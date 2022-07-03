Карточный толк: UnionPay стали оформлять в магазинах электроники

Карты UnionPay начали выдавать в розничных магазинах электроники . С конца июня оформить неименной «пластик» китайской платежной системы можно у банка «Солидарность» в некоторых магазинах «Ноу-хау». Однако у клиента могут потребовать подтверждение, что он выезжает за границу . После его личного обращения в магазин карта будет готова через несколько часов. В Tele2 также готовы рассмотреть возможность выдачи такого «пластика» в случае интереса со стороны клиентов , сообщили в пресс-службе. Эксперты отметили: карты UnionPay принимаются далеко не везде , поэтому туристам лучше заранее уточнять распространение платежной системы в регионе, в который они поедут.

«Пластик», быстро

На фоне ограничений использования VISA и MasterCard за рубежом и повышенного спроса на оформление карт UnionPay банки увеличивают количество точек по выдаче такого «пластика». Так, с конца июня дебетовые неименные карты с китайской платежной системой возможно оформить в розничных магазинах . Пока такой проект действует у банка «Солидарность» с сетью магазинов мобильной электроники «Ноу-хау». На текущий момент услугу предоставляет шесть точек сети, причем при обращении у клиента запросят документы, подтверждающие его выезд за границу: оригинал заграничного паспорта, визу, билет на самолет или бронь отеля , рассказали в колл-центре банка «Солидарность». Там уточнили, что ограничений по дате поездки нет, кроме того, это временная мера.

Для оформления UnionPay в магазинах мобильной электроники необязательно быть клиентом банка. Потребитель сможет выбрать одну из трех валют для открытия счета — рубли, евро и юани — и получить неименную физическую карту . Ей можно будет расплачиваться в интернете, за границей, а также снимать наличные в банкоматах, — везде, где поддерживается китайская платежная система, сообщил представитель банка. Он добавил: лимиты на снятие средств составляют 500 тыс. рублей, или €7,5 тыс.

Информацию о выдаче UnionPay подтвердили в колл-центре магазинов «Ноу-хау». Оформление карты бесплатное, при этом цена за обслуживание составит 2,5 тыс. рублей в год , сумма будет списываться со счета одномоментно. Клиент должен лично подать заявку в магазине и сможет забрать готовый «пластик» через несколько часов, рассказал представитель сети.

«Известия» опросили российские банки, выпускающие карты UnionPay, рассматривают ли они сотрудничество с розничными магазинами, например, мобильной электроники. Такой необходимости нет, так как Почта Банк обладает широкой сетью обслуживания по всей стране , сообщили в пресс-службе кредитной организации. Там добавили: пластиковую карту можно оформить в одном из ближайших отделений банка, а виртуальную — моментально бесплатно выпустить в мобильном приложении. При этом спрос на UnionPay всё еще сохраняется, на текущий момент банк выпустил более 160 тыс. таких карт , большинство из которых виртуальные.

«Известия» направили запросы в крупные магазины розничной электроники, рассматривают ли они возможность выдачи карт UnionPay. Такие сети сотрудничают с банками по многим продуктам. В «Мегафон» в ближайшее время не планируют предоставлять такую услугу , сообщил директор по продажам Давид Борзилов. Банки-партнеры не делали таких предложений Tele2, однако в компании следят за потребительским спросом и готовы рассмотреть возможность выдачи карт в случае интереса со стороны клиентов , рассказали в пресс-службе.

«Известия» обратились за комментариями в ЦБ и UnionPay.

Карты на выезд

В условиях внешних ограничений российские карты за границей работают, только если у них платежные системы «Мир» и UnionPay. За счет этого интерес к китайской системе с начала года существенно вырос, финансовые организации, уже имеющие возможность выпускать такие карты, оказались в более выгодном положении и увеличили тарифы за обслуживание , отметил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. По его мнению, расширение списка банков-партнеров будет идти невысокими темпами из-за опасения вторичных санкций со стороны UnionPay. Ранее этот процесс занимал несколько месяцев, а в текущих условиях срок может быть значительно увеличен.

При этом спрос на карты UnionPay остается высоким, и в ближайшие месяцы список банков, предлагающих этот продукт, будет расширяться , считает старший директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. По его мнению, полностью компенсировать невозможность использования VISA и MasterCard за рубежом вряд ли получится, однако китайская платежная система поможет частично снять проблему. При этом распространение карт UnionPay продолжится.

Выдача «пластика» UnionPay в магазинах позволит разгрузить отделения кредитных организаций . Кроме того, если спрос на карты будет оставаться повышенным, то количество точек, где предлагается такая услуга, может увеличиться , считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Система UnionPay утверждает, что ее карты работают в 180 странах мира, однако в отдельных государствах ее могут поддерживать, например, лишь несколько банков и торговых точек , отметил Игорь Додонов. По его словам, картами этой платежной системы можно без проблем пользоваться в Китае и странах Юго-Восточной Азии, они также неплохо распространены на Ближнем Востоке и Средней Азии, но по поводу других регионов лучше уточнять заранее. Кроме того, из-за опасений попасть под вторичные санкции довольно часто зарубежные магазины и банки-эквайеры отклоняют платежи российской картой UnionPay, даже если против выпустившего ее банка не вводились ограничения.