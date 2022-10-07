Эксперт объяснил причины проблем с приложениями российских банков за рубежом

Основная причина проблем при открытии приложений и сайтов российских банков за рубежом — это блокировка ресурсов иностранными провайдерами, заявил «Известиям» директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский.

Однако, по его словам, такие действия возможны только по решению госорганов: например, в США это решение суда, в Китае — Минобороны. Заявления о блокировке должно быть публичными, и они бы предшествовали сегодняшним сбоям — поэтому санкционные причины маловероятны.

«Более правдоподобной выглядит проблема с сертификатами безопасности. В последние недели Россия переходит на новые, национальные, сертификаты шифрования, тогда как раньше в основном использовались международные. Иностранный браузер пользователя видит небезопасное соединение и не позволяет открыть приложение», — пояснил Федор Музалевский.

Он отметил, что такая проблема решается сменой корневого сертификата, на что необходимо несколько дней.

По его словам, по этой же причине в последние недели могли не открываться российские госсервисы.

Он отметил, что проблемы со входом в приложения и на системе iOs, и на Android похожи на сбой на уровне сети: вряд ли операционные системы сговорились бы и решили блокировать эти приложения одновременно.

В Сети стала распространяться информация со ссылкой на источник в Сбербанке о том, что проблемы со входом в приложение из-за рубежа связаны с мощной DDoS-атакой. Как сообщается в Telegram-каналах, в пятницу произошла массированная Ddos-атака на зарубежные серверы — из-за этого «Сбер» предлагает сейчас использовать российский VPN.

Однако и на DDoS-атаку это не похоже, считает Федор Музалевский. Он разъяснил, что использование VPN помогает обойти блокировку, но не атаку. В том же случае, если атака была нацелена на российские банки, проблемы со входом были бы также и из России, добавил эксперт.

Ранее в этот день «Сбер» предупредил, что находящиеся за границей клиенты могут столкнуться с временными ограничениями при использовании приложения «Сбербанк Онлайн» из-за технических работ. Сервисы кредитной организации на территории России работают в штатном режиме.