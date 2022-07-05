МИРовое время: россияне оформили рекордное за 10 лет число банковских карт
Количество выпущенных в России банковских карт в I квартале 2022 года выросло на 12 млн — до 341 млн штук. Такой прирост стал рекордом за 10 лет, следует из статистики ЦБ, с которой ознакомились «Известия». Основная причина повышения спроса на карты — уход Visa и Mastercard из России, из-за чего клиенты стали активно оформлять «Мир» и UnionPay, отметили участники рынка. Кроме того, на фоне падения доходов населения в I квартале увеличился спрос на кредитные карты. Рост выдач продолжится в ближайшее время, причем во втором полугодии он может привести к дефициту импортных чипов для «пластика», допускают эксперты.
С новым «пластиком»
За I квартал 2022 года число эмитированных банковских карт в России выросло на 12 млн — до 341 млн. Такие данные следуют из статистического бюллетеня ЦБ. Это максимальный прирост количества карт с 2012 года, когда в IV квартале показатель увеличился на 30,1 млн до 239 млн. В то же время число «пластика» в использовании (по которым проводилась хотя бы одна операция за три месяца) за I квартал 2022 года выросло на 5,8 млн, до 237,3 млн единиц. «Известия» направили запрос в ЦБ.
В НСПК (оператор карт «Мир») подтвердили тренд увеличения спроса на «пластик». По итогам I квартала 2021-го число нацкарт составляло 98 млн, а в I квартале 2022-го —125 млн, сообщили «Известиям» в НСПК. «Известия» направили запрос в Union Pay.
В крупнейших банках подтвердили рост спроса россиян на банковские карты. По итогам I квартала 2022-го их количество увеличилось более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в пресс-службе МКБ. Там это связывают с уходом из России Visa и Mastercard, за счет чего клиенты стали активно оформлять «Мир». Такие карты сейчас занимают почти всю эмиссию, объем их выдачи кратно вырос по сравнению с прошлым годом.
В банке «Дом.РФ» число выпущенных карт «Мир» в 2022-м увеличилось в пять раз по сравнению с 2021-м. До марта такой пластик в основном оформляли в рамках зарплатных проектов для бюджетных организаций или для получения соцвыплат, однако с уходом с российского рынка международных платежных систем возникла необходимость перевода всех клиентов на «Мир», объяснили в пресс-службе.
Количество заказанных карт в I квартале 2022 года увеличилось на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, этот прирост оказался рекордным за соответствующие месяцы с 2015 года, сообщила директор департамента аналитического менеджмента и развития отношений с клиентами Росбанка Екатерина Алиева. По ее словам, значительнее всего увеличились выдачи «пластика» российской платежной системы. Так, за первые пять месяцев 2022-го количество выданных карт «Мир» оказалось в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
Спрос на карты российской платежной системы существенно вырос, при этом в целом количество выпущенных дебетовых карт увеличилось на 12% в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в пресс-службе банка «Открытие». Там повышенный интерес объясняют опасением клиентов, что «пластик» станет менее доступным на фоне санкций и ухода из России Visa и MasterCard. Текущие потребности банков в чипах пока покрываются за счет уже имеющихся запасов на складах, при этом также обсуждаются вопросы обеспечения производства и поставки чипов из ряда стран, в том числе из Китая, добавили в кредитной организации.
По итогам I квартала 2022-го доля карт «Мир» в общем объеме эмиссии достигла 70%, отметила начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ Ксения Андреева.
Есть ли замена
Увеличение выдач банковских карт связано с тем, что население было вынуждено переходить с Visa и Mastercard на «Мир», так как «пластик» иностранных платежных систем перестал работать за рубежом, отметил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Многие люди оформляли также кобрендинговые карты «Мир»-UnionPay в надежде, что это даст больше возможностей для оплаты покупок за границей.
Visa и Mastercard продолжают работать внутри России даже после завершения срока действия карт, однако потребители всё равно переориентируются на «Мир», у которого расширяется география использования, уверен эксперт. По его мнению, рост количества выдач карт может продолжиться в ближайшие два-три квартала или как минимум остаться на текущих значениях.
В среднем по России на одного клиента приходится четыре банковских карты, причем вероятнее всего хотя бы одна из них — кредитная, оценила ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова. Она уточнила: востребованность банковских карт россиянами связана с высоким спросом на кредитки на фоне падения доходов населения в I квартале, а также резким ростом интереса к «Миру» и UnionPay в условиях санкций. Выдачи карт будут продолжать увеличиваться как минимум до 2024 года, далее темпы начнут замедляться по мере распространения новых технологий платежей, считает эксперт.
При этом на фоне санкций также возникла сложность с закупкой за рубежом чипов для карт, а в большей части выпускаемого российскими кредитными организациями «пластика» используются импортные чипы, добавил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Чтобы избежать их возможной нехватки, было решено продлить срок действия карт. Однако проблема с дефицитом карточных чипов может начать проявляться во втором полугодии 2022-го. По мнению эксперта, решать ее будут за счет переориентации импорта из Европы на Китай и расширения внутреннего производства. Кроме того, могут помочь меры по снижению спроса на «банковский пластик» за счет дальнейшей популяризации виртуальных карт и новых методов оплаты.