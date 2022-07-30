Карточный полк: Union Pay собрались выпускать еще два крупных банка

Эмитировать карты Union Pay готовятся еще два крупных российских банка — МКБ и ДОМ.РФ . Об этом «Известиям» рассказали их представители. В последнем «пластик» китайской платежной системы может появиться уже в 2023 году . Потенциал карт от Union Pay — до 8% рынка, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, д альнейший спрос на продукт будет зависеть от стоимости выпуска , которая сейчас доходит до 10 тыс. рублей. С появлением новых игроков цена должна опуститься , ожидают специалисты.

Планы на эмиссию

В МКБ прорабатывается возможность выпуска карт платежной системы КНР , сообщили «Известиям» в пресс-службе банка. ДОМ.РФ планирует начать эмиссию карт Union Pay ориентировочно в 2023 году , отметили в кредитной организации, уточнив, что продукт будет совместный — кобейджинговый — с картой «Мир».

Карточный полк Фото: РИА Новости/Василий Батанов

Ранее информацией о планах по выпуску таких карт с «Известиями» поделились в Абсолют Банке, Росбанке, «Ак Барсе» и «Хоум Кредите» . В настоящее время Абсолют Банк проходит процедуру согласования заявки на подключение в Union Pay, рассказали в организации «Известиям». Банк ориентируется на возможность эмиссии в конце 2022 года — I квартале 2023-го, добавили там. В Ак Барс Банке также подтвердили, что проводят активную проработку по вопросу запуска Union Pay, но сроки пока не назвали.

— Сейчас «Хоум Кредит» оценивает востребованность карт данной платежной системы клиентами и возможный экономический эффект от их запуска. Спрос на карты Union Pay снизился по сравнению с весенними месяцами. По данным опросов общественного мнения, регулярно проводимых банком, в марте-апреле «пластик» планировали оформить 14% граждан, а сейчас — уже 8–9% , — подчеркнули «Известиям» в банке. — Окончательное решение будет принято на основе всестороннего изучения всей совокупности факторов.

Не стоит переоценивать масштабы распространения Union Pay в мире, ее никак нельзя считать полноценной заменой Visa и MasterCard , полагают в Новикомбанке. В финорганизации «Известиям» отметили, что еще весной написали письмо в платежную систему, но ответа пока не получили.

Карточный полк Фото: РИА Новости/Василий Батанов

С учетом разных факторов Union Pay может занять до 5–8% рынка платежных карт в стране, если Visa и MasterCard не вернутся обратно в ближайшее время , оценил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. В беседе с «Известиями» он отметил, что сейчас 11 банков официально могут эмитировать такие карты , и еще ряд организаций проходит процедуры согласования с платежной системой.

Справка «Известий» На данный момент карты Union Pay в России выпускают «Русский стандарт», МТС Банк, Газпромбанк, РСХБ, «Солидарность», банк «Санкт-Петербург», Примсоцбанк, ВБРР, «Приморье», «Зенит», Почта Банк.

Спрос на карты Union Pay будет зависеть от стоимости выпуска , считает ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Евгений Романов. Однако, приобретая такой «пластик», нужно понимать, что в первую очередь он предназначен для туризма . Использовать карту в других странах можно в торговом центре или крупном магазине, а вот в мелких точках могут быть сложности, указал он.

Кроме того, следует помнить о том, что с этой платежной системой могут работать ограниченное количество банков, а также о блокировке некоторыми площадками оплат пользователей из РФ по политическим мотивам , предупредил Евгений Романов. В остальном на популярных маршрутах, особенно освоенных жителями Поднебесной, проблем с их использованием быть не должно, полагает эксперт.

Дело конкуренции

Высокие темпы выпуска нового «пластика» Union Pay сохраняются: с начала 2022-го эмитировано более 85 тыс. карт, включая и кобейджинговые «Мир» – Union Pay, поделились в РСХБ. В Почта Банке выпускается порядка 10 тыс. таких носителей ежемесячно.

В этом банке отметили: с марта по июнь 2022 года клиенты потратили по картам китайской платежной системы около 4 млрд рублей, из которых более 90% — за границей и в иностранных магазинах . Чаще всего владельцы таких карт тратили деньги на пополнение электронных кошельков, покупку авиабилетов, одежды, бизнес-услуг и автомобильные запчасти, отметили там. Наибольшее количество операций клиентов по «пластику» Union Pay совершено в Италии, Турции, ОАЭ, Сингапуре и Нидерландах . В июне средний чек покупок по картам за границей составил 15,6 тыс. рублей, а сумма снятия наличных — более 26 тыс.

Карточный полк Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Ажиотажный спрос на карты Union Pay весной сохранялся, несмотря на высокую стоимость их выпуска — до 30 тыс . рублей в некоторых банках, отметил специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань. В дальнейшем рост числа участников рынка, предоставляющих услугу по выпуску таких карт, собьет цены на их приобретение и обслуживание, уверен он. Ценообразование — рыночный процесс, который отрегулирует себя сам, сведя стоимость карт к минимуму, и смысла здесь вмешиваться ФАС или ЦБ нет, отметил он. Сейчас карты Union Pay в российских банках стоят в диапазоне 1,2–10 тыс. рублей, а их обслуживание от 99 рублей и выше.

— На начальном этапе продвижения продукта в условиях ажиотажного спроса цена всегда высокая. В дальнейшем с пониманием на практике всех достоинств и недостатков карт Union Pay спрос стабилизируется и с учетом более быстрого решения технических вопросов при организации их эмиссии приведет к снижению стоимости . Однако рассчитывать на то, что уровень цен станет сопоставим с картами Visa и MasterCard до введения санкций не следует, — полагает Евгений Романов.

Однако, как считает аналитик, опасения Китая относительно санкционных рисков со стороны США и желание сохранить достигнутые позиции карт Union Pay на рынках ведущих стран мира вынудят его действовать с осторожностью и последовательно, с оглядкой на реакцию Вашингтона. Поэтому одобрение заявок банков РФ будет контролируемым. «Известия» направили запрос в ЦБ.