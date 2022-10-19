В ожидании Apple: что известно о новых MacBook Pro и iPad

Несмотря на то что релиз новых устройств Apple планировала на 24 октября, планшеты iPad 10 и iPad Pro на процессоре M2 показали на неделю раньше — 18 октября. В конце месяца Apple представит улучшенные версии MacBook Pro и Mac mini. Какие обновления ждут пользователей, выясняли «Известия».

iPad Pro на мощном M2

Информация о новом планшете iPad Pro на базе процессора M2 появилась на сайте компании 18 октября. Он уже доступен для предзаказа. В продаже две версии нового гаджета — на 11 дюймов и 12,9 дюйма.

Помимо производительности функция наведения Apple Pencil – самое большое обновление нового iPad Pro. Планшет поддерживает новый беспроводной стандарт передачи данных Wi-Fi 6E, у него до 16 Гб оперативной памяти. Гаджет оснащен двойной камерой с объективами на 12 и 10 мегапикселей и фронтальной камерой на 12 мегапикселей.

У всех новых продуктов встроенный порт USB C, как того требуют законы Евросоюза. Цена 11-дюймового планшета начинается с $799 за Wi-Fi-версию и с $999 за версию с 5G, а 12,9-дюймовый обойдется в $1099–1299 соответственно.

В ожидании Apple iPad Pro Фото: AppleInsider.ru

Бескнопочный iPad 10

Также компания анонсировала новый iPad на процессоре A14 Bionic. В 2022 году планшет обновился в 10-й раз: базовая версия всегда пользовалась повышенным спросом у покупателей благодаря сочетанию качества и цены. С корпуса гаджета исчезла кнопка «домой», а сам он стал ближе к iPad Air.

Touch ID переместился в верхний торец, а 12-мегапиксельная камера теперь находится над экраном в альбомной ориентации. Гаджет представлен в четырех цветах: серебристый, синий, розовый и желтый, размер планшета — 10,9 дюйма. Цена базового планшета начинается с $449 — выше, чем прогнозировали эксперты.

Производительности хватит за глаза

Все изменения в новых продуктах Apple получились ожидаемыми, но очень гармоничными , считает обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов. «Что касается «железной» составляющей, то производительности даже самого младшего iPad хватит за глаза для игр, просмотра фильмов и серфинга в интернете. Большего от него и не требуется. А цена от $449 позволяет ему конкурировать с аналогичными Android-решениями. Его успех в России зависит от того, какую наценку поставят отечественные магазины . Если он будет стоить в районе 40 тыс. рублей, то однозначно станет бестселлером», — поделился мнением Черноусов.

Кроме того, с выходом нового планшета предыдущая версия подешевеет и приобрести ее можно будет намного дешевле даже через параллельный импорт, отметил эксперт.

В ожидании Apple MacBook Pro 14 и 16 Фото: Apple

Скоростной

Революцию в мире технологий обещает сделать оснащение Mac Pro процессором M2 Ultra — аппаратной начинкой, превосходящей по мощности все выпущенные компанией до этого. Она будет представлять собой объединенную модель нескольких чипов M2 Pro или M2 Max.

Новый компьютер будет способен обрабатывать данные на рекордных скоростях и работать с беспрецедентно большим объемом информации. Дизайн также должен быть обновлен, однако деталей корпорация еще не раскрывала. Срок релиза также остается загадкой. Если компьютер и будет показан 24 октября, то в продажу он всё равно выйдет гораздо позже.

MacBook Pro 14 и 16 с преимуществами

Главная разработка года процессоры M2 станут преимуществом новых MacBook Pro 14 и 16 и Mac mini. Производительность устройств вырастет на 10–15%, а значит, увеличится и их многозадачность.

Кроме того, ожидаемым обновлением является улучшение графики . Ставка будет делаться на усовершенствование возможностей 3D-моделирования, обработки изображений, графического дизайна, плавности линий и других. Другие изменения минимальны, заявлял главный инсайдер компании, эксперт Bloomberg Марк Гурман.

Фото: Apple iPad 10

Многозадачность и новые виджеты macOS Ventura

К дате релиза гаджетов компания приурочила финальную версию операционной системы для компьютеров — macOS Ventura . Названную в честь округа Вентура в Калифорнии 19-ю версию ОС анонсировали в июне, но широкой публике она представлена еще не была.

В macOS Ventura будет довольно много нового. Например, появятся новые виджеты часов и погоды, будет создан интерфейс многозадачности. В систему войдут обновленные iMessage и Safari: сообщения можно будет редактировать в первые 15 минут после отправки, а браузер позволит делиться группами вкладок. Изменения коснутся Apple Maps и Siri. MacOS Ventura не будет поддерживаться на устройствах, выпущенных до 2016 года, зато появится в 14-дюймовых и 16-дюймовых моделях MacBook Pro.

Также на эту дату запланирован выпуск iPadOS 16.1 с обновленными шрифтами и расширенными функциями рабочего стола Stage Manager для одновременной работы в нескольких приложениях. Новое приложение Freeform позволит использовать доску для рисования — тоже для совместной работы на iPhone, iPad и Mac. Пользователи могут добавлять изображения, заметки, наброски, документы, веб-ссылки, PDF-файлы и многое другое. Дизайнеры оценят новый режим экрана Reference Mode, который позволяет сверять цвета.

Разработчики максимально приблизили iPadOS к настольным операционным системам, добавив функции, которые до этого были доступны только на Mac . Актуальная ОС будет доступна для iPad пятого поколения, iPad Air 2, iPad mini 4, оригинального iPad Pro и более новых моделей.

В ожидании Apple Генеральный директор компании Apple Тим Кук на презентации новых продуктов Фото: Global Look Press/Xinhua/Wu Xiaoling

Экономный релиз в ожидании Reality Pro

По словам Гурмана, Apple традиционно запускает новые компьютеры в ноябре. Однако в этот раз мероприятия в штаб-квартире корпорации в Купертино не планируются, поскольку компания экономит «маркетинговые усилия» перед выходом гарнитуры смешанной реальности Reality Pro.