогрев рулевого колеса и сидений, зато дилеры сообщили, что намерены обеспечить машину двухлетней гарантией или 70 тыс. км пробега.

9 ноября российские автодилеры стали принимать заявки на новый седан Mazda 6, который на китайском рынке называется Mazda Atenza. Переднеприводной седан с двухлитровым мотором Skyactiv мощностью 158 л.с. и шестиступенчатым «автоматом» пока предлагают только в одной из самых топовых комплектаций, Luxury, стоимостью 3,4 млн рублей. Первые машины прибудут в декабре-январе.

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