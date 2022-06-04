Час оплаты: россияне удаленно оформляют Visa и Mastercard иностранных банков

Россиянам предлагают оформить карты Visa и Mastercard иностранных банков не выходя из дома. Услуга стоит от 20 до 40 тыс. рублей, пластик делают от двух дней до недели, узнали «Известия». Предлагают ее — правда, неофициально — представители некоторых мелких туроператоров. При этом никаких гарантий клиенты не получают, рассказали представители отрасли. Не спадает спрос и на карточные туры в Узбекистан, Белоруссию и Армению. Но проблемой для таких туров становится введение некоторыми зарубежными банками дополнительных условий получения Visa и Mastercard гражданами России.

С доставкой на дом

В России начали появляться фирмы, которые предлагают услугу оформления карт Visa и Mastercard иностранных банков без поездки за границу, рассказали «Известиям» представители туротрасли.

— Действительно, такие предложения на рынке появились. Услугу оказывают удаленно, по доверенности. Знаю людей, которые ей воспользовались. Это стоит денег, срок оформления — от одной недели, — подтвердила «Известиям» информацию представитель туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская.

«Известия» связались с руководителем одной из подобных компаний. Турагентство оформляет россиянам международный пластик в Узбекистане «с доставкой на дом».

— Через нас можно оформить пластик двумя способами: съездить в тур за границу или получить банковскую карту по нотариально оформленной доверенности. Вторая услуга доступна не так давно, менее двух недель, спрос на нее очень высокий, — рассказал «Известиям» представитель компании, пожелавший сохранить анонимность.

Час оплаты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По словам собеседника, через его компанию в день оформляется в среднем по 10 карт. Стоимость варьируется от 20 до 40 тыс. рублей, срок — два–три дня. Из документов нужны только нотариально заверенная доверенность и копия загранпаспорта.

При этом на сайте фирмы предложения данной услуги нет. Она озвучивается клиенту только в том случае, если он отказывается от личной поездки в «карточный тур» за границу. В этом случае удаленное оформление карты ему предлагают как более бюджетный вариант. Правда, он и более рискованный.

Час оплаты1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Эта опция — неофициальная, граждане делают это на свой страх и риск, предупредили «Известия» в Альянсе турагентств России (АТА). В банках при оформлении счета и карты необходимо личное присутствие заявителя, особенно если это иностранный гражданин. Поэтому российская фирма вряд ли может гарантировать своему клиенту выпуск карты, даже если он за это заплатил. В этом смысле личный визит в зарубежный банк пусть и более дорогой, но и более надежный способ.

В Белоруссию и Узбекистан

Сейчас россиянам по-прежнему доступны туры за границу за пластиком Visa и Mastercard. Среди популярных стран — Белоруссия, Узбекистан, Армения, Сербия , сообщил «Известиям» вице-президент АТА Алексан Мкртчян.

— Спрос хороший, особенно на Белоруссию — туда можно легко и дешево доехать из России. В целом эта страна перетянула на себя почти весь поток самостоятельных «карточных туристов» : из Москвы до Минска можно доехать всего за 3 тыс. рублей. В другие страны СНГ одна дорога стоит десятки тысяч, — отметил он.

Час оплаты2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В марте, когда карты российских банков отключили Visa и Mastercard, встал вопрос, как оплачивать расходы в путешествиях и покупки на зарубежных сайтах, рассказал «Известиям» один из туристов.

— Я стал смотреть, где ближе и удобнее оформить карту. Вышло, что в Белоруссии. Для оформления нужен только российский паспорт, плюс для местных «МТБанка» и «Приорбанка» необходима белорусская сим-карта. А вот в «Альфа-банке» мне хватило и российской симки. Оформление быстрое, — поделился своим опытом Константин.

По его словам, картой без проблем можно расплачиваться на зарубежных сайтах, а также «вживую» — конкретно в Испании. В России карты не работают — белорусские банки не включены в российскую Национальную систему платежных карт.

Еще один турист, Евгений, посоветовал желающим оформить зарубежный пластик в Минске для начала получить российскую карточку «Мир» — с нее в Белоруссии можно снять наличные деньги и дальше спокойно перемещаться по стране.

Час оплаты3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Тем россиянам, которые не любят самостоятельные путешествия, туроператоры предлагают организованные туры за пластиком. Среди них — «Русский Экспресс», «Веди Групп», «Бельмаре». Спрос на поездки за Visa и Mastercard у россиян за последние месяцы стабилен или вырос, сообщили «Известиям» представители этих компаний. Однако самая популярная страна — не Белоруссия, а Узбекистан.

— Почему Узбекистан? Еще в марте эта страна первой выразила готовность принимать наших туристов, желающих оформить карты Visa и Mastercard. Кроме того, там и требования по набору документов минимальны, и оформление быстрое, и стоимость обслуживания невысокая. А поездку можно совместить с осмотром достопримечательностей, — рассказала «Известиям» представитель туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская.

Карточный тур в Узбекистан на четыре дня обойдется в сумму от 34 тыс. рублей, в Армению — от 42 тыс. на пять дней, уточнила она. Это стоимость за одного человека, включая перелет и проживание в отеле «три звезды» с завтраком. По сравнению с мартом цены снизились на 10–15% благодаря тому, что появилось больше авиарейсов.

Час оплаты4 Город Самарканд в Узбекистане Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— При этом некоторые банки Армении в последнее время стали «утяжелять» комплект необходимых документов, поэтому от их услуг наши принимающие компании отказываются, — отметила Анна Филатовская.

С ней согласилась руководитель туристической компании «Бельмаре» Диана Фердман.

— Узбекистан, по сути, остается единственным удобным и актуальным направлением. Конечно, есть еще Белоруссия, но у наших клиентов она менее популярна, многие всё же опасаются, что санкции могут ввести и против белорусских банков, — сообщила она «Известиям».

По словам Дианы Фердман, россияне стали обращаться в компанию после того, как самостоятельно съездили в Армению и Казахстан, но пластик у многих оформить не получилось — не все местные банки работают с физлицами. Стоимость тура в Узбекистан с перелетом в «Бельмаре» составляет 46–50 тыс. рублей на три дня. При этом представитель туроператора подтвердила тот факт, что потенциальные клиенты активно интересуются, можно ли оформить карточку дистанционно.