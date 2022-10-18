Западный блок: банки ЕС массово прекращают прием SWIFT-платежей из России

Принимать SWIFT-переводы из российских банков полностью перестали в швейцарском PostFinance, эстонском LHV Pank, французском Banque Populaire, а также в финском S-BANK , сообщили «Известиям» в финорганизациях. Массовые жалобы россиян на невозможность отправить перевод в эти и ряд других иностранных банков появились на платформе для отзывов по SWIFT-трансакциям. На фоне ужесточения требований ЕС по дополнительным проверкам средств, поступающих из России, многие зарубежные организации начали по собственной инициативе блокировать такие платежи , объяснили эксперты.

Платеж не пройдет

На фоне ужесточения санкций против РФ некоторые европейские банки полностью прекратили прием SWIFT-переводов из российских кредитных организаций. Блокировку таких операций «Известиям» подтвердили в одном из крупнейших банков Швейцарии — PostFinance, эстонском LHV Pank, французском Banque Populaire, а также в финском S-BANK .

В S-BANK перестали принимать SWIFT-платежи из России еще с начала спецоперации на Украине, а LHV Pank провел последний подобный перевод в конце августа, рассказали в их call-центрах. В других кредитных организациях не уточнили, когда именно стали блокировать такие операции, однако связали ограничения с экономической ситуацией и санкциями.

Западный блок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Массовые жалобы россиян на невозможность отправить SWIFT-переводы в эти банки появились на платформе для отзывов по таким транзакциям. Согласно комментариям, кроме указанных иностранных кредитных организаций ни один платеж не дошел также в итальянский Poste Italiane bank, швейцарский Credit Suisse, шведский Swedbank и банк в Новой Зеландии Westpac New Zealand. В службе поддержки банка Westpac New Zealand сообщили, что клиенты могут отправлять платежи на свой счет из иностранных банков.

Чаще всего деньги возвращались обратно на счет отправителя в срок от 2 до 26 дней и за вычетом комиссии, однако иногда средства «исчезали» . Так, один из пользователей написал, что после отправки €2 тыс. в итальянский Banca Intesa Infrastutture E Sviluppo так и не получил свой перевод даже спустя 77 дней . Другой клиент сообщил, что после перечисления более €3,6 тыс. в шведский SEB pank не смог вернуть деньги и через 84 дня . В call-центре Credit Suisse сообщили, что каждый перевод рассматривается отдельно и нельзя сказать, будет ли транcакция из российского банка заблокирована.

«Известия» направили запросы в пресс-службы всех указанных банков.

Ранее ряд иностранных финансовых организаций уже прекратил проведение платежей в Россию и Белоруссию. Так, шведский Swedbank запретил такие операции с 7 мая, а SEB — с начала июня, прибалтийский банк Luminor приостановил исходящие платежи в эти страны также с 1 июня, а входящие — месяцем позже. Эстонский Coop Pank перестал совершать переводы в РФ и Белоруссию с 20 апреля.

Проще отказаться

«Известия» опросили российские банки, какие зарубежные финорганизации стали блокировать SWIFT-переводы из РФ, а также отмечается ли увеличение объема таких платежей с марта 2022-го и после начала частичной мобилизации.

Западный блок2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В нынешнем году повысилось количество возвратов SWIFT-переводов от иностранных банков по сравнению с 2021-м, особенно при расчетах с европейскими странами , рассказала директор операционного департамента Росбанка Елена Финогенова. По ее словам, в конце сентября также произошел кратковременный рост таких платежей за границу, но в начале октября ситуация нормализовалась.

Клиенты часто стараются сами узнать у банка-получателя, будет ли принят перевод из РФ, поэтому возврат средств редок и сложно сказать, какие кредитные организации стали хуже принимать платежи, сообщил председатель правления банка «Держава» Алексей Скородумов. Он добавил: все переводы из России сейчас находятся на ручном контроле в зарубежных банках, при отсутствии четких инструкций от регуляторов в этих странах фактор осторожности может сыграть значительную роль при отказе.

В ЦБ не прокомментировали, насколько значительны риски массового отказа иностранных банков принимать платежи из России.

С февраля 2022-го европейским кредитным организациям запрещено принимать депозиты россиян на сумму свыше €10 тыс., других формальных ограничений в Европе нет, однако регуляторные требования ЕС требуют дополнительных проверок в отношении любых денег, которые приходят из РФ, объяснил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Так, многие финорганизации по собственной инициативе отказываются принимать SWIFT-переводы из России, не желая тратить дополнительные ресурсы на проверки и опасаясь рисков, что принятый платеж может оказаться от лица под санкциями.

Эта ситуация опасна тем, что невозможно предсказать, какой банк на текущий момент решил ужесточить правила, причем таких кредитных организаций сейчас становится всё больше , отметил эксперт. Он добавил, что при этом движение средств из России в Европу всё еще происходит и лидером по переводам является Райффайзенбанк. Проблему блокировки трансакций можно решить открытием счета в «дружественной» стране, например в Казахстане, — платежи оттуда отправляются без особых сложностей и задержек , рассказал Алексей Тараповский.

Западный блок1 Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Кроме того, можно продолжать работать с теми банками, для которых выгода от обслуживания российских клиентов существенно превосходит затраты на мониторинг риска вторичных санкций , сообщил старший директор — руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. По его словам, санкционные риски стали основным фактором роста стоимости SWIFT-операций. При этом повышение спроса на такие переводы связано с запретом на использование иностранных платежных систем.