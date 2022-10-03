Лавочка открыта: как скачать удаленные приложения из App Store

Из App Store пропадают российские приложения. Вслед за «ВКонтакте» и Mail.ru исчезли «Юла» и «Домклик». Ранее были удалены приложения банков. Для пользователей это вряд ли станет большой проблемой — извлеченные приложения можно восстановить. А вот компании-разработчики остаются практически беззащитны. В текущих условиях не приходится рассчитывать ни на судебное, ни на полюбовное урегулирование. В ближайшее время продажи айфонов, скорее всего, сократятся, но на это есть свои причины. Подробнее — в материале «Известий».

Как восстановить приложения

Удаленные из App Store приложения продолжают работать, если были установлены на телефоне до «зачистки». Если же раньше приложения были, но сейчас отсутствуют на устройстве или у пользователя появился новый телефон, то их можно загрузить при помощи App Store. О такой возможности рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин.

— Для этого необходимо зайти в App Store и перейти в каталог «Покупки». Там пользователь может увидеть те приложения, которые он скачивал, и, соответственно, сделать это вновь. Есть один нюанс. Скачать приложения можно только той версии, которая была загружена изначально . То есть если пользователь не обновлял приложение, то у него останется версия того приложения, которая была установлена. На этот случай всегда рекомендуется использовать автообновление приложений, — поделился специалист.

При этом обновление самого приложение не столь важно, как обновление операционной системы. Приложение может работать с багами, но у разработчиков всегда есть возможность исправить эти недочеты, добавил Сергей Вакулин в беседе с «Известиями».

Лавочка открыта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

На досках онлайн-объявлений предлагают помощь с восстановлением удаленных приложений за деньги. По словам эксперта, их авторы используют описанный выше метод — предоставляют доступ к аккаунту Apple ID и скидывают инструкцию для скачивания. Самостоятельная установка позволит сэкономить 500–1000 руб.

А вот установка сторонних приложений — не самое лучшее решение. У Android в отличие от iOS более прозрачная операционная система — пользователь может настраивать смартфон под себя независимо от разработчиков. В то же время политика Apple настолько сурова, что создает трудности при загрузке приложений со стороны .

— Владельцам iPhone рекомендуется обратиться к знакомым, которые ранее устанавливали удаленные приложения, чтобы те поделились аккаунтом. Если таких нет, то можно прибегнуть к услугам мастеров из объявлений, — отметил Сергей Вакулин.

Взлом и безопасность

Загрузка приложений в обход Apple Store достаточно нетривиальная задача , отмечает ведущий консультант информационной безопасности компании R-Vision Евгений Грязнов. Раньше это можно было сделать только при использовании Jailbreak — операции, позволяющей получить доступ к файловой системе ряда устройств Apple, включая iPhone и iPad.

— Проще говоря, Jailbreak — это взлом устройства его же владельцем. Чтобы выполнить эту операцию, достаточно запустить несколько специальных утилит. При этом риски в процессе джейлбрейка могут перевесить его преимущества. Особенно когда это касается работы банковских приложений, которые проверяются их разработчиками на наличие Jailbreak на устройствах пользователей, и в случае если оно было «взломано», отказывают пользователю в доступе, — пояснил специалист.

Лавочка открыта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Под угрозу также ставится безопасность «взломанного» устройства. Приложения, которые не проверяются и не просматриваются Apple Store, представляют большую опасность . Кроме того, если пользователь делает Jailbreak своего iPhone или iPad, он перестает получать обновления iOS, включая обновления безопасности.

— В последнее время есть и другие варианты обхода , — добавил Евгений Грязнов. — Самым популярным является использование программы iMazing, которая позволяет выгружать программы из памяти одного устройства и загружать в другое в обход Apple Store, но не требует взлома телефона и установки на него стороннего программного обеспечения. Однако, как и с Jailbreak, в данном случае нужно быть очень осторожным при использовании скачанных программ из непроверенных источников, в том числе и IPA-файлов. Поскольку в итоге можно потерять доступ не только к учетной записи Apple и данным из других приложений, но и к собственным деньгам.

Ситуация может измениться в 2023 году после принятия в ЕС «Закона о цифровых рынках». Он обяжет компании, в том числе Apple, разрешать установку приложений из сторонних магазинов и загрузку напрямую из интернета. У пользователей появятся легальные альтернативные «сторы». А нарушителям назначат крупные штрафы: до 10% мирового оборота за первое нарушение и до 20% — за повторное.

Реакция рынка

Пока судьба приложений остается неясной. Представитель Apple Адам Дема заявил порталу The Verge, что приложения VK были удалены, а аккаунты их разработчиков заблокированы из-за британских санкций. Между тем «ВКонтакте» заверил, что их основная функциональность будет привычной и стабильной. Трудности могут возникнуть с работой уведомлений и платежей.

Лавочка открыта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Удаленные приложения принадлежат компаниям с госучастием, поэтому оставалось вопросом времени, когда все они будут удалены из маркетплейса. Сделать тут практически ничего невозможно , констатирует управляющий партнер юридической фирмы DRC Саркис Дарбинян.

— Даже если представить, что обиженные на удаление компании подадут в суд и с легкостью выиграют его в московском арбитраже, то никаких практических механизмов имплементации решения нет. Между США и РФ нет договора о взаимопомощи по гражданским делам, а в силу ухудшающихся с каждым днем отношений между странами надеяться на принцип взаимности тоже не приходится , — отметил эксперт.

При этом у компании есть дочка в России — ООО «Эппл Рус», которая прожила в стране больше 10 лет, но, скорее всего, все денежные средства и имеющиеся активы уже выведены, полагает Саркис Дарбинян. Поэтому как бы ни был сконфигурирован судебный акт, исполнить его будет невозможной задачей.

Напрямую сама Apple ничего не нарушает, даже требование о предустановке российских приложений, вступившее в силу в прошлом году, считает юрист. Согласно закону (п. 6 ст. 14.8 КоАП) административная ответственность наступает для тех, кто продает смартфоны с нарушением законодательства о защите прав потребителей. Однако еще в начале марта Apple заявила, что останавливает поставки своей техники в страну.

— С 1 марта 2022 года возможности приобрести технику Apple в официальном онлайн-магазине в России больше нет. Поэтому наказывать могут только параллельных импортеров, которые сейчас ввиду образовавшегося дефицита пытаются хоть как-то восполнить рынок, — разъяснил собеседник.

Лавочка открыта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отмечает, что большинство россиян неудобства не коснутся:

— Владельцев операционной системы iOS в России всего 10%, Android используют 90% . Да, на новые устройства Apple нельзя будет скачать удаленные приложения. С другой стороны, большинство пользователей уже давно загрузили их, поэтому приложения будут продолжать работать, хоть и без обновлений. На продажах айфонов, думаю, это не скажется, потому что люди покупают эти гаджеты для других основных задач, а не только чтобы заходить во «ВКонтакте» или в «Сбер», — добавил он.

По мнению аналитика, в этом году спрос на айфоны будет меньше, но совершенно по другим причинам: из-за дороговизны и проблем с ремонтом.