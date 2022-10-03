Центры отторжения: трафик ТЦ за неделю упал в среднем на 20%

Число посетителей торговых центров в течение последней недели упало на 8–40% — такие оценки привели опрошенные «Известиями» представители ритейлеров и торговых центров. Тенденцию, пусть не в таком масштабе, подтвердили в Минпромторге. С начала года по сентябрь поток посетителей ТЦ сократился на 5% по отношению к аналогичному периоду 2021 года, говорится в письме замглавы министерства Виктора Евтухова в регионы. Учитывая это, ведомство предложило местным властям поддержать розницу. Например, располагать в торговых центрах объекты социальной структуры: офисы МФЦ, «Почты России», спортивные и оздоровительные секции.

Сползает вниз

Трафик в торговых центрах за предыдущую неделю потерял от 8 до 40%, свидетельствуют данные ритейлеров и ТЦ, опрошенных «Известиями». Так, по подсчетам Российского совета торговых центров (РСТЦ), падение составило около 15%. Вслед за трафиком снижается и спрос, рассказал «Известиям» президент РСТЦ Дмитрий Москаленко.

Поток людей в ТЦ начал сокращаться после объявления частичной мобилизации, добавил «Известиям» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Уже 27 сентября показатель по России сократился на 8% по сравнению с аналогичной датой прошлого года. В столице он упал почти на 13%.

Падение трафика подтверждают и брокеры торговой недвижимости, например компания CORE.XP. За предыдущую неделю поток покупателей и обороты ритейлеров упали на 10–20%, сказала изданию директор компании, руководитель направления аренды торговых помещений Надежда Цветкова. Насколько долгим будет это падение, пока непонятно, подчеркнула она.

Центры отторжения Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

В Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) аналогичные данные: поток покупателей в торговых центрах за последнюю неделю упал на 20% . Об этом «Известиям» сказал вице-президент ФРиО Сергей Миронов. Судя по всему, у потребителей сменилось настроение: они всё чаще остаются дома. При этом в бизнес-центрах трафик сократился чуть меньше — люди работают в этих помещениях плюс обедают в расположенных там ресторанах.

В зависимости от объекта число заказов упало от 8 до 30%, сказал изданию представитель сети кафе «Андерсон». Негативную динамику фиксируют и в «Шоколаднице», подтвердил ее гендиректор Олег Подгорный. Существенное падение эксперты заметили в начале прошлой недели, сказал генеральный директор Akhmadullina Dreams Владимир Колесников. В среднем снижение составило 15% по сравнению с предыдущей неделей (19–25 сентября) и 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, уточнил он.

Хотя некоторые ритейлеры зафиксировали более глубокое падение — до 40%. С рынка ушли многие зарубежные бренды, по этой причине торговые центры стали терять свою привлекательность, заметила «Известиям» основатель бренда одежды Naumi Светлана Наумова.

— Конечно, это сказалось на трафике. По нашим оценкам, он упал на 30–40% за последнюю неделю, — дополнила она.

Владелец бренда одежды I Am Studio Олег Воронин согласен с коллегой — трафик в ТЦ снизился на 30–40%. Покупатели сменили стратегию, теперь она более осторожная. Обычно в этот период люди совершали покупки практически на весь сезон, но сейчас они приобретают лишь самое основное.

Центры отторжения Фото: ТАСС/Артем Геодакян

По оценкам «М.Видео – Эльдорадо», трафик торговых центров показал «двузначную отрицательную динамику» по сравнению с началом сентября, рассказали «Известиям» в компании.

Помощь на местах

В Минпромторге подтверждают эту тенденцию, пусть и не в таком масштабе, следует из письма замглавы ведомства Виктора Евтухова в регионы от 30 сентября (есть у «Известий»). С начала года и по сентябрь поток посетителей в ТЦ сократился на 5% по отношению к аналогичному периоду 2021 года и почти на 13% в сравнении с допандемийным 2019 годом, говорится в документе. Поэтому федеральная власть рекомендовала чиновникам на местах отслеживать уровень деловой активности. Чтобы снижение не стало критическим, Минпромторг предложил поддерживать торговлю в регионах.

Виктор Евтухов перечислил ряд возможных мер помощи. К примеру, если магазины арендуют площади на объектах, находящихся в госсобственности, можно предоставлять отсрочку по уплате аренды, отменять земельный налог, снижать налог на имущество, снижать или фиксировать стоимость коммунальных услуг. Более того, в торговых центрах можно располагать объекты социальной инфраструктуры: дополнительные офисы МФЦ, отделения «Почты России», а также спортивные и оздоровительные секции.

Центры отторжения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Торговым центрам действительно нужна помощь в такой ситуации, сказал «Известиям» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Хотя бы в виде зафиксированных коммунальных платежей или размещения социальных объектов на пустующих местах, заметил он. Если же власти снизят ставку налога на имущество, то это, безусловно, значительно поможет региональному бизнесу. К слову, такая практика уже есть в ряде областей.

С коллегой согласны в РСТЦ: налог на имущество для торговых центров следует отменить как минимум до конца года. По сути, величина этого сбора сопоставима с доходом ТЦ от потерянной аренды из-за ухода многих брендов из России.