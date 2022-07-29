Донастройки телефона: банки РФ внедряют оплату смартфоном с карт Union Pay
Российские банки внедряют оплату картами Union Pay через смартфон. Над этим работают Почта Банк и МТС Банк, сообщили «Известиям» их представители. Платить телефоном возможно через приложение Huawei Pay — это аналог Apple Pay для аппаратов Huawei и Honor. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, технология сделает карты китайской платежной системы более конкурентными в России. Однако вряд ли Union Pay станет основным инструментом из-за небольшой доли Huawei и Honor на рынке и не повсеместной сети приема этих карт внутри страны.
Платежный телефон
В Почта Банке активно работают над внедрением Huawei Pay для карт Union Pay, сообщили «Известиям» в кредитной организации. Там уточнили, что планируют запустить сервис до конца 2022 года. На данный момент в Почта Банке эмитировано около 170 тыс. карт Union Pay (большинство из них виртуальные), оценил его представитель. Спрос на продукт сохраняется — в кредитной организации выпускается порядка 10 тыс. карт ежемесячно.
В настоящий момент карты Union Pay МТС Банка не предназначены для оплаты товаров и услуг с помощью смартфонов, однако кредитная организация работает над реализацией такого функционала, заявил ее представитель. Он не уточнил, в какие сроки планируется запустить технологию. По словам источника «Известий» на платежном рынке, взаимодействие с китайской системой затягивается, поскольку объем работы с российскими игроками резко увеличился после февраля 2022 года. Union Pay не успевает сертифицировать новые решения.
Платить картами Union Pay через смартфон уже могут клиенты Газпромбанка и банка «Солидарность», рассказали там. В последнем уточнили, что за пределами РФ сеть приема карт китайской платежной системы расширилась до 180 стран и регионов. «Известия» направили запрос в Union Pay и Huawei. По оценкам Почта Банка, 90% трат по картам Union Pay производится за границей и в иностранных интернет-магазинах, а наибольшее число операций совершается в Италии, Турции, ОАЭ, Сингапуре и Нидерландах.
Начать выпуск карт Union Pay в России планируют Абсолют Банк, Росбанк, «Ак Барс» и «Хоум Кредит», писали в апреле «Известия». Работу в этом направлении по-прежнему ведут «Абсолют» и «Ак Барс», подтвердили их представители. «Известия» направили запрос в ЦБ о том, содействует ли регулятор российским банкам в подключении к китайской платежной системе.
Будут ли платить
Аномальный спрос на «пластик» Union Pay появился весной 2022-го: до февраля в России насчитывалось около 50 тыс. китайских карт, а в апреле уже в десять раз больше, оценила руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева. По ее данным, сейчас карту «Мир – Union Pay» готовы открыть 35% россиян.
— Бесконтактные платежи через Pay-сервисы в целом в последнее время были очень востребованы среди россиян. По разным данным, 20–30% всех безналичных платежей в стране проходили с помощью смартфона. А по количеству пользователей Apple Pay Россия занимала второе место после США. Сейчас, с уходом с рынка основных игроков Apple и Google, альтернативные формы оплаты будут набирать популярность, — ожидает операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.
Впрочем, доля Huawei и Honor на российском рынке составляет не более 5% на каждую марку, отметил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Поэтому, по его мнению, реализация платежей картами Union Pay через приложение Huawei Pay глобально рынок в России не поменяет. При этом в 2021 году на Xiaomi, Honor и Huawei пришлось более 50% продаж в России, напомнила Людмила Богатырева из агентства «Полилог». Вероятно, популярность этих устройств продолжит расти.
— Обычно за картами Union Pay обращаются, чтобы воспользоваться ими за рубежом или оплатить на иностранных онлайн-сервисах. Но реализовать задуманное удается не всегда. Во-первых, далеко не все терминалы и банки-эквайеры поддерживают китайскую платежную систему, в том числе и в России. Во-вторых, многие зарубежные онлайн-магазины стали блокировать оплаты всеми картами, включая Union Pay, выпущенными российскими банками. Соответственно, эти карты больше подходят для разовых операций, а не для постоянного использования, — полагает Людмила Богатырева.
Эксперт согласна, что бесконтактная оплата всё же вряд ли станет причиной массового распространения Union Pay в России, поскольку она до конца не решает главную задачу отечественного клиента — доступ к «закрытым» иностранным сервисам. Внутри РФ по-прежнему работают другие Pay-сервисы: Mir Pay, Samsung Pay, Sber Pay, напомнила Ксения Артемьева из «Фаст Ривер». Для нечастых покупок за рубежом или в отпуске россияне могут воспользоваться «пластиком», а не менять гаджет ради бесконтактной оплаты.