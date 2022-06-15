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«Клиенты «Сбера» надежно защищены»

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов — о борьбе с мошенническими call-центрами и работе по импортозамещению
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Звонки от мошенников из «банковских служб» и попытки обмана в интернете стали, увы, привычны для россиян. Борьбой с этим заняты правоохранительные органы, но и банковское сообщество оказывает неоценимую помощь полиции, прокуратуре и СК, а также принимает собственные меры. О том, как борется с негативом главный банк страны, «Известиям «рассказал заместитель председателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов.

— Что происходит с мошеннической активностью в отношении клиентов банков после 24 февраля? Был ли спад, отмечается ли сейчас рост?

Тренд на дальнейший рост телефонного мошенничества сохранял актуальность вплоть до начала специальной военной операции. В январе 2022 года клиенты «Сбера» 250 тыс. раз обращались в банк с обращениями по поводу мошенничества, в феврале мы зафиксировали 264 тыс. обращений. 24 февраля звонки прекратились. И такая «тишина» сохранялась до 20-х чисел марта. А затем мошенники опять активизировались, хотя и в несколько меньших масштабах. Сегодня мы фиксируем до 50 тыс. таких звонков в сутки (до спецоперации — до 100 тыс. в сутки).

В абсолютных цифрах это, конечно, по-прежнему огромная проблема: по данным Центробанка, общий объем фрода по России в первом квартале этого года составил 3,3 млрд рублей. Это на 13% больше, чем в четвертом квартале 2021 года. Отмечу, что сегодня 80–90% звонков — это уже не «служба безопасности Сбербанка»: сейчас мошенники чаще действуют от имени других крупных банков. И пока прогноз такой, что рекорд прошлого года по количеству звонков может быть побит уже в течение III квартала.

— Поменялась ли география мошеннических call-центров?

Подавляющее большинство мошеннических call-центров сегодня расположено на территории Украины. В интернете в открытую размещаются объявления о найме на работу в преступные call-центры в таких городах, как Львов, Днепр, Запорожье, Одесса и так далее. Анализ переписки и призывов в чатах поиска работы крупных центров телефонного мошенничества (скажем, в Днепре или Одессе) показывает, что вербовщики напрямую призывают вступать в ряды преступников для атаки на граждан РФ.

Приведу конкретный пример, чтобы был понятен масштаб проблемы. Крупный мошеннический кол-центр в Бердянске специализировался на звонках гражданам России. В нем было «трудоустроено» около 300 человек. В день они совершали порядка 5 тыс. звонков по базе из телефонных номеров 20 млн россиян, собранной в результате различных утечек. За четыре месяца только по «Сберу» предотвращен ущерб на 108 млн рублей, а звонили преступники, понятное дело, далеко не только клиентам «Сбера».

Более того, наше расследование показало, что техподдержка этого call-центра и его администрирование осуществлялись из Франкфурта и Амстердама. Защищенный доступ к облачной CRM для учета звонков обеспечивался компанией Cloudflare в США. Сервис IP-телефонии Narayana, один из ключевых центров мошеннического VOIP-трафика, предоставлялся из Эстонии.

У сотрудников call-центра была четкая иерархия и распределение обязанностей. Поскольку клиенты «Сбера» надежно защищены, мошенники обзванивали преимущественно клиентов других банков: по данным МВД, 80% потерпевших — клиенты одного очень крупного банка.

— Есть ли новые схемы мошенничества?

Мошенники постоянно ищут новые возможности извлечения средств из доверчивых граждан, их тактика становится всё более изощренной по мере того, как клиенты учатся распознавать простые схемы обмана.

Расскажу о двух практиках. Первая — «двойной удар», когда злоумышленники эксплуатируют сразу два страха: потерять деньги и быть обвиненным в помощи боевикам. Мошенник под видом сотрудника call-центра банка сообщает, что счет клиента заблокирован в связи с попыткой нелегального перевода в недружественную страну. Если легенда срабатывает, «сотрудник банка» выведывает персональную информацию, после чего деньги уходят на подконтрольный злоумышленникам счет.

Вторая — «обман на обмане». Чтобы «вернуть» пострадавшему будто бы похищенные у него деньги, мошенники создают специальные сайты, ссылки на которые направляют по электронной почте, в SMS или мессенджере. Злоумышленники просят гражданина заполнить форму с личными и финансовыми данными, чтобы «проверить полагающуюся сумму возврата и оформить его». Получив эти данные, они похищают у человека деньги.

