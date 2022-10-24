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Точка полувозврата: Samsung активно набирает персонал в России

Зачем компании специалисты по поколению Z и готовится ли она к полноценному возвращению
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Samsung активно набирает персонал в России, несмотря на заявления о сворачивании бизнеса, узнали «Известия». Сейчас в московском офисе компании открыто 22 вакансии, среди них — менеджеры по продажам, логистике, работе с партнерами и клиентами. Ищут и специалиста, который будет отвечать за маркетинговые активности, связанные с поколением Z. Эксперты полагают, что у Samsung «есть стойкое желание остаться в России» и она направит усилия на продажи своих гаджетов через партнеров. В самой компании при этом говорят, что вакансии открыты «в рамках стандартного процесса найма». «Известия» разбирались, означает ли это, что в Samsung задумались об официальном возобновлении поставок и полноценном возвращении в Россию.

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Поколенческий спрос

Компания Samsung активно набирает персонал в России, узнали «Известия». Сейчас в ее московском офисе открыто 22 вакансии. Ведутся, например, поиски старшего специалиста по маркетингу, который будет координировать стратегию продаж мобильных устройств в магазинах бренда, менеджера по работе с ключевыми клиентами — он будет отвечать за планы по продажам мобильных устройств у партнеров компании, а также специалиста, который будет координировать спецпроекты и различные активности для аудитории поколения Z (по градации социологов, это молодые люди, родившиеся между 2000 и 2011 годами. — «Известия»).

Судя по количеству вакансий и их описанию, компания либо рассматривает вероятность возвращения и начала прямых продаж, либо допускает вариант продаж через дистрибьюторов или площадки-посредники. Те же российские маркетплейсы могут выступить таким каналом, — предположила основатель агентства «Лампа PR» Евгения Лампадова.

Точка полувозврата
телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Компания не оставляет надежд на улучшение ситуации и последующее возвращение в Россию. Особенно в свете того, что рынок всё активнее заполняется китайскими конкурентами, рассказал управляющий PR-агентства Khisam Communications Тауфик Хисамов.

— С другой стороны, в Samsung осознают потребность в фокусировании на более молодом поколении. Компания заинтересована в том, чтобы формировать информированность о бренде, укреплять знания о нем и восприятие его будущими потребителями, — сообщил эксперт.

Также нужно понимать, что русскоязычный сегмент целевой аудитории Samsung не ограничивается российским рынком, очень важно продолжать его поддерживать вне России, добавил Тауфик Хисамов.

Samsung продолжает «по-тихому» работать в РФ, несмотря на то что официально не поставляет свои устройства на отечественный рынок, — например, в этом году компания была официальным партнером литературной премии «Ясная Поляна» и Владивостокского марафона, рассказал собеседник «Известий», близкий к одному из крупных производителей смартфонов. По его словам, даже описание вакансии «специалиста по поколению Z» в Samsung говорит о том, что этот человек будет заниматься как раз продвижением бренда через партнеров компании.

Точка полувозврата
самсунг
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В пресс-службе Samsung «Известиям» рассказали, что все 22 вакансии опубликованы «в рамках стандартного процесса найма». А маркетолога, ориентированного на поколение Z, ищут с целью замены ушедшего сотрудника. При этом поставки в Россию по-прежнему приостановлены.

— Samsung не приняла никакого решения о возобновлении поставок, — добавили в пресс-службе компании.

Золотые кадры

Еще одна возможная причина большого количества открытых вакансий заключается в том, что российские специалисты по маркетингу высоко ценятся не только в России, но и в других странах, считают эксперты.

Компания действительно может просто прощупывать почву для возобновления активной работы. Кроме того, российские специалисты очень конкурентоспособны и на рынках стран СНГ, — рассказала основатель коммуникационного агентства PR Perfect Кристина Петрова.

По мнению аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, Samsung не собирается полностью уходить из РФ, поэтому набор нового персонала идет стандартно. В России много умелых специалистов, которых можно взять за относительно небольшие деньги, добавил он.

Точка полувозврата
работа
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

— У Samsung есть стойкое желание остаться в России. А текущая ситуация — отличный шанс взять высококвалифицированных специалистов, — предположил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

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Зарплаты в Samsung не такие большие, однако традиционно офисами в СНГ руководили из России и маркетинг-специалистов всегда набирали здесь, так как их уровень квалификации в среднем выше, чем в других странах Содружества, объяснила основатель агентства PR Partner Инна Анисимова.

Параллельная гарантия

Есть и еще одна новость, которая может свидетельствовать о намерении Samsung если не полностью возобновить свою деятельность в России, то хотя бы расширить ее рамки.

По телефону горячей линии службы поддержки Samsung, куда корреспондент «Известий» позвонил в качестве клиента, ему сообщили, что российские авторизованные сервисные центры начали принимать в гарантийный ремонт продукцию компании, ввезенную по параллельному импорту из Армении. При этом гаджеты, которые поставляются, например, из США, Саудовской Аравии или Казахстана, таких привилегий пока не имеют. Их обслуживают непосредственно продавцы южнокорейской техники.

Точка полувозврата
магазин
Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Можно только предполагать, почему смартфоны из Армении стали исключением, — отметил IТ-эксперт Дмитрий Бевза. — Скорее всего, компания тестирует возможность заниматься по крайней мере [гарантийным] обслуживанием клиентов в России так, чтобы это не противоречило общей политике компании [по сворачиванию бизнеса в стране]. А может, причина чисто бюрократическая и по каким-то внутренним документам на эту партию смартфонов распространяется мировая гарантия.

При этом пресс-служба Samsung не подтвердила информацию, озвученную представителем службы поддержки. Компания не обеспечивает гарантию продукции, поставляемой в рамках параллельного импорта, отметили там. Но подчеркнули, что в соответствии с законом о защите прав потребителей гарантийное сервисное обслуживание обеспечивает импортер или продавец.

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