Донастройки телефона: банки РФ внедряют оплату смартфоном с карт Union Pay

Российские банки внедряют оплату картами Union Pay через смартфон . Над этим работают Почта Банк и МТС Банк, сообщили «Известиям» их представители. Платить телефоном возможно через приложение Huawei Pay — это аналог Apple Pay для аппаратов Huawei и Honor . По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, технология сделает карты китайской платежной системы более конкурентными в России. Однако вряд ли Union Pay станет основным инструментом из-за небольшой доли Huawei и Honor на рынке и не повсеместной сети приема этих карт внутри страны.

Платежный телефон

В Почта Банке активно работают над внедрением Huawei Pay для карт Union Pay , сообщили «Известиям» в кредитной организации. Там уточнили, что планируют запустить сервис до конца 2022 года . На данный момент в Почта Банке эмитировано около 170 тыс. карт Union Pay (большинство из них виртуальные), оценил его представитель. Спрос на продукт сохраняется — в кредитной организации выпускается порядка 10 тыс. карт ежемесячно.

В настоящий момент карты Union Pay МТС Банка не предназначены для оплаты товаров и услуг с помощью смартфонов, однако кредитная организация работает над реализацией такого функционала , заявил ее представитель. Он не уточнил, в какие сроки планируется запустить технологию. По словам источника «Известий» на платежном рынке, взаимодействие с китайской системой затягивается, поскольку объем работы с российскими игроками резко увеличился после февраля 2022 года. Union Pay не успевает сертифицировать новые решения .

Донастройки телефона Фото: РИА Новости/Василий Батанов

Платить картами Union Pay через смартфон уже могут клиенты Газпромбанка и банка «Солидарность» , рассказали там. В последнем уточнили, что за пределами РФ сеть приема карт китайской платежной системы расширилась до 180 стран и регионов. «Известия» направили запрос в Union Pay и Huawei. По оценкам Почта Банка, 90% трат по картам Union Pay производится за границей и в иностранных интернет-магазинах, а наибольшее число операций совершается в Италии, Турции, ОАЭ, Сингапуре и Нидерландах .

Справка «Известий» На данный момент карты Union Pay в России выпускают десять банков: Газпромбанк, РСХБ, ВБРР, банк «Санкт-Петербург», Почта Банк, МТС Банк, «Русский стандарт», «Зенит», Примсоцбанк и «Солидарность». Спрос на них вырос после ухода из России Visa и MasterCard в марте 2022 года. Однако «пластик» китайской платежной системы нельзя подвязать к работающим на территории страны кошелькам Samsung Pay или Mir Pay.

Начать выпуск карт Union Pay в России планируют Абсолют Банк, Росбанк, «Ак Барс» и «Хоум Кредит» , писали в апреле «Известия». Работу в этом направлении по-прежнему ведут «Абсолют» и «Ак Барс», подтвердили их представители. «Известия» направили запрос в ЦБ о том, содействует ли регулятор российским банкам в подключении к китайской платежной системе.

Донастройки телефона Фото: ТАСС/Frank May

Будут ли платить

Аномальный спрос на «пластик» Union Pay появился весной 2022-го: до февраля в России насчитывалось около 50 тыс. китайских карт, а в апреле уже в десять раз больше , оценила руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева. По ее данным, сейчас карту «Мир – Union Pay» готовы открыть 35% россиян.

— Бесконтактные платежи через Pay-сервисы в целом в последнее время были очень востребованы среди россиян. По разным данным, 20–30% всех безналичных платежей в стране проходили с помощью смартфона. А по количеству пользователей Apple Pay Россия занимала второе место после США . Сейчас, с уходом с рынка основных игроков Apple и Google, альтернативные формы оплаты будут набирать популярность, — ожидает операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.

Впрочем, доля Huawei и Honor на российском рынке составляет не более 5% на каждую марку , отметил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Поэтому, по его мнению, реализация платежей картами Union Pay через приложение Huawei Pay глобально рынок в России не поменяет . При этом в 2021 году на Xiaomi, Honor и Huawei пришлось более 50% продаж в России, напомнила Людмила Богатырева из агентства «Полилог». Вероятно, популярность этих устройств продолжит расти.

Донастройки телефона Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Обычно за картами Union Pay обращаются, чтобы воспользоваться ими за рубежом или оплатить на иностранных онлайн-сервисах. Но реализовать задуманное удается не всегда. Во-первых, далеко не все терминалы и банки-эквайеры поддерживают китайскую платежную систему, в том числе и в России . Во-вторых, многие зарубежные онлайн-магазины стали блокировать оплаты всеми картами, включая Union Pay, выпущенными российскими банками. Соответственно, эти карты больше подходят для разовых операций, а не для постоянного использования , — полагает Людмила Богатырева.