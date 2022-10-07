Вход усложнен: с чем связаны сбои в работе онлайн-банков РФ за рубежом

Приложения и сайты некоторых российских подсанкционных банков перестали открываться за рубежом в пятницу, 7 октября, выяснили «Известия». В частности, со сбоями столкнулись клиенты «Сбера», ВТБ, ПСБ, «Открытия», Новикомбанка. В Сбербанке уже сообщили, что сбои временные и связаны они с проведением технических работ . По словам опрошенных «Известиями» экспертов, проблемы могут быть связаны с переходом на национальные сертификаты безопасности . Среди других причин возможно ограничение со стороны самих банков для повышения безопасности или санкционное давление.

VPN — Россия

За границей массово перестали открываться мобильные приложения и сайты подсанкционных банков, причем как в дружественных, так и в недружественных странах , выяснили «Известия». Для успешной работы требуется использовать VPN с выбранной локацией в России.

Так, клиенты обнаружили проблемы при попытках открыть мобильное приложение и сайт «Сбера» на Кипре, в Германии, Израиле, Казахстане, Киргизии и Узбекистане , причем в последнем у клиента на экране появлялось уведомление с предложением подключить VPN и выбрать в нем Россию. Об этом «Известиям» рассказали сами клиенты.

Сервисы Сбербанка на территории РФ работают в штатном режиме , заявили в «Сбере». Некоторые клиенты, находящиеся за рубежом, могут столкнуться с временными ограничениями при использовании «Сбербанк Онлайн» из-за технических работ , они будут завершены в ближайшее время, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Вход усложнен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Клиенты ПСБ также не смогли зайти на сайт и в приложение банка в Киргизии, Германии и на Кипре , рассказали они «Известиям». Один из пользователей пожаловался, что СМС-сообщения банка тоже перестали присылать. Проблемы со входом на сайт ВТБ у россиян возникли только в Германии, а на сайт «Открытия» — в Германии и Киргизии . Причем сложности также появились при попытках открыть порталы Новикомбанка и Газпромбанка, первого — в Киргизии, а второго — в Германии . Клиенты смогли успешно зайти на страницы только после подключения VPN.

При этом мобильные приложения и сайты банков, против которых ограничения не вводились, продолжают работать. За границей россияне также смогли зайти на порталы Альфа-банка и Совкомбанка, которые находятся под блокирующими санкциями США . «Известия» направили запросы в упомянутые банки и ЦБ о том, с чем связаны возникшие сложности. Онлайн-сервисы ВТБ работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе банка .

Справка «Известий» С конца февраля ряд российских банков попали под ограничения. Сейчас под блокирующими санкциями США находятся как минимум 11 российских кредитных организаций, среди которых «Сбер», ВТБ, Совкомбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Альфа-банк. После этого их утилиты были удалены из магазинов приложений Apple Store и Google Play.

Вход усложнен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Сертификаты и санкции

Первая причина проблем при открытии приложений и сайтов российских банков за рубежом, которую логично предположить в условиях санкционного давления, — это блокировка ресурсов иностранными провайдерами , заявил директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский. Однако, по его словам, такие действия возможны только по решению госорганов — например, в США это решение суда. Заявления о блокировке должны быть публичными, и они бы предшествовали этим сбоям, поэтому санкционные причины маловероятны .

— Более правдоподобной выглядит проблема с сертификатами безопасности. В последние недели Россия переходит на новые, национальные, сертификаты шифрования, тогда как раньше в основном использовались международные. Иностранный браузер пользователя видит небезопасное соединение и не позволяет открыть приложение. Такая проблема решается сменой корневого сертификата, на что необходимо несколько дней , — пояснил Федор Музалевский.

Он отметил, что проблемы со входом в приложения и на системе iOs, и на Android похожи на сбой на уровне сети: вряд ли операционные системы сговорились бы и решили блокировать эти приложения одновременно .

В Сети в пятницу стала распространяться информация со ссылкой на источник в Сбербанке о том, что проблемы со входом в приложение из-за рубежа связаны с мощной DDoS-атакой. Как сообщается в Telegram-каналах, 7 октября произошла массированная атака на зарубежные серверы — якобы из-за этого «Сбер» предлагает сейчас использовать российский VPN.

Вход усложнен Фото: Global Look Press/Fabian Sommer

Однако и на DDoS-атаку это непохоже , считает Федор Музалевский из RTM Group. Он разъяснил, что использование VPN помогает обойти только блокировку. В том же случае, если атака была нацелена на российские банки, проблемы со входом были бы также и в РФ , добавил эксперт.

Технически трудности со входом на ресурс могут быть связаны с проблемами или намеренной блокировкой как со стороны его разработчика или владельца сервиса (банка, сайта), так и со стороны провайдера связи , считает руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Он рассказал, что запрет на работу с сервисом из-за рубежа вполне может исходить от самой кредитной организации для защиты от атак — например, в некоторых компаниях стоит блок на прием писем с зарубежных электронных адресов.

Вместе с тем, по словам Владимира Ульянова, магазины приложений (Apple Store и Google Play) не имеют отношения к ограничению утилит российских банков за рубежом — они не принимают участие в цепочке работы сервисов после их установки на смартфон.

Сейчас достаточно трудно говорить, проблемы со входом в российские банки — это новая интерпретация санкций или временный сбой, полагает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он отметил: скорее всё же проблема носит локальный характер.

Вход усложнен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— В любом случае россиянам, выезжающим за рубеж, стоит озаботиться альтернативными инструментами оплаты товаров и услуг : это могут быть и наличные, и карты Visa или MasterCard, оформленные в банках дружественных стран, приложения которых работают бесперебойно и которые не находятся в зоне риска, — подчеркнул Алексей Тараповский.

Он добавил, что в случае необходимости перевода денег с одной российской карты на другую за рубежом можно попробовать использовать хорошо знакомый россиянам сервис VPN.