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Блеснуть номером: в СБП прорабатывают переводы в Армению и Казахстан

Когда планируется протестировать трансграничные переводы через сервис ЦБ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В системе быстрых платежей Центробанка готовят запуск переводов в Армению и Казахстан, рассказали «Известиям» два источника на платежном рынке. Пока переговоры с этими странами только начались. Анонсированное ранее направление перечислений — в Белоруссию — планируется протестировать уже в конце 2022 года. Участие в этом подтвердили в четырех банках. Новация будет особенно востребована на фоне блокировки российских карт Visa и MasterCard за рубежом и трудностей со SWIFT-переводами даже в неподсанкционных банках, подчеркнули эксперты.

Новые направления

Новыми направлениями трансграничных переводов через систему быстрых платежей (СБП) могут стать Армения и Казахстан, рассказали «Известиям» два источника на платежном рынке. Один из них уточнил, что российские банки тестируют взаимодействие с НСПК (клиринговый центр национального сервиса), которая, в свою очередь, оттачивает работу с зарубежными системами. По его словам, прорабатываются варианты перечислений и в другие страны ЕАЭС. Однако на данный момент работа с Арменией и Казахстаном находится лишь на начальном этапе — на стадии переговоров, уточнил другой источник.

«Известия» направили запросы в Центробанки стран ЕАЭС.

Блеснуть номером
Карта мир в кармане рюкзака
Фото: РИА Новости/Sputnik/Асатур Есаянц
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Пилотный проект по трансграничным переводам через СБП, который предполагает взаимодействие на уровне систем двух стран, планируется запустить в конце 2022 года, заявили «Известиям» в Банке России. Первыми будут протестированы переводы через СБП в Белоруссию, рассказали «Известиям» два источника на платежном рынке. Ранее о планах по перечислениям по номеру телефона в эту страну заявляла директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

В клиринговом центре СБП «Известиям» сообщили, что НСПК совместно с ЦБ и несколькими банками продолжают работать над запуском трансграничных переводов. Участие в пилоте регулятора «Известиям» подтвердили в четырех крупных кредитных организациях: ВТБ, ПСБ, «Синаре» и Новикомбанке. Банк «Русский стандарт» планирует реализовать этот сервис в будущем. Рассмотреть вопрос подключения трансграничных переводов через СБП готовы также в банке «Зенит» и Почта Банке, не исключают возможность реализации этого функционала для клиентов в УБРиР.

Блеснуть номером
СБП
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В июле «Тинькофф» стал провайдером трансграничных переводов для системы быстрых платежей (СБП) по номеру телефона, напомнили «Известиям» в банке. В кредитной организации пояснили, что операции проходят в рублях с конвертацией в национальную валюту на стороне банка-получателя.

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ВТБ до конца года планирует провести первые пробные операции, заявили в кредитной организации, добавив, что запуск функционала на клиентов ожидается позднее — после сертификации решения. В банке «Синара» собираются запустить функционал на клиентов уже в ноябре-декабре 2022-го. Реализовать услугу для потребителей к концу июня 2023 года планируют в Новикомбанке.

В условиях ограничений

После введения санкций возможности россиян по переводу средств за рубеж сильно сократились, напомнил аналитик «Финама» Игорь Додонов. Он перечислил, что на данный момент граждане по-прежнему могут воспользоваться SWIFT-перечислениями через неподсанкционные банки, но не исключено, что деньги зависнут на неопределенный срок. Кроме того, можно попробовать системы денежных пер­еводов типа «Золотая корона», Contact, «Юнистрим».

— Также до сих пор реально открыть карту Visa или MasteСard в одной из стран ближнего зарубежья, после чего пополнять ее или переводить туда деньги напрямую из неподсанкционных российских банков. Можно также пользоваться различными сервисами переводов и оплаты зарубежных счетов и применять криптовалюты, но в этих вариантах надо хорошо разбираться, — добавил Игорь Додонов.

По словам эксперта, развитие трансграничных переводов через СБП будет зависеть от того, захотят ли ее поддерживать зарубежные банки в условиях повышенных рисков попасть под вторичные санкции США и ЕС. Как считает Игорь Додонов, для подключения зарубежного банка к СБП нужно сопряжение национальных платежных систем двух стран: поэтому тем государствам, где уже работают (или работали) карты «Мир», сделать это будет, вероятно, проще.

Блеснуть номером
Карты мир на пятитысячных купюрах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Российские карты «Мир» принимались к обслуживанию в десяти странах вплоть до сентября 2022 года. Однако затем ряд зарубежных банков стали отключать эту возможность, опасаясь вторичных санкций Запада. В их число входит и казахстанский Халык-банк. В сентябре также сообщалось, что банкоматы отдельных кредитных организаций Армении перестали принимать карты «Мир», а в ЦБ страны прокомментировали, что такие решения банки принимают самостоятельно.

По данным МВД Казахстана, с 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация, в республику въехало свыше 200 тыс. россиян, покинули территорию страны 147 тыс. граждан РФ. Аналогичных данных МВД Армении не представляло.

Внедрение в функционал СБП трансграничных переводов — по сути, этап развития независимой платежной системы РФ, считает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Он добавил: с учетом сохраняющегося объема платежей между физическими лицами стран СНГ, а также снижением возможности осуществления переводов денежных средств в условиях отключения РФ от крупных карточных систем можно ожидать, что спрос на новую услугу будет значительным.

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