И еще один тренд — мошенники все чаще звонят через мессенджеры, обычно это Viber.

— Банки точечно отслеживают и блокируют «тюремные call-центры». Почему эту проблему пока не получается полностью искоренить? Планируется ли что-то делать на федеральном уровне?

— Благодаря конструктивному взаимодействию «Сбера» с прокуратурой и ФСИН ситуация в этой сфере заметно улучшилась: объем мошенничества из мест лишения свободы на территории РФ за последние два года уменьшился в 10 раз. Крупные call-центры прекратили свое существование — остались в основном мошенники-одиночки и ряд этнических преступных группировок. Поэтому могу с уверенностью сказать, что с тюремными call-центрами мы в целом справились.

Сегодня в фокусе нашего внимания находится борьба с дроперами — людьми, которые незаконно обналичивают деньги для преступников через банковские карты. Центробанк обязывает банки выявлять таких злоумышленников, противодействовать переводам на их реквизиты и блокировать электронные средства платежа. «Сбер» же не ограничивается выполнением рекомендаций регулятора. Мы дополнительно анализируем профили клиентов и их финансовую активность, и при выявлении признака дропера устанавливаем запрет на снятие и пополнение денежных средств во всех каналах обслуживания «Сбера».

Мы уже выявили 25 тыс. клиентов с признаком дропера и осуществляем за ними дополнительный контроль. С начала этого года в «Сбере» заблокировано более 50 тыс. попыток выпуска карт-дропов, притом что за весь прошлый год — всего 17 тыс. По нашим оценкам, реальное число дроперов в России может достигать 500 тыс. человек.

К сожалению, в России практически отсутствует следственная и судебная практика привлечения дроперов к уголовной ответственности. Нет единого подхода к правоприменению у органов прокуратуры и суда в регионах. Действия лиц, оформивших в банке карты, которые затем были переданы третьим лицам и использовались при совершении противоправных действий, не образуют самостоятельного состава преступления, предусмотренного особенной частью Уголовного кодекса РФ. Поэтому сейчас дроперы привлекаются к уголовной ответственности по существующим статьям УК РФ (ст. 158 — «Кража», ст. 159 — «Мошенничество»), но это лишь те, кто непосредственно обналичивает похищенные денежные средства.

Как показывает текущая судебно-следственная практика, дроперы в основном проходят по уголовным делам в статусе свидетелей, поскольку доказать их осведомленность о совершенном преступлении сложно. Следовательно, привлечь их к ответственности практически невозможно. Поэтому, на мой взгляд, необходимо ввести административную и уголовную ответственность за передачу своих банковских карт третьим лицам в целях незаконного обналичивания.

Пока что единственная мера воздействия в таких ситуациях — блокировка карты или невыдача новой карты, законом это никак не регулируется. Для исправления этой ситуации мы вместе с Банком России инициировали изменение 161-ФЗ, чтобы разрешить банкам не зачислять переводы и отключать все дистанционные услуги по таким картам.

— Что сейчас происходит с DDoS-атаками на банки?

По данным ЦБ РФ, в период с 24 февраля по 12 апреля произошло 265 крупных DDoS-атак на российские банки. Это в 22 раза больше, чем в начале года. Только «Сбер» в I квартале 2022 года успешно отразил 349 DDoS-атак. И это в 10 раз больше, чем в IV квартале 2021 года, когда у нас было всего 32 атаки (за весь прошлый год — 154). Такие цифры говорят сами за себя: комментарии излишни, всё очень наглядно.

Причем растет не только количество DDoS-атак, но и их мощность. 6 мая мы зафиксировали самую мощную атаку за всю историю «Сбера». Она была направлена на наш сайт www.sberbank.ru, ее пиковая мощность превысила 450 ГБ/c. Вредоносный трафик был сгенерирован ботнетом, в состав которого входило более 27 тыс. устройств. Наиболее массивно атака осуществлялась из Тайваня, США, Японии и Англии.

Анализируя параметры и характер атак, с которыми в этом году сталкиваются различные российские компании, мы видим, что они во многом напоминают атаки, которые имели место осенью 2021 года. Поэтому мы предполагаем, что осенние атаки были элементом подготовки и разведки целей. Думаю, что в будущем количество DDoS-атак снизится, однако их мощность вырастет, они станут более сфокусированными. И, скорее всего, атакующие переключатся с DDoS-атак на целенаправленные взломы организаций.

