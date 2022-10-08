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Под гнетом санкций: что делать, если карты перестали работать

В приложения российских банков стало невозможно зайти из-за границы
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Gustavo Valiente
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В пятницу, 7 октября, клиенты Сбербанка пожаловались, что в приложение и на сайт стало невозможно зайти из-за границы. В Армении, Узбекистане и в Казахстане без VPN с российскими IP-адресами страницы сайтов не открылись, а приложения перестали загружаться дальше стартовой страницы. Также со сбоями столкнулись клиенты ВТБ, ПСБ, «Открытия» и Новикомбанка. При этом мобильные приложения и сайты банков, против которых ограничения не вводились, продолжили работать. Причины блокировок и способы обхода ограничений выясняли «Известия».

Санкции или сертификаты безопасности

Власти Евросоюза 7 октября согласовали восьмой пакет санкций против России. Он предусматривает множество новых ограничений, запретов и иных сложностей — в том числе в сфере онлайн-банкинга и криптовалют. На фоне этого россияне пожаловались, что в приложения и на сайты некоторых банков стало невозможно зайти из-за границы. Например, сайт и приложение Сбербанка не открывались c российских IP-адресов без VPN и в дружественных, и в недружественных странах.

Как пояснил «Известиям» директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский, причина может быть не в санкциях, а в сертификатах безопасности.

«В последние недели Россия переходит на новые, национальные, сертификаты шифрования, тогда как раньше в основном использовались международные. Иностранный браузер пользователя видит небезопасное соединение и не позволяет открыть приложение», — предположил Музалевский. По этой же причине, по мнению эксперта, в последние недели могли не открываться «Госуслуги», сайты «Почты России» и другие госсервисы. На устранение этой проблемы может уйти несколько дней.

од гнетом санкций
Сбер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Косвенно слова эксперта подтверждает пояснение Сбербанка. По данным организации, причина ограничений внутренняя, она связана с техническими работами в приложении.

Отметим, чтобы воспользоваться средствами российской карты, пользователю нужно не только войти на сайт или в российское приложение, но и сделать перевод на работающие в той или иной стране носители. Для каждой задачи приходится подбирать свое решение.

При этом эксперты единогласно рекомендуют россиянам, выезжающим за рубеж, подумать о наличных и альтернативных инструментах оплаты.

В списках значатся

С февраля по апрель 11 ключевых российских банков попали под санкции США и Европы. Среди них Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Промсвязьбанк, «Открытие», Совкомбанк и другие. Приложения этих банков пропали из Apple Store и Google Play, скачать их на новые устройства стало невозможно. При этом уже установленные в телефонах программы по-прежнему работают. Владельцам «андроидов» повезло — они смогли установить приложения самостоятельно, скачав установочные файлы с сайтов банков, а вот у любителей айфонов в доступе остался только функционал веб-версий онлайн-кабинетов.

Обход запретов

Хотя финансовые операции для россиян за рубежом сильно затруднены и ограничены, несколько способов всё же осталось. Помимо наличных это могут быть карты Visa или MasterCard, оформленные в банках дружественных стран, приложения которых бесперебойно работают за границей, виртуальные и физические карты с китайской платежной системой UnionPay, электронные карты и другие варианты. Их минус — в отсутствии универсальности. В каждой ситуации приходится пробовать несколько способов.

Под гнетом санкций
UnionPay
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/x99

Кобейджинговые карты и UnionPay

Третья по величине после Visa и Mastercard китайская система с февраля набирает популярность в России. Попавшие под санкции банки не могут работать с этой системой, но 10 российских кредитных организаций выпускают карты. Это Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, Почта Банк, МТС Банк, «Зенит», «Русский стандарт», Примсоцбанк и «Солидарность».

У каждого из них своя стоимость выпуска карты, а также различные комиссии за снятие и внесение средств, конвертацию. Например, в Газпромбанке выпуск физической карты обойдется в 5 тыс. рублей, виртуальной можно воспользоваться бесплатно.

