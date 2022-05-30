Выгодное приложение: разработчиков ждут льготы в российских магазинах ПО

Отечественные магазины приложений RuStore и NashStore привлекут разработчиков низкой комиссией за продажу программ и опций — она будет меньше 15% , сказали «Известиям» их создатели. Для сравнения: сбор в App Store в первый год составляет 30%, а далее — 15%. Эксперты назвали такие условия привлекательными, но заметили, что на доработку и раскрутку площадок понадобится время. Процесс можно было бы ускорить, предустанавливая российские магазины на гаджеты, предложили специалисты.

Битва за разработчика

Российские магазины приложений RuStore и NashStore намерены привлечь разработчиков низкой комиссией за продажу платных приложений и опций , рассказали «Известиям» их основатели. Это позволит увеличить доход создателей ПО или же установить более привлекательные цены для пользователей.

— Сейчас размер комиссии для разработчиков обсуждается, о нем мы объявим отдельно, но будет точно ниже 15% , — сказал «Известиям» пресс-секретарь компании VK Петр Комаревцев (VK занимается разработкой магазина RuStore совместно с Минцифры).

Сейчас в зарубежных магазинах комиссия для разработчиков составляет минимум 15% . Например, App Store в первый год забирает 30% от продаж приложений, затем — 15%. В Google Play и в магазине Huawei комиссия для авторов программ составляет 15% .

В NashStore базовый процент комиссии в ближайшее время тоже будет ниже, чем на зарубежных площадках , сообщил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин (организация разрабатывает магазин приложений).

— Здесь мы стремимся не повторять международных олигополий. С другой стороны, для быстрой реализации всех элементов системы нужно немалое реинвестирование средств. Но мы не исключаем, что для определенных категорий комиссия может быть отменена вовсе , — подчеркнул специалист.

Чтобы приложение попало в отечественные магазины, оно должно соответствовать определенным критериям. В VK заявили, что в магазин RuStore допускаются все разработчики, предприятия и организации, которые имеют или планируют создавать собственные приложения. А в NashStore смогут попасть российские и зарубежные частные разработчики или компании, сообщил «Известиям» Арсений Щельцин.

— И обязательно все они не должны нарушать действующее законодательство России, — подчеркнул он.

Приложения в отечественных магазинах моделируют и автоматически, и вручную , уточнили представители обоих сервисов.

Представить лучшее

Опрошенные «Известиями» специалисты полагают, что отечественным магазинам приложений понадобится некоторое время для привлечения разработчиков .

— Huawei понадобилось три года и внушительная сумма денег, чтобы сделать собственный магазин AppGallery . У них получился рабочий продукт, однако нужно еще многое сделать для того, чтобы приблизится к уровню Google Play, — привел пример руководитель команды мобильной разработки в компании «Контур» Игорь Борисихин.

Как заметила эксперт компании Web Control Дарья Орешкина, пока непонятно, как в нынешней ситуации оценивать успех магазина приложений: по количеству программ, по качеству представленных наиболее популярных продуктов или как-то еще. По ее мнению, в первую очередь стоит сосредоточиться на важных и популярных типах софта и именно в этом сегменте представить наилучшие предложения.

— Не так много времени нужно, чтобы успеть создать нечто новое и современное в области программного обеспечения, нужно только всерьез за это взяться , — подчеркнула Дарья Орешкина.

Выгодное приложение_3 Фото: Global Look Press/Carsten Koall

Она также указала, что пользователи магазина приложений заинтересованы в широком ассортименте качественных программ по наименьшей цене . Вероятно, невысокая комиссия для разработчиков как раз поспособствует доступности продуктов от отечественных разработчиков.

При этом небольшой сбор с продаж позволит и авторам приложений быстрее вернуть инвестиции .

— Низкая комиссия для разработчиков приложений в отечественных магазинах — это, безусловно, хорошо, — согласен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

При этом можно предпринять и дополнительные шаги для продвижения отечественных магазинов приложений, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

— Было бы правильно, если бы наша страна разработала операционную систему, которая бы устанавливалась на гаджеты китайских производителей, а потом размещала там магазины приложений , — предложил специалист.

При этом российские площадки могут привлечь пользователей как минимум доступностью размещенного у них платного контента , заметил в беседе с «Известиями» видеоблогер Денис Русаков.