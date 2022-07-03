Карточный толк: UnionPay стали оформлять в магазинах электроники
Карты UnionPay начали выдавать в розничных магазинах электроники. С конца июня оформить неименной «пластик» китайской платежной системы можно у банка «Солидарность» в некоторых магазинах «Ноу-хау». Однако у клиента могут потребовать подтверждение, что он выезжает за границу. После его личного обращения в магазин карта будет готова через несколько часов. В Tele2 также готовы рассмотреть возможность выдачи такого «пластика» в случае интереса со стороны клиентов, сообщили в пресс-службе. Эксперты отметили: карты UnionPay принимаются далеко не везде, поэтому туристам лучше заранее уточнять распространение платежной системы в регионе, в который они поедут.
«Пластик», быстро
На фоне ограничений использования VISA и MasterCard за рубежом и повышенного спроса на оформление карт UnionPay банки увеличивают количество точек по выдаче такого «пластика». Так, с конца июня дебетовые неименные карты с китайской платежной системой возможно оформить в розничных магазинах. Пока такой проект действует у банка «Солидарность» с сетью магазинов мобильной электроники «Ноу-хау». На текущий момент услугу предоставляет шесть точек сети, причем при обращении у клиента запросят документы, подтверждающие его выезд за границу: оригинал заграничного паспорта, визу, билет на самолет или бронь отеля, рассказали в колл-центре банка «Солидарность». Там уточнили, что ограничений по дате поездки нет, кроме того, это временная мера.
Для оформления UnionPay в магазинах мобильной электроники необязательно быть клиентом банка. Потребитель сможет выбрать одну из трех валют для открытия счета — рубли, евро и юани — и получить неименную физическую карту. Ей можно будет расплачиваться в интернете, за границей, а также снимать наличные в банкоматах, — везде, где поддерживается китайская платежная система, сообщил представитель банка. Он добавил: лимиты на снятие средств составляют 500 тыс. рублей, или €7,5 тыс.
Информацию о выдаче UnionPay подтвердили в колл-центре магазинов «Ноу-хау». Оформление карты бесплатное, при этом цена за обслуживание составит 2,5 тыс. рублей в год, сумма будет списываться со счета одномоментно. Клиент должен лично подать заявку в магазине и сможет забрать готовый «пластик» через несколько часов, рассказал представитель сети.
«Известия» опросили российские банки, выпускающие карты UnionPay, рассматривают ли они сотрудничество с розничными магазинами, например, мобильной электроники. Такой необходимости нет, так как Почта Банк обладает широкой сетью обслуживания по всей стране, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Там добавили: пластиковую карту можно оформить в одном из ближайших отделений банка, а виртуальную — моментально бесплатно выпустить в мобильном приложении. При этом спрос на UnionPay всё еще сохраняется, на текущий момент банк выпустил более 160 тыс. таких карт, большинство из которых виртуальные.
«Известия» направили запросы в крупные магазины розничной электроники, рассматривают ли они возможность выдачи карт UnionPay. Такие сети сотрудничают с банками по многим продуктам. В «Мегафон» в ближайшее время не планируют предоставлять такую услугу, сообщил директор по продажам Давид Борзилов. Банки-партнеры не делали таких предложений Tele2, однако в компании следят за потребительским спросом и готовы рассмотреть возможность выдачи карт в случае интереса со стороны клиентов, рассказали в пресс-службе.
«Известия» обратились за комментариями в ЦБ и UnionPay.
Карты на выезд
В условиях внешних ограничений российские карты за границей работают, только если у них платежные системы «Мир» и UnionPay. За счет этого интерес к китайской системе с начала года существенно вырос, финансовые организации, уже имеющие возможность выпускать такие карты, оказались в более выгодном положении и увеличили тарифы за обслуживание, отметил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. По его мнению, расширение списка банков-партнеров будет идти невысокими темпами из-за опасения вторичных санкций со стороны UnionPay. Ранее этот процесс занимал несколько месяцев, а в текущих условиях срок может быть значительно увеличен.
При этом спрос на карты UnionPay остается высоким, и в ближайшие месяцы список банков, предлагающих этот продукт, будет расширяться, считает старший директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. По его мнению, полностью компенсировать невозможность использования VISA и MasterCard за рубежом вряд ли получится, однако китайская платежная система поможет частично снять проблему. При этом распространение карт UnionPay продолжится.
Выдача «пластика» UnionPay в магазинах позволит разгрузить отделения кредитных организаций. Кроме того, если спрос на карты будет оставаться повышенным, то количество точек, где предлагается такая услуга, может увеличиться, считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
Система UnionPay утверждает, что ее карты работают в 180 странах мира, однако в отдельных государствах ее могут поддерживать, например, лишь несколько банков и торговых точек, отметил Игорь Додонов. По его словам, картами этой платежной системы можно без проблем пользоваться в Китае и странах Юго-Восточной Азии, они также неплохо распространены на Ближнем Востоке и Средней Азии, но по поводу других регионов лучше уточнять заранее. Кроме того, из-за опасений попасть под вторичные санкции довольно часто зарубежные магазины и банки-эквайеры отклоняют платежи российской картой UnionPay, даже если против выпустившего ее банка не вводились ограничения.
Россияне также могут оформить VISA и MasterCard в странах СНГ, если им нужен доступ к картам международных платежных систем, добавил экономист, консультант по финансам Лазарь Бадалов. Кроме того, карты «Мир» также принимаются в некоторых зарубежных странах, а их обслуживание дешевле китайских.