Принцип работы заключается в том, что в одном банке у клиента появляется два счета: российский, на который можно получать деньги в РФ, и счет UnionPay, на который можно сделать перевод между счетами и расплатиться за границей. Также карту можно пополнять через систему быстрых платежей. Приложения этих банков пока что работают за границей без перебоев.

Россельхозбанк и ВБРР и вовсе предлагают кобейджинговую карту «МИР-UnionPay», которая поддерживает сразу две платежные системы и списывает средства в зависимости от того, в какой стране находится клиент. То есть пользователю не нужно заходить в приложение, чтобы сделать перевод со счета на счет.

Помимо высокой цены за выпуск, второй недостаток карты — невозможность переводов по номеру, указанному на самом пластике. Только со счета на счет. Кроме того, в реальности список стран, которые работают с этими картами, намного меньше заявленных 157.

Под гнетом санкций
VPN
Фото: ТАСС/EPA/FAROOQ KHAN

VPN с российским IP-адресом или IP-адресом дружественной страны

Если же у вас карта попавшего под санкции банка и достать средства нужно именно с нее, стоит попробовать VPN.

Продвинутые пользователи создают собственные VPN, покупая виртуальное пространство на российских серверах. На сегодня это самый эффективный и бесперебойный способ, но число участников редко превышает несколько десятков человек. Остальные пользуются бесплатными и платными VPN.

Как рассказали «Известиям» сами клиенты, необязательно иметь VPN с российским IP-адресом, в приложения можно зайти и с армянским, и даже с некоторыми европейскими «айпишниками». Например, если на Кипре и в Германии российские приложения блокируют, то в Испании и Италии воспользоваться российскими сервисами до сих пор можно без проблем.

Эксперты советуют пробовать разные локации, разных интернет-провайдеров и несколько VPN-программ, поскольку всё это может существенно влиять на эффективность.

Карта в иностранном банке или иностранный счет

Также решением может стать карта Visa или MasterCard дружественной страны, приложения которых работают бесперебойно и которые не находятся в зоне риска, сказал «Известиям» основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Перевод с российской карты можно сделать с помощью различных сервисов Card2Card, не заходя в приложение банка. Правда, придется заплатить комиссию за услуги.

Под гнетом санкций
телефон
Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/FrankHoermann

Электронные карты и сервисы по переводу денег

Paysend, SendNomad, Wise и другие аналоги ушедшего Western Union по-прежнему позволяют переводить деньги из России за рубеж и в Россию из других стран. Упрощенная регистрация не требует заходить в приложение банка. Деньги с российской карты можно перевести как на карту иностранного банка, так и получить наличные в офисе интересующей вас страны. Однако за этот способ также придется заплатить комиссию.

Чат всемогущий

Россияне начали сразу искать пути обхода запретов. В странах Азии с большой российской диаспорой для обналичивания обращаются к услугам «народного банка», то есть «менял». Надежность этого варианта вызывает сомнения, но метод пользуется популярностью у граждан. Например, в индийских и индонезийских телеграм-каналах ежедневно предлагают наличные рупии в обмен за перевод рублей на счета российских банков, и бизнес этот процветает.

Под гнетом санкций
криптовалюта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

А что с криптой

В восьмой пакет санкций вошел и полный запрет на владение криптокошельками для россиян. Однако это не значит, что они останутся без возможности владеть криптовалютами.

После введения санкций россияне лишаются возможности покупать и продавать криптовалюты с верифицированных аккаунтов на легальных криптобиржах типа Binance, Localbitcoins и других. Нельзя будет сделать себе виртуальную криптокарту, которая позволяет расплачиваться биткоинами, эфиром и другими виртуальными деньгами в магазинах, кафе и ресторанах.

При этом сохранится возможность покупать криптовалюты в многочисленных обменниках, которые не предъявляют повышенных требований к верификации клиентов.

Подводя итоги, можно сказать, что выходы из ситуаций находятся, но комфорта для россиян становится меньше.

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