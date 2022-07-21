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«Сбер» сообщил о возобновлении работы всех сервисов

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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«Сбер» 21 июля сообщил о возобновлении работы всех электронных сервисов банка.

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«Всё заработало! Пробуйте перезайти», — говорится в Telegram-канале компании.

Ранее в этот день фиксировались сбои в работе приложения «Сбербанк Онлайн». Пользователи сообщали, что при попытке авторизоваться им выдавало ошибку об отсутствии соединения с интернетом.

В пресс-службе «Сбера» заявили «Известиям», что в банке работают над решением ситуации со сбоем.

В феврале пользователи также сообщали о сбое в работе приложения «Сбербанк Онлайн».

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