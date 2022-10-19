Сам себе QR: в России появится аналог Apple и Google Pay для карт «Мир»

В России начинают внедрять аналог Apple Pay и Google Pay для карт «Мир» : 25 октября новый способ станет доступен для интеграции банкам. Об этом «Известиям» сообщили в платежной системе и кредитных организациях. На смартфоне клиента будет генерироваться QR-код, который отсканирует кассир и спишет деньги за товар . Воспользоваться новым сервисом карты «Мир» смогут и владельцы смартфонов Apple — это позволит им снова оплачивать покупки без помощи «пластика».

Сгенери сам

Публикация технического релиза по новому способу оплаты картами «Мир» планируется 25 октября , сообщили «Известиям» в платежной системе. Там уточнили, что клиентам функционал станет доступен по мере внедрения технологии в каждом конкретном банке .

— QR-код в данном случае будет выступать еще одним форм-фактором карты и позволит оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. Держатель карты «Мир» сможет сформировать QR-код на своем мобильном устройстве и предъявить его для считывания сканером в торгово-сервисном предприятии , — пояснили в платежной системе «Мир».

Сам себе QR Фото: РИА Новости/Нина Зотина

В Банке России поддерживают появление новых безналичных способов оплаты. Разработка системы «Мир» позволит гражданам делать покупки уже привычным способом: без предъявления банковской карты , только с помощью смартфона, заявили «Известиям» в ЦБ. В регуляторе подчеркнули: важно, что окончательный выбор, какой именно инструмент оплаты применять в той или иной ситуации, остается за человеком .

Внедрить этот способ платежа планирует Почта Банк — сейчас проводятся подготовительные мероприятия, рассказал руководитель службы электронного бизнеса кредитной организации Михаил Бахиркин. Однако сроки он не уточнил. По словам специалиста, эта технология приходит на замену ушедшим из России иностранным Pay-сервисам — Apple Pay и Google Pay .

— В отличие от оплаты через СБП, где клиент с помощью телефона сканирует QR-код на кассе магазина, здесь, наоборот, сотрудник магазина сканирует QR-код, который генерится в банковском мобильном приложении клиента. Оплата таким способом быстрее, чем в случае, когда клиенту надо самому сканировать QR-код и подтвердить операцию в мобильном приложении банка . А это важный фактор для торговых сетей, где необходимо обслуживать людей быстро, — пояснил Михаил Бахиркин.

Однако он подчеркнул, что для широкого внедрения этой технологии как банкам, так и магазинам необходимо будет провести доработки своих информационных систем , что потребует времени и финансовых ресурсов.

Сам себе QR Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Клиенты МТС Банка начнут генерировать свой QR-код для карт «Мир» уже 25 октября , заявили в кредитной организации: это можно будет сделать в приложении Mir Pay и оплатить покупки в торговой точке, обеспечивающей прием этого метода платежа. Планирует запустить оплату картами «Мир» через генерацию QR-кода на смартфоне также ПСБ , заявили «Известиям» в банке.

Снова без карты

В ПСБ подчеркнули, что такой функционал позволит сохранить для клиента возможность получать кешбэк в рамках программ лояльности банков и платежной системы . Например, при операциях в пользу юрлиц через систему быстрых платежей кешбэки не предусмотрены. В кредитной организации ожидают, что новый функционал национальной системы будет особенно востребован среди клиентов со смартфонами Apple, так как на них в настоящее время у россиян нет возможности использовать для оплаты привычную NFC-технологию .

Работы по предоставлению нового функционала «Мира» в УБРиР планируют на 2023 год, сообщили «Известиям» в банке. «Русский Стандарт» участвует в разработке и внедрении проекта. В «Зените» также рассматривают возможность его интеграции.

ЭКОНОМИКА Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

«Известия» направили запросы крупнейшим российским ритейлерам о том, планируют ли они принимать оплату по картам «Мир», сканируя QR-коды покупателей. Внедрение новых способов платежа требует доработок, отметил член генерального совета «Деловой России» Борис Кац. По его словам, будут ли ритейлеры вкладываться в такие доработки, зависит от условий, комиссии, технической сложности и стоимости . Еще один ключевой фактор — это частота запросов со стороны клиентов, добавил Борис Кац.

В доработках для внедрения такого сервиса придется участвовать всем участникам: эмитентам (банкам, выпускающим карты), эквайерам (банкам, обеспечивающим прием платежей) и ритейлерам, отметил генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. По его оценкам, стоимость таких действий будет внушительной, однако он затруднился уточнить порядок сумм. Кроме того, важно помнить о безопасности таких платежей, чтобы QR-код был уникальным и персональным, без возможности его подмены , подчеркнул эксперт.

— Востребованность сервиса будет зависеть от мотивации клиента банка. В частности, по привычному бесконтактному способу оплаты большинство людей получает кешбэк. Относительно удобства самого способа и возможности вновь оплачивать товары и услуги без использования карты — однозначно это будет принято и понравится всем участникам, поскольку альтернатив ему практически нет , — полагает Георгий Никонов.

По его ожиданиям, стратегически на отладку всех сценариев с возвратами, отменами и другими действиями, нужными пользователям, уйдет не менее 6–12 месяцев.