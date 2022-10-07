«Сбер» предупредил о возможных проблемах в работе приложения за рубежом
Находящиеся за границей клиенты Сбербанка могут столкнуться с временными ограничениями при использовании приложения «Сбербанк Онлайн» из-за технических работ, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании 7 октября.
«Некоторые клиенты, находящие за рубежом, могут столкнуться с временными ограничениями при использовании «Сбербанк Онлайн» из-за технических работ, они будут завершены в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Сервисы кредитной организации на территории России работают в штатном режиме.
Ранее, 21 июля, в работе приложения «Сбербанк Онлайн» фиксировались сбои. Пользователи сообщали, что при попытке авторизоваться им выдавало ошибку об отсутствии соединения с интернетом. В тот же день проблема была решена, в «Сбере» рассказали о возобновлении работы всех электронных сервисов организации.