Медленно, не верно: SWIFT-переводы россиян идут втрое дольше

Длительность SWIFT-переводов в банках, которые до сих пор их перечисляют, выросла в три-пять раз . Теперь операция идет в среднем от трех до пяти дней, а в некоторых случаях — до трех недель. Об этом «Известиям» сообщили в крупнейших кредитных организациях. Там пояснили, что сроки увеличиваются в связи с усилением контроля со стороны иностранных банков-контрагентов . Единственный другой доступный вариант, который остался у россиян, это переводы без открытия счета, отметили эксперты.

Не СВИФТи

Переводы россиян через SWIFT стали проходить с задержкой. Об этом «Известиям» сообщили в Росбанке, МТС-Банке, «Ренессанс Кредите» и «Абсолют Банке» . В нынешней ситуации отдельные операции могут затягиваться зарубежными кредитными организациям в связи с проведением дополнительной переписки с банками-партнерами, уточнили в МТС-Банке.

Алгоритмы работы в системе SWIFT изменились в марте, это было связано с ужесточением комплаенс-контроля , подтвердили в «Абсолют-Банке». В кредитной организации отметили, что сейчас SWIFT-перевод делают примерно за три операционных дня, тогда как до марта 2022-го укладывались в один . Скорость расчетов значительно снизилась, а также возросло количество возвратов , согласны в Росбанке. Однако там не уточнили средние сроки проведения платежа.

— Трудности в осуществлении операций связаны только с тем, что западные банки часто запрашивают дополнительную информацию по переводу, например, его цель, даже если это перечисление родственнику, или уточняют взаимоотношения между отправителем и получателем . Кроме того, некоторые переводы стали возвращаться из банков Европы и США с указанием «невозможно зачислить на счет получателя из-за внутренней политики банка», — заявил директор департамента банковских операций и обслуживания платежных карт банка «Ренессанс Кредит» Михаил Лейтес.

По его словам, все это может приводить к задержке в проведении платежей в три-семь дней, а также к дополнительной переписке. В феврале-марте 2022 года перевод проходил максимум за два дня, подчеркнул Михаил Лейтес. Длительность переводов зависит от валюты, но то, что раньше проходило в течение одного дня, сейчас в среднем идет одну-три недели, рассказал «Известиям» источник на банковском рынке.

Вместе с тем, летом по сравнению с апрелем 2022 года в «Ренессанс Кредите» отмечают рост SWIFT-перечислений, поскольку после ухода MasterCard и Visa, SWIFT — одна из оставшихся возможностей перевести деньги за границу . При этом число банков, делающих такие переводы, сократилось. Начиная с февраля от SWIFT из-за санкций были отключены ряд кредитных организаций, среди которых «Сбер», ВТБ, ПСБ, «Открытие», РСХБ.

Кроме того, в начале июля «Тинькофф», который не попал под санкции, сообщил, что по собственной инициативе приостановил исходящие SWIFT-переводы в валюте вплоть до октября. В кредитной организации пояснили, что усилий банка оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнеры выполняли свою часть договоренностей в разумные и комфортные для клиентов сроки. Вместе с тем, в Росбанке, МТС-Банке, «Ренессанс Кредите» и «Абсолют Банке» сообщили, что на данный момент не рассматривают возможности приостановки SWIFT-перечислений.

Кроме того, банки вводят высокие комиссии за SWIFT-переводы. С 20 июля Газпромбанк начал брать 3%. Ранее, с 9 июня, такой же тариф установил Райффайзенбанк.

Как переводить

Начиная с февраля 2022-го в связи с санкциями 10 крупных банковских игроков с развитой автоматической системой обработки лишились доступа к SWIFT, а значит давление и поток заявок перераспределился на оставшихся — это могло послужить увеличению времени обработки платежных запросов, считает директор отдела форензик Kept (ранее — КПМГ) Елена Петерсон. Она подчеркнула, что те кредитные организации, которые продолжают совершать SWIFT-переводы, как правило поменяли тарифную политику: теперь комиссии исчисляются в процентах, а не устанавливаются на фиксированном уровне .

— Кросс-курс доллара для «покупки» в иностранном банке за рубли обычно менее выгодный. С другой стороны, «хранить» валюту (доллары и евро) стало также невыгодно из-за введения допкомиссий по валютным счетам отдельными банками. Валютные ограничения и такие комиссии в основном связаны с сокращением возможностей банков эффективно управлять валютной ликвидностью, — пояснила Елена Петерсон.

Помимо SWIFT, перевести деньги также можно через системы «Золотая корона», «Юнистрим», «Контакт» , напомнил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. По его словам, главный минус этого варианта — ограниченный список стран, куда отправляют деньги из РФ. К тому же, этот список часто меняется, и надо дополнительно уточнять, куда с помощью того или иного сервиса можно отправить средства. Здесь также нет гарантии, что перевод не отклонят, при этом комиссия за него в любом случае не возвращается, подчеркнул эксперт.

— Если надо сделать перевод в страну СНГ, то это можно осуществить при помощи карты «Мир» . Недостаток — курс обмена валют может оказаться очень невыгодным для отправителя, — добавил Игорь Додонов.

«Известия» направили запрос в системы денежных переводов о длительности перечислений. В «Юнистрим» сообщили, что продолжают оказывать услуги в полном объёме и осуществлять денежные переводы в ряд стран ближнего и дальнего зарубежья онлайн. Переводы выполняются мгновенно, подчеркнул представитель компании, отметив, что их объём в июле 2022 года по сравнению с июлем 2021-го увеличился в 3,5 раза. «Известия» направили запрос в ЦБ.