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Часовой завоз: в России появились новые Apple Watch

Пользуются ли сегодня спросом «яблочные» гаджеты и насколько цены в РФ отличаются от мировых
Фото: Apple
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В России начали появляться представленные Apple в сентябре умные часы Ultra, 8 и SE — их уже начали продавать «Билайн», re:Store и другие сети. Цены на новинки на сайтах продавцов в среднем на 40–50% выше, чем например, в Европе. В каких-то сетях уровень спроса на новые Apple Watch примерно такой же, каким он был в первые недели после выхода на рынок часов предыдущего поколения, в каких-то меньше. Участники рынка жалуются на дефицит новых гаджетов. В этом году в первых партиях их было завезено в РФ примерно в четыре раза меньше, чем Apple Watch серии 7 в 2021 году, подсчитали эксперты. По их прогнозам, к концу этого года доля Apple Watch на рынке может сократиться до 10% против 40% в конце 2021 года.

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Отложенная премьера

Apple Watch 8 и SE и Ultra вышли на мировой рынок 16 сентября. 18 октября продажи этих гаджетов начались в интернет-магазине «Билайна», а в прошлую субботу они поступили в торговые точки re:Store, сообщается на их сайтах. «Мегафон» и «М.Видео-Эльдорадо» начали торговать ими в конце сентября, сообщили их представители.

Новые умные часы Apple Watch Ultra, 8 и SE в «Мегафоне», к примеру, продаются, соответственно, за 89,99 тыс. рублей, 45,99 тыс. рублей и 41,99 рублей, следует из прейскуранта его интернет-магазина. Получается, что самые продвинутые из них, Ultra, c диагональю экрана 49 мм, улучшенными показателями живучести, возможностью передавать сигнал SOS через спутники Globalstar (опция пока, правда, доступна, только в США), в РФ стоят примерно на 48% дороже, чем в ЕС, например, в Германии или во Франции, подсчитали «Известия». Там в фирменных интернет-магазинах Apple за них просят €999. При этом, если пересчитывать номинированную в рублях стоимость этих гаджетов в евро по курсу ЦБ на 18 октября, получается, что Apple 8 c диагональю дисплея 45 мм и 41 мм стоят в рознице «Мегафона» €760 и €893 — примерно на 40% дороже, чем в Европе.

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Модель смарт-часов Apple Watch Ultra представлена на осенней презентации новинок Apple в Купертино

Смарт-часы Apple Watch Ultra

Фото: TASS/EPA/JOHN G. MABANGLO
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Часть новых гаджетов завозится в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов. Если сравнивать рублевые цены на Apple Watch в РФ c ценами в дирхамах ОАЭ, получается, что Ultra в пересчете по текущему курсу на рубли в отечественных розничных сетях стоит примерно на 68% дороже, чем в магазинах этой страны. Стоимость Apple Watch 8 с диагональю 45 мм — на 43% выше, а с диагональю 41 мм — вдвое больше, подсчитали «Известия».

Участники рынка не раскрывают абсолютных показателей реализации новых Apple Watch. Они сходятся на том, что впервые продажи нового модного аксессуара если и не уменьшились, то, по крайней мере, не выросли.

Продажи новых Apple Watch почти сопоставимы с Apple Watch 7 в прошлом году. 76% продаж в штуках пришлись на Apple Watch 8,24% — на модель Ultra, — уточнил директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов. С тем, что в первые дни и недели спрос на эти устройства в целом не изменился, согласен и сотрудник одного из конкурирующих ритейлеров.

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Смарт-часы Apple Watch SE и Apple Watch 8 (справа)

Смарт-часы Apple Watch SE и Apple Watch 8 (справа)

Фото: REUTERS

В «М.Видео» и «Эльдорадо» сейчас доступны все осенние новинки Apple этого года, рассказала его представитель Валерия Андреева.

В носимых устройствах мы видим возрастающий тренд и увеличение спроса неделя к неделе в среднем на треть, что связано с приближением предновогоднего сезона, — отметила она. — Аксессуары Apple -— один из самых популярных вариантов новогодних подарков. Из новых смарт-часов Apple наибольшим спросом пользуются Watch Series 8 — лидером спроса оказались Apple Watch Series 8 (45 мм) «Тёмная ночь» — Midnight.

Валерия Андреева ожидает также, что Apple Watch Ultra составят конкуренцию спортивным часам Garmin, Suunto и Polar.

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Яблочная доля

В сети магазинов re:Store продажи умных «яблочных» часов открылись 15 октября.

— Мы видим стабильный большой спрос на устройства, — отмечет представитель управляющей ей Inventive Retail Group Людмила Семушина. Пока мы не можем обеспечить спрос в полной мере. Есть определенный дефицит товара, особенно самых популярных моделей. Традиционно наибольшим спросом пользуются часы большего размера, в этот раз — с диагональю дисплея 45 мм. На ближайшей неделе ожидаются поставки iPhone SE и iPhone Ultra.

Продажи новых Apple Watch несколько меньше чем в прошлом году, потому что не весь ассортимент доступен к старту реализации, добавил сотрудник другого ритейлера. Нет «подсветки» и промо от Apple.

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Смарт-часы Apple Watch
Фото: Apple
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По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, с конца сентября в РФ по параллельному импорту завезли около 4 тыс. новых Apple Watch. Еще около 1,8 тыс. было привезено в чемоданах в рамках «серого» ввоза — то есть без соблюдения таможенного законодательства и пр., утверждает он. Для сравнения, в прошлом году в рамках официальных поставок в Россию было ввезено около 25 тыс. часов Apple седьмой серии, напомнил эксперт. Спрос на новые «яблочные» гаджеты весьма умеренный — можно предположить, что по итогам 2022 года он снизится примерное втрое, предполагает он.

К концу 2021-го доля Apple на рынке умных часов в РФ составляла около 40%. По итогам этого года она может сократиться до 10%, не исключает Эльдар Муртазин.

В сложившейся геополитической и экономической ситуации россиянам стало не до покупки дорогих аксессуаров, полагает сотрудник одного из ритейлеров.

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Смарт-часы Apple Watch
Фото: Global Look Press/AFLO
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В первые дни и недели продажи «премьерных» умных часов Apple по сравнению с прошлогодним стартом продаж не сократились резко, а кое-где даже не снизились потому, что покупатели первой волны, как правило, лояльные приверженцы бренда — им хочется прибрести новинку как можно скорее, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Но по итогам первых шести месяцев, а затем и года продаж реализация Apple Watch Ultra, 8 и SE может оказаться в несколько раз ниже, чем часов серии 7, появившихся годом ранее, предположил эксперт. В РФ в этом году покупают меньше смартфонов, чем годом ранее, это касается в том числе и iPhone — а раз так, то нет предпосылок и на увеличение спроса на аксессуары, рассуждает он. Кроме того, для большинства россиян покупка дорогих гаджетов — не приоритетная статья расходов, согласен Денис Кусков.

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