— Используют ли хакеры какие-то еще методы для атак на банки?

— Помимо DDoS-атак используется целевой фишинг и адресное общение. Преступники могут выходить на работников организаций по связям и данным, размещенным в соцсетях. Только за март количество фишинговых атак на сотрудников российских компаний выросло вдвое. В своих письмах злоумышленники убеждали запустить вложенный вредоносный файл или перейти по ссылке для его скачивания, чтобы тем самым проникнуть в периметр компании.

Отмечу еще одну тревожную цифру: число хакерских атак с программами-вымогателями с начала спецоперации увеличилось в три раза. Мы выявили порядка 30 образцов вирусного программного обеспечения, нацеленного на российские организации.

Вот для наглядности статистика по «Сберу»: в I квартале 2022 года злоумышленники пытались отправить нашим сотрудникам более 18 тыс. писем с вредоносными вложениями. Все эти письма были заблокированы, так что своих целей преступникам достичь не удалось.

— Фиксируете ли вы более частое внедрение вирусов в открытые коды ПО, так называемые «закладки»? Если да, какие угрозы несет эта схема?

— Действительно, в программном обеспечении, основанном на принципах Open Source, всё чаще выявляются разного рода «закладки»: от демонстрации антироссийских лозунгов до деструктивного воздействия на критическую информационную инфраструктуру. Поэтому мы проверяем абсолютно все обновления ПО на наличие таких закладок и разрешаем обновления только после того, как убедимся в их безопасности. Мы также создали репозиторий проверенного ПО и теперь используем в своей деятельности только его.

В целом опыт «Сбера» показал, что противостоять новым угрозам можно. Однако для этого необходимо пересмотреть подход к использованию иностранного ПО и софта с открытым кодом.

— Готов ли «Сбер» к импортозамещению иностранного софта и железа? С замещением какого ПО и оборудования наблюдаются проблемы? Грозит ли это безопасности банка?

Существует немало качественных средств защиты информации отечественного производства: антивирус, защита от DDoS и баз данных, защита от утечек информации и каналов взаимодействия и так далее. При этом некоторые классы средств защиты (например, межсетевые экраны прикладного уровня) подходят только для малого и среднего бизнеса и не выдерживают большую нагрузку. Для распределенных и высоконагруженных систем ряд средств защиты пока отсутствует совсем — в частности, нет систем контроля доступа к сети (NAC). Минпромторгу и Минцифры нужно плотно работать с производителями средств защиты для разработки отечественных аналогов по всему спектру средств защиты информации, в том числе для высоконагруженных распределенных систем.

Подчеркну, что процесс импортозамещения не предоставляет никаких угроз безопасности «Сбера» и его клиентов. Располагая современными многоуровневыми средствами защиты, мы полностью обеспечиваем безопасность своих систем. И, более того, «Сбер» готов обеспечить защиту данных других российских организаций, у нас есть для этого эффективные решения.

Один из флагманских продуктов в этой сфере — уникальная платформа для безопасной трансформации сети Secure SD-WAN от компании BI.ZONE. Она позволяет за несколько минут построить сеть в организациях различного размера и обеспечить безопасность передачи данных между филиалами и головным офисом. Сейчас устройство проходит сертификацию в ФСБ по уровню доверия КС1-КС3 для использования в критической инфраструктуре и госорганах.

— По итогам 2021 года эксперты отмечали спад числа объявлений о продаже данных клиентов банков. Можно ли говорить, что сократилось и число самих утечек? Или после 24 февраля ситуация вновь поменялась?

С начала проведения спецоперации злоумышленники опубликовали многочисленные базы данных, которые были использованы для атак на граждан РФ. Данные из этих выгрузок были получены преступниками в результате успешных фишинговых атак на клиентов различных организаций, не только банков. И, кстати, события последних месяцев подтверждают, что финансовые организации страны лучше защищены от утечек, чем представители других сфер.

— Многие участники рынка жалуются на недостаточную вовлеченность Центробанка в обеспечение защиты кредитных организаций в условиях повышенных рисков после 24 февраля. Как вы в этом плане оцениваете работу регулятора?

— На мой взгляд, реакция госорганов, включая ЦБ РФ, была своевременной и действенной. В частности, Банк России совместно с ФСТЭК подготовил более 250 рекомендаций по защите инфраструктуры. Вместе с тем очевидно, что эта работа не является разовой: она продолжается и корректируется по мере развития ситуации.

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