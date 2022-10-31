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Китайское предубеждение: Huawei может окончательно покинуть Россию

Как это изменит ситуацию на рынке техники
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Huawei может окончательно покинуть Россию, рассказал «Известиям» источник в крупном производителе электроники. Информацию подтверждают и два собеседника, близких к сотовым операторам. По их словам, с недавних пор вендор вновь перестал поставлять в нашу страну смартфоны, планшеты, телевизоры и другую технику. На вероятное прекращение работы компании в РФ может указывать и объявление о сдаче московского офиса Huawei в аренду с 1 февраля 2023 года. Впрочем, эксперты утверждают, что на сегодняшний день существует как минимум три пути ввоза в страну продукции ушедших брендов. Кроме того, в Huawei не исключают и поставок в Россию через дистрибуторов, рассказал источник в компании-партнере вендора.

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Поставка не сыграла

Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в Россию и может окончательно уйти из страны, рассказали «Известиям» два источника, близких к разным сотовым операторам. Об этом же сообщил собеседник редакции, который работает в компании — крупном производителе смартфонов. По словам источника, близкого к одному из мобильных операторов, планшеты, ноутбуки, телевизоры и другую технику китайский вендор также в РФ не ввозит. Продавать базовые станции для сотовой связи компания перестала поставлять еще весной, знает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

— Huawei действительно не поставляет сейчас свои устройства в Россию напрямую, — подтвердил «Известиям» другой собеседник, близкий к одной из сотовых компаний.

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Продажа китайских смартфонов, ноутбуков Huawei
Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В начале июня Huawei объявила о закрытии своих официальных торговых точек в России. В конце этого же месяца сообщалось, что корпорация больше не экспортирует свои устройства в РФ. Затем появилась информация о возобновлении поставок. По словам источников «Известий», теперь новых партий снова нет.

Некоторые единицы техники все еще продаются в официальном магазине бренда, но это — остатки прежних поставок, рассказал Денис Кусков. Отсутствие новых партий может привести к закрытию онлайн-магазина компании, полагает он.

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Продажа китайских часов Huawei
Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В ответ на вопросы об остановке поставок и планах вендора уйти с рынка нашей страны PR-менеджер Consumer Business Group компании Huawei в РФ Мария Кривцова, сказала, что у нее «нет информации об этом».

«Известия» направили вопросы в «М.Видео — Эльдорадо», «Связной», DNS, «МТС», «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн»), «Мегафон» и Tele2.

Свободные площади

На возможный уход Huawei из России указывает и то, что на «Циане» недавно появилось объявление о сдаче в аренду московского офиса компании в бизнес-центре «Крылатские холмы». В объявлении указано, что помещение будет свободно с 1 февраля 2023 года, а цена составит около 8 млн рублей в месяц.

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Продажа китайских смартфонов Huawei
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Huawei перевезла своих сотрудников в Казахстан и Узбекистан, и в ближайшее время они точно не вернутся, — утверждает Денис Кусков.

У Huawei много подразделений, поэтому часть сотрудников они действительно релоцировали, подтвердил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Кроме того, компания больше не набирает сотрудников в РФ, что подтверждает отсутствие вакансий на российских сервисах подбора персонала. «Известия» нашли несколько объявлений о наборе работников в офисы вендора в Алма-Ате и Ташкенте. Например, в последний, судя по всему, требуются менеджеры по продукту, менеджеры проектов и инженеры по обработке данных.

Шелковый путь

Если в Huawei все же примут решение покинуть Россию, продукцию бренда смогут ввозить в страну как минимум тремя способами, рассказал источник в компании-партнере китайского вендора. Помимо параллельного импорта и серых схем возможны поставки через дистрибуторов, которые будут закупать технику у посредников в КНР, а не напрямую у производителя. По его данным, сейчас Huawei как раз договаривается о поставках смартфонов и другой техники через посредников.

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Продавец и покупатель салона сотовой связи
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— Прямые поставки в нынешних условиях — понятие очень сложное. Первым, кто придумал схему завоза техники в Россию через партнера в КНР, стал Xiaomi — он использует ее уже много лет. В таком случае китайская компания, которая поставляет товары в Россию, берет на себя все риски, а сам вендор при этом контролирует все процессы, — рассказал «Известиям» Эльдар Муртазин.

По его словам, влияние такой схемы поставок на бизнес сильно преувеличено. Цены на технику, скорее всего, останутся на прежнем уровне. В гораздо большей степени на бизнес Huawei, Honor и Xiaomi, которые пользуются подобной схемой поставок, влияют другие компании из Поднебесной, например realme, Infinix и Tecno, уверен аналитик.

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Продажа смартфонов Huawei
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Huawei — один из лидеров российского рынка по большинству ключевых типов телеком-оборудования и ряда ИТ-решений. Спрос на продукты этой компании гарантированно будет. Цены, очевидно, будут выше прошлогодних, но рынок и так живет в этих реалиях, — отметил генеральный директор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.

Конечная цена на технику Huawei будет зависеть от соотношения функциональности и цены, резюмировал ИТ-эксперт Александр Баулин. Он также не исключил, что китайские бренды могут создать торговые марки техники специально под Россию, чтобы не подставлять свои компании под западные санкции.

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