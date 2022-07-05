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МИРовое время: россияне оформили рекордное за 10 лет число банковских карт

С чем связан повышенный спрос на «пластик» и приведет ли это к нехватке чипов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Количество выпущенных в России банковских карт в I квартале 2022 года выросло на 12 млн — до 341 млн штук. Такой прирост стал рекордом за 10 лет, следует из статистики ЦБ, с которой ознакомились «Известия». Основная причина повышения спроса на карты — уход Visa и Mastercard из России, из-за чего клиенты стали активно оформлять «Мир» и UnionPay, отметили участники рынка. Кроме того, на фоне падения доходов населения в I квартале увеличился спрос на кредитные карты. Рост выдач продолжится в ближайшее время, причем во втором полугодии он может привести к дефициту импортных чипов для «пластика», допускают эксперты.

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За I квартал 2022 года число эмитированных банковских карт в России выросло на 12 млн — до 341 млн. Такие данные следуют из статистического бюллетеня ЦБ. Это максимальный прирост количества карт с 2012 года, когда в IV квартале показатель увеличился на 30,1 млн до 239 млн. В то же время число «пластика» в использовании (по которым проводилась хотя бы одна операция за три месяца) за I квартал 2022 года выросло на 5,8 млн, до 237,3 млн единиц. «Известия» направили запрос в ЦБ.

В НСПК (оператор карт «Мир») подтвердили тренд увеличения спроса на «пластик». По итогам I квартала 2021-го число нацкарт составляло 98 млн, а в I квартале 2022-го —125 млн, сообщили «Известиям» в НСПК. «Известия» направили запрос в Union Pay.

В крупнейших банках подтвердили рост спроса россиян на банковские карты. По итогам I квартала 2022-го их количество увеличилось более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в пресс-службе МКБ. Там это связывают с уходом из России Visa и Mastercard, за счет чего клиенты стали активно оформлять «Мир». Такие карты сейчас занимают почти всю эмиссию, объем их выдачи кратно вырос по сравнению с прошлым годом.

МИРовое время
мир
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В банке «Дом.РФ» число выпущенных карт «Мир» в 2022-м увеличилось в пять раз по сравнению с 2021-м. До марта такой пластик в основном оформляли в рамках зарплатных проектов для бюджетных организаций или для получения соцвыплат, однако с уходом с российского рынка международных платежных систем возникла необходимость перевода всех клиентов на «Мир», объяснили в пресс-службе.

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Количество заказанных карт в I квартале 2022 года увеличилось на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, этот прирост оказался рекордным за соответствующие месяцы с 2015 года, сообщила директор департамента аналитического менеджмента и развития отношений с клиентами Росбанка Екатерина Алиева. По ее словам, значительнее всего увеличились выдачи «пластика» российской платежной системы. Так, за первые пять месяцев 2022-го количество выданных карт «Мир» оказалось в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Спрос на карты российской платежной системы существенно вырос, при этом в целом количество выпущенных дебетовых карт увеличилось на 12% в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в пресс-службе банка «Открытие». Там повышенный интерес объясняют опасением клиентов, что «пластик» станет менее доступным на фоне санкций и ухода из России Visa и MasterCard. Текущие потребности банков в чипах пока покрываются за счет уже имеющихся запасов на складах, при этом также обсуждаются вопросы обеспечения производства и поставки чипов из ряда стран, в том числе из Китая, добавили в кредитной организации.

МИРовое время1
мир карта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

По итогам I квартала 2022-го доля карт «Мир» в общем объеме эмиссии достигла 70%, отметила начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ Ксения Андреева.

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Есть ли замена

Увеличение выдач банковских карт связано с тем, что население было вынуждено переходить с Visa и Mastercard на «Мир», так как «пластик» иностранных платежных систем перестал работать за рубежом, отметил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Многие люди оформляли также кобрендинговые карты «Мир»-UnionPay в надежде, что это даст больше возможностей для оплаты покупок за границей.

Visa и Mastercard продолжают работать внутри России даже после завершения срока действия карт, однако потребители всё равно переориентируются на «Мир», у которого расширяется география использования, уверен эксперт. По его мнению, рост количества выдач карт может продолжиться в ближайшие два-три квартала или как минимум остаться на текущих значениях.

Инфографика

В среднем по России на одного клиента приходится четыре банковских карты, причем вероятнее всего хотя бы одна из них — кредитная, оценила ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова. Она уточнила: востребованность банковских карт россиянами связана с высоким спросом на кредитки на фоне падения доходов населения в I квартале, а также резким ростом интереса к «Миру» и UnionPay в условиях санкций. Выдачи карт будут продолжать увеличиваться как минимум до 2024 года, далее темпы начнут замедляться по мере распространения новых технологий платежей, считает эксперт.

МИРовое время2
кредит
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

При этом на фоне санкций также возникла сложность с закупкой за рубежом чипов для карт, а в большей части выпускаемого российскими кредитными организациями «пластика» используются импортные чипы, добавил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Чтобы избежать их возможной нехватки, было решено продлить срок действия карт. Однако проблема с дефицитом карточных чипов может начать проявляться во втором полугодии 2022-го. По мнению эксперта, решать ее будут за счет переориентации импорта из Европы на Китай и расширения внутреннего производства. Кроме того, могут помочь меры по снижению спроса на «банковский пластик» за счет дальнейшей популяризации виртуальных карт и новых методов оплаты.

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