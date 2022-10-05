Тяжелая АТМосфера: в Чехии и Испании перестают принимать UnionPay банков РФ
Европейские банки перестают работать с картами UnionPay, выяснили «Известия». «Пластик» китайской платежной системы теперь не принимается в чешском KB Bank, сообщили в его call-центре. Российские клиенты также столкнулись с трудностями в Испании — местная сеть банкоматов Euronet подтвердила, что отказывает в обслуживании карт UnionPay, выпущенных российскими и белорусскими банками. Европейские финорганизации принимают такие решения по политическим и техническим причинам, отметили эксперты, подчеркнув, что вряд ли эти банки будут полностью отказываться от партнерства с китайской платежной системой.
Ставят на «стоп»
Банкоматы чешского KB Bank более не принимают карты UnionPay, сообщили в call-центре кредитной организации. Сотрудник службы поддержки заявил, что еще одну или две недели назад «пластик» китайской платежной системы обслуживался, но теперь нет, уточнив, что речь в целом идет о картах UnionPay, независимо от страны выпуска. «Известия» направили запрос в KB Bank. Жалобы на то, что в АТМ финорганизации невозможно снять деньги, в конце сентября стали появляться в профильных Telegram-чатах.
Вместе с тем? по сообщениям пользователей, другой банк Чехии — Ceska Sporitelna — по-прежнему принимает российские карты UnionPay. В кредитной организации «Известиям» подтвердили эту информацию.
Также в профильных чатах стали появляться массовые жалобы на отказ в приеме карт UnionPay в ряде банкоматов Испании. Пользователи сообщали, что последние несколько дней ATM перестали выдавать наличные по таким картам, хотя еще одну-две недели назад операции по ним успешно проходили. Чаще всего проблемы возникали с банкоматами Euronet, Kutxabank и ING: как с «пластиком» UnionPay российских подсанкционных банков, так и тех, которые не попали под ограничения.
О проблемах с приемом карт UnionPay в ряде аппаратов самообслуживания 3 октября написала пользователь по имени Daisy.
«Сегодня с утра нигде не выдает, пишет, что карта не обслуживается: пробовали в четырех банкоматах cash zone, Kutxa, Bankiter», — сообщила она.
Днем позднее об аналогичной ситуации рассказал пользователь по имени Aleks.
«Сегодня пытался в разных банкоматах (в Барселоне) снять деньги (раньше снимал в Euro automatic cash). Днем уже всё было заблокировано. По рекомендациям пытался снять и в Kutxa и в ING — везде пишет, что карта не обслуживается», — написал он.
О проблемах с платежами и снятием наличных по картам UnionPay российских банков «Известиям» также рассказал клиент, который на данный момент находится в Испании. Он уточнил, что еще 28 сентября банкоматы Euronet выдавали деньги, но уже 1 октября получить наличные не удалось ни в одном из проверенных им АТМ.
С отдельными случаями отказа приема карт UnionPay россияне также сталкивались в ATM Sabadell. Однако в call-центре банка сообщили, что организация всё еще работает с китайской платежной системой.
«Известия» направили запросы в испанские банки, ограничивали ли они прием карт UnionPay. В испанской ветви банкоматов Euronet подтвердили, что карты, выпущенные некоторыми банками-эмитентами, были заблокированы и не будут приниматься в ATM компании в соответствии с правилами международных платежных систем и регулирующих органов США и ЕС. Там уточнили, что ограничения коснулись российских и белорусских кредитных организаций, однако точный список не предоставили.
Политика и технологии
Пользователи также фиксировали единичные сбои при приеме карт UnionPay банкоматами сети JCC на Кипре. Однако в call-центре компании сообщили, что до сих пор работают с «пластиком» китайской платежной системы, в том числе выпущенным российскими банками. При этом недавно были введены технические ограничения на снятие наличных — выполнить несколько операций подряд невозможно, между ними должно пройти не менее нескольких часов, а лимит составит €1,4 тыс. в день, уточнили в call-центре.
Помимо этого, в профильных чатах клиенты делятся информацией от болгарского DSK Bank (скрин сообщения от кредитной организации есть у «Известий») о том, что с 26 октября банк перестанет работать с UnionPay. Однако в центре поддержки сообщили, что пока не могут предоставить финальную информацию: переговоры в этом направлении между банком и UnionPay продолжаются.
Начиная с 3 октября прием карт китайской платежной системы приостановлен в финских банкоматах Nosto, писали местные СМИ. Это решение связано с наплывом российских туристов, которые «опустошают в течение нескольких часов» банкоматы, снимая деньги с кредитных карт UnionPay.
«Известия» направили запросы в UnionPay, российские кредитные организации, которые работают с китайской платежной системой, а также в ЦБ РФ. В банке «Зенит» ответили, что не вводили дополнительные ограничения по использованию карт за рубежом.
Отказ европейских банков от приема карт UnionPay, безусловно, выступает частью системного давления не только на финансовый сектор, но и на население РФ, считает гендиректор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. А также — дополнительным способом для европейских игроков обезопасить себя от вторичных санкций при взаимодействии с российскими банками.
Кроме того, у европейских кредитных организаций могут быть сложности с технической обработкой платежей от российских контрагентов, а также с комплаенсом — проверкой благонадежности клиента, добавила глава Национального платежного совета Алма Обаева.
— В системе UnionPay на данный момент выпущено порядка 3,5 млрд карт. Из них лишь около 100 млн — международные. Это второстепенное направление, которое развивалось вслед за популярными странами среди туристов из Китая. UnionPay принимается в большинстве европейских аэропортов, а также в крупных транспортных хабах. Однако в связи с коронавирусными ограничениями поток китайских туристов в Европу сокращается, — рассказала она.
Впрочем, среди россиян карты UnionPay слабо распространены, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его ожиданиям, вряд ли европейские игроки захотят терять поток китайских клиентов и идти по пути полного блокирования платежной системы.