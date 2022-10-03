Лавочка открыта: как скачать удаленные приложения из App Store
Из App Store пропадают российские приложения. Вслед за «ВКонтакте» и Mail.ru исчезли «Юла» и «Домклик». Ранее были удалены приложения банков. Для пользователей это вряд ли станет большой проблемой — извлеченные приложения можно восстановить. А вот компании-разработчики остаются практически беззащитны. В текущих условиях не приходится рассчитывать ни на судебное, ни на полюбовное урегулирование. В ближайшее время продажи айфонов, скорее всего, сократятся, но на это есть свои причины. Подробнее — в материале «Известий».
Как восстановить приложения
Удаленные из App Store приложения продолжают работать, если были установлены на телефоне до «зачистки». Если же раньше приложения были, но сейчас отсутствуют на устройстве или у пользователя появился новый телефон, то их можно загрузить при помощи App Store. О такой возможности рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин.
— Для этого необходимо зайти в App Store и перейти в каталог «Покупки». Там пользователь может увидеть те приложения, которые он скачивал, и, соответственно, сделать это вновь. Есть один нюанс. Скачать приложения можно только той версии, которая была загружена изначально. То есть если пользователь не обновлял приложение, то у него останется версия того приложения, которая была установлена. На этот случай всегда рекомендуется использовать автообновление приложений, — поделился специалист.
При этом обновление самого приложение не столь важно, как обновление операционной системы. Приложение может работать с багами, но у разработчиков всегда есть возможность исправить эти недочеты, добавил Сергей Вакулин в беседе с «Известиями».
На досках онлайн-объявлений предлагают помощь с восстановлением удаленных приложений за деньги. По словам эксперта, их авторы используют описанный выше метод — предоставляют доступ к аккаунту Apple ID и скидывают инструкцию для скачивания. Самостоятельная установка позволит сэкономить 500–1000 руб.
А вот установка сторонних приложений — не самое лучшее решение. У Android в отличие от iOS более прозрачная операционная система — пользователь может настраивать смартфон под себя независимо от разработчиков. В то же время политика Apple настолько сурова, что создает трудности при загрузке приложений со стороны.
— Владельцам iPhone рекомендуется обратиться к знакомым, которые ранее устанавливали удаленные приложения, чтобы те поделились аккаунтом. Если таких нет, то можно прибегнуть к услугам мастеров из объявлений, — отметил Сергей Вакулин.
Взлом и безопасность
Загрузка приложений в обход Apple Store достаточно нетривиальная задача, отмечает ведущий консультант информационной безопасности компании R-Vision Евгений Грязнов. Раньше это можно было сделать только при использовании Jailbreak — операции, позволяющей получить доступ к файловой системе ряда устройств Apple, включая iPhone и iPad.
— Проще говоря, Jailbreak — это взлом устройства его же владельцем. Чтобы выполнить эту операцию, достаточно запустить несколько специальных утилит. При этом риски в процессе джейлбрейка могут перевесить его преимущества. Особенно когда это касается работы банковских приложений, которые проверяются их разработчиками на наличие Jailbreak на устройствах пользователей, и в случае если оно было «взломано», отказывают пользователю в доступе, — пояснил специалист.
Под угрозу также ставится безопасность «взломанного» устройства. Приложения, которые не проверяются и не просматриваются Apple Store, представляют большую опасность. Кроме того, если пользователь делает Jailbreak своего iPhone или iPad, он перестает получать обновления iOS, включая обновления безопасности.
— В последнее время есть и другие варианты обхода, — добавил Евгений Грязнов. — Самым популярным является использование программы iMazing, которая позволяет выгружать программы из памяти одного устройства и загружать в другое в обход Apple Store, но не требует взлома телефона и установки на него стороннего программного обеспечения. Однако, как и с Jailbreak, в данном случае нужно быть очень осторожным при использовании скачанных программ из непроверенных источников, в том числе и IPA-файлов. Поскольку в итоге можно потерять доступ не только к учетной записи Apple и данным из других приложений, но и к собственным деньгам.
Ситуация может измениться в 2023 году после принятия в ЕС «Закона о цифровых рынках». Он обяжет компании, в том числе Apple, разрешать установку приложений из сторонних магазинов и загрузку напрямую из интернета. У пользователей появятся легальные альтернативные «сторы». А нарушителям назначат крупные штрафы: до 10% мирового оборота за первое нарушение и до 20% — за повторное.
Реакция рынка
Пока судьба приложений остается неясной. Представитель Apple Адам Дема заявил порталу The Verge, что приложения VK были удалены, а аккаунты их разработчиков заблокированы из-за британских санкций. Между тем «ВКонтакте» заверил, что их основная функциональность будет привычной и стабильной. Трудности могут возникнуть с работой уведомлений и платежей.
Удаленные приложения принадлежат компаниям с госучастием, поэтому оставалось вопросом времени, когда все они будут удалены из маркетплейса. Сделать тут практически ничего невозможно, констатирует управляющий партнер юридической фирмы DRC Саркис Дарбинян.
— Даже если представить, что обиженные на удаление компании подадут в суд и с легкостью выиграют его в московском арбитраже, то никаких практических механизмов имплементации решения нет. Между США и РФ нет договора о взаимопомощи по гражданским делам, а в силу ухудшающихся с каждым днем отношений между странами надеяться на принцип взаимности тоже не приходится, — отметил эксперт.
При этом у компании есть дочка в России — ООО «Эппл Рус», которая прожила в стране больше 10 лет, но, скорее всего, все денежные средства и имеющиеся активы уже выведены, полагает Саркис Дарбинян. Поэтому как бы ни был сконфигурирован судебный акт, исполнить его будет невозможной задачей.
Напрямую сама Apple ничего не нарушает, даже требование о предустановке российских приложений, вступившее в силу в прошлом году, считает юрист. Согласно закону (п. 6 ст. 14.8 КоАП) административная ответственность наступает для тех, кто продает смартфоны с нарушением законодательства о защите прав потребителей. Однако еще в начале марта Apple заявила, что останавливает поставки своей техники в страну.
— С 1 марта 2022 года возможности приобрести технику Apple в официальном онлайн-магазине в России больше нет. Поэтому наказывать могут только параллельных импортеров, которые сейчас ввиду образовавшегося дефицита пытаются хоть как-то восполнить рынок, — разъяснил собеседник.
Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отмечает, что большинство россиян неудобства не коснутся:
— Владельцев операционной системы iOS в России всего 10%, Android используют 90%. Да, на новые устройства Apple нельзя будет скачать удаленные приложения. С другой стороны, большинство пользователей уже давно загрузили их, поэтому приложения будут продолжать работать, хоть и без обновлений. На продажах айфонов, думаю, это не скажется, потому что люди покупают эти гаджеты для других основных задач, а не только чтобы заходить во «ВКонтакте» или в «Сбер», — добавил он.
По мнению аналитика, в этом году спрос на айфоны будет меньше, но совершенно по другим причинам: из-за дороговизны и проблем с ремонтом.