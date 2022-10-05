Тяжелая АТМосфера: в Чехии и Испании перестают принимать UnionPay банков РФ

Европейские банки перестают работать с картами UnionPay , выяснили «Известия». «Пластик» китайской платежной системы теперь не принимается в чешском KB Bank , сообщили в его call-центре. Российские клиенты также столкнулись с трудностями в Испании — местная сеть банкоматов Euronet подтвердила, что отказывает в обслуживании карт UnionPay, выпущенных российскими и белорусскими банками . Европейские финорганизации принимают такие решения по политическим и техническим причинам, отметили эксперты, подчеркнув, что вряд ли эти банки будут полностью отказываться от партнерства с китайской платежной системой.

Ставят на «стоп»

Банкоматы чешского KB Bank более не принимают карты UnionPay , сообщили в call-центре кредитной организации. Сотрудник службы поддержки заявил, что еще одну или две недели назад «пластик» китайской платежной системы обслуживался, но теперь нет, уточнив, что речь в целом идет о картах UnionPay, независимо от страны выпуска . «Известия» направили запрос в KB Bank. Жалобы на то, что в АТМ финорганизации невозможно снять деньги, в конце сентября стали появляться в профильных Telegram-чатах.

Вместе с тем? по сообщениям пользователей, другой банк Чехии — Ceska Sporitelna — по-прежнему принимает российские карты UnionPay . В кредитной организации «Известиям» подтвердили эту информацию.

Тяжелая АТМосфера Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Paco Freire

Также в профильных чатах стали появляться массовые жалобы на отказ в приеме карт UnionPay в ряде банкоматов Испании . Пользователи сообщали, что последние несколько дней ATM перестали выдавать наличные по таким картам, хотя еще одну-две недели назад операции по ним успешно проходили. Чаще всего проблемы возникали с банкоматами Euronet, Kutxabank и ING : как с «пластиком» UnionPay российских подсанкционных банков, так и тех, которые не попали под ограничения.

О проблемах с приемом карт UnionPay в ряде аппаратов самообслуживания 3 октября написала пользователь по имени Daisy.

« Сегодня с утра нигде не выдает, пишет, что карта не обслуживается : пробовали в четырех банкоматах cash zone, Kutxa, Bankiter», — сообщила она.

Днем позднее об аналогичной ситуации рассказал пользователь по имени Aleks.

« Сегодня пытался в разных банкоматах (в Барселоне) снять деньги (раньше снимал в Euro automatic cash). Днем уже всё было заблокировано . По рекомендациям пытался снять и в Kutxa и в ING — везде пишет, что карта не обслуживается», — написал он.

О проблемах с платежами и снятием наличных по картам UnionPay российских банков «Известиям» также рассказал клиент, который на данный момент находится в Испании . Он уточнил, что еще 28 сентября банкоматы Euronet выдавали деньги, но уже 1 октября получить наличные не удалось ни в одном из проверенных им АТМ.

С отдельными случаями отказа приема карт UnionPay россияне также сталкивались в ATM Sabadell. Однако в call-центре банка сообщили, что организация всё еще работает с китайской платежной системой.

«Известия» направили запросы в испанские банки, ограничивали ли они прием карт UnionPay. В испанской ветви банкоматов Euronet подтвердили, что карты, выпущенные некоторыми банками-эмитентами, были заблокированы и не будут приниматься в ATM компании в соответствии с правилами международных платежных систем и регулирующих органов США и ЕС . Там уточнили, что ограничения коснулись российских и белорусских кредитных организаций, однако точный список не предоставили.

Политика и технологии

Пользователи также фиксировали единичные сбои при приеме карт UnionPay банкоматами сети JCC на Кипре. Однако в call-центре компании сообщили, что до сих пор работают с «пластиком» китайской платежной системы , в том числе выпущенным российскими банками. При этом недавно были введены технические ограничения на снятие наличных — выполнить несколько операций подряд невозможно, между ними должно пройти не менее нескольких часов, а лимит составит €1,4 тыс. в день, уточнили в call-центре.

Помимо этого, в профильных чатах клиенты делятся информацией от болгарского DSK Bank (скрин сообщения от кредитной организации есть у «Известий») о том, что с 26 октября банк перестанет работать с UnionPay . Однако в центре поддержки сообщили, что пока не могут предоставить финальную информацию: переговоры в этом направлении между банком и UnionPay продолжаются.

Начиная с 3 октября прием карт китайской платежной системы приостановлен в финских банкоматах Nosto , писали местные СМИ. Это решение связано с наплывом российских туристов, которые «опустошают в течение нескольких часов» банкоматы, снимая деньги с кредитных карт UnionPay.

«Известия» направили запросы в UnionPay, российские кредитные организации, которые работают с китайской платежной системой, а также в ЦБ РФ. В банке «Зенит» ответили, что не вводили дополнительные ограничения по использованию карт за рубежом.

Тяжелая АТМосфера Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Отказ европейских банков от приема карт UnionPay, безусловно, выступает частью системного давления не только на финансовый сектор, но и на население РФ , считает гендиректор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. А также — дополнительным способом для европейских игроков обезопасить себя от вторичных санкций при взаимодействии с российскими банками.

Кроме того, у европейских кредитных организаций могут быть сложности с технической обработкой платежей от российских контрагентов, а также с комплаенсом — проверкой благонадежности клиента, добавила глава Национального платежного совета Алма Обаева.

— В системе UnionPay на данный момент выпущено порядка 3,5 млрд карт. Из них лишь около 100 млн — международные. Это второстепенное направление, которое развивалось вслед за популярными странами среди туристов из Китая. UnionPay принимается в большинстве европейских аэропортов, а также в крупных транспортных хабах. Однако в связи с коронавирусными ограничениями поток китайских туристов в Европу сокращается, — рассказала она.