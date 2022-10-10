Театр драма: интерес к валютам стран СНГ резко вырос после мобилизации

С момента объявления частичной мобилизации у россиян резко вырос интерес к валютам стран СНГ и Турции, свидетельствуют данные маркетплейса «Сравни», с которыми ознакомились «Известия». Наибольшее внимание со стороны физлиц отмечается к армянскому драму (в 7 раз), казахстанскому тенге (в 6,5 раза) и азербайджанскому манату (в 4,5 раза). Также граждане активно интересуются курсами узбекского сума, турецкой лиры, таджикского сомони. В крупных банках «Известиям» подтвердили повышенный спрос граждан к перечисленным денежным единицам.

Валютный интерес

Интерес граждан к валютам стран СНГ и Турции с начала объявления в стране частичной мобилизации увеличился в диапазоне от двух до семи раз, следует из данных «Сравни». Больше всего внимания досталось армянскому драму и казахстанскому тенге. Их курсом за период с 21 сентября по 2 октября 2022-го интересовались в 7 и 6,5 раза чаще соответственно, чем в таком же периоде прошлого года. Также за это время физлица в 4,5 раза активнее следили за курсом азербайджанского маната, в 3 раза — узбекского сума и более чем вдвое повысили интерес к турецкой лире и таджикскому сомони. Россияне не обошли стороной и традиционные валюты США и ЕС: внимание к их курсам возросло в 2 и 3,5 раза соответственно.

— Сейчас физлица демонстрируют интерес к доллару как