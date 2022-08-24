Вылететь в трубку: айфоны последней модели подешевели на 30%

Айфоны, ввезенные в Россию по параллельному импорту, за последний месяц подешевели на 30%, обнаружили «Известия». Например, iPhone 13 Pro Max в начальной комплектации на 128 Гб с начала августа скинул почти 20 тыс. рублей. Снизились цены и на сером рынке (то есть на неофициально ввезенные аппараты) — аналогичную модель там можно найти в среднем за 80 тыс. рублей. По словам опрошенных «Известиями» экспертов и ритейлеров, падение стоимости связано сразу с несколькими факторами: укреплением курса рубля, падением интереса российских пользователей к «яблочным» девайсам из-за введенных компанией ограничений для россиян. Также цены тянет вниз грядущая презентация Apple. Кроме того, магазинам удалось наладить логистические цепочки — товар уже не в дефиците.

Параллельное снижение

Стоимость айфонов, ввезенных по параллельному импорту, упала на 30% . «Известия» убедились в этом, изучив цены в интернет-витринах ряда ритейлеров. Например, iPhone 13 Pro Max в максимальной конфигурации на 1 Тб еще месяц назад стоил в re:Store 245 990 рублей, а теперь — 179 990 рублей . Подешевели, пусть и менее значительно, и «младшие» версии девайса на 128 Гб, скинув в среднем 20 тыс. рублей. Такие же цены установлены в МТС, «Ситилинке», «Связном» и других магазинах.

— Мы подтверждаем снижение цен на iPhone. Это связано в том числе с укреплением курса рубля , — сказал «Известиям» директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов.

Кроме того, снижению цен поспособствовало построение новых логистических цепочек , добавила пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова.

Вылететь в трубку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Импортеры наконец-то наладили стабильные поставки. Ритейлеры любят стабильность больше всего. Издержки могут быть маленькими, а могут быть большими, это непринципиально — важнее, чтобы они не изменялись длительное время, иначе продавцы впадают в панику и устанавливают очень высокие цены практически наобум , — пояснил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Стоимость iPhone постоянно меняется в зависимости от различных факторов — покупательского спроса, закупочных цен и так далее, сказал врио пресс-секретаря МТС Шамиль Байгин. В «М.Видео–Эльдорадо» добавили, что сделали технику Apple дешевле в связи с наступающим осенним учебным и бизнес-сезоном.

— Цены на большинство моделей сохранились на уровне начала 2022 года, — уточнил представитель ритейлера.

«Известия» также направили запросы о причинах снижения стоимости айфонов в re:Store, «Ситилинк» и «Связной». Там оперативно не ответили.

Упали цены на айфоны и на сером рынке . Например, iPhone 13 Pro Max с памятью в 128 Гб можно найти за 80 тыс. рублей . А самая дорогая комплектация на сером рынке стоит в пределах 115 тыс .

Вылететь в трубку1 Фото: Global Look Press/AFLO/Stanislav Kogiku

— И тут укрепившийся рубль повлиял на стоимость закупки устройств за границей — для российских перекупщиков айфоны за рубежом стали дешевле . Кроме того, есть страны вроде Японии и Турции, где Apple не успевает корректировать цену на гаджеты при падении местных валют, — полагает IТ-эксперт Александр Баулин.

Справка «Известий» Чем отличаются «серый» и параллельный импорт «Серый» импорт — продукция, ввезенная в страну нелегально или не для продажи (например, гаджеты, якобы ввезенные для личного пользования). Параллельный импорт — ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя. Такие поставки легальны — ранее Минпромторг утвердил список товаров, которые можно ввозить в страну таким образом. Эта продукция официально проходит таможенные процедуры.

Яблочный спрос

Еще одной причиной падения цен на «яблочные» смартфоны стали низкий спрос со стороны покупателей и снижение доверия к Apple из-за ограничений для российских пользователей , полагают опрошенные «Известиями» эксперты.

— Спрос на айфоны уменьшился из-за неработающего для бесконтактной оплаты NFC, отсутствия многих важных банковских приложений (и невозможности их установить) и опасений дальнейших ограничений со стороны Apple. Айфоны еще никогда до этого не теряли функции на уже вышедших смартфонах по прихоти производителя, — отметил Евгений Харитонов.

Вылететь в трубку2 Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Люди действительно боятся покупать «яблочную» технику из-за неопределенности, согласен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Еще один фактор для снижения цен — ожидание следующей линейки смартфонов. В начале сентября Apple традиционно проводит презентации новых моделей iPhone . По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, сразу после анонса цены на нынешнее поколение девайсов упадут еще сильнее .

— Ритейлеры будут стремиться избавиться от «излишних» запасов на складе, чтобы подготовиться к поставкам 14-й модели, — сказал руководитель маркетингового департамента Big Geek Федор Казаков.