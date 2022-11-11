Новые Suzuki Vitara появятся в России в конце ноября 2022 года
Официальные дилеры марки раскрыли цены на новые кроссоверы Suzuki Vitara, которые появятся в РФ в конце ноября текущего года. Машины буду доставлять из Арабских Эмиратов, сообщил 10 ноября портал Autonews.
Дилеры в России начали принимать заказы на кроссовер Vitara производства 2022 года из ОАЭ. Машины будут ввезены по параллельному импорту.
Стартовая цена на Suzuki Vitara GLX в России составит от 2,7 млн рублей.
Покупателям будет доступна версия с мотором мощностью 115 л.с. и передним приводом. Автомобиль будет укомплектован автоматической коробкой передач, круиз-контролем, датчиками парковки и системой запуска двигателя нажатием с кнопки.
Кроме того, в комплектации GLX предусмотрены датчики света и дождя и панорамный люк. Традиционно для автомобилей, произведенных для жарких стран, в Suzuki Vitara не будет таких опций, как подогрев рулевого колеса и сидений, зато дилеры сообщили, что намерены обеспечить машину двухлетней гарантией или 70 тыс. км пробега.
9 ноября российские автодилеры стали принимать заявки на новый седан Mazda 6, который на китайском рынке называется Mazda Atenza. Переднеприводной седан с двухлитровым мотором Skyactiv мощностью 158 л.с. и шестиступенчатым «автоматом» пока предлагают только в одной из самых топовых комплектаций, Luxury, стоимостью 3,4 млн рублей. Первые машины прибудут в декабре-январе.