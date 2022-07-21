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Приложение «Сбербанк Онлайн» заработало после устранения неполадок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн», о котором из-за якобы неполадок с интернетом сообщили пользователи 21 июля, устранен.

«Нет соединения с интернетом. Переключитесь на другую сеть — мобильную или WI-FI. Код ошибки: 01-05», — такое уведомление появлялось у некоторых клиентов при стабильной связи.

В пресс-службе «Сбера» заявили «Известиям», что в банке работают над решением ситуации со сбоем.

«В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства», — сказали там.

На момент выхода материала приложение заработало.

В феврале пользователи также сообщали о сбое в работе приложения «Сбербанк Онлайн»

Большая часть пользователей отметила некорректную работу онлайн-банкинга и приложения. В частности, у них «исчезли» карты. Кроме того, клиенты банка пожаловались, что не могут совершить операцию по переводу средств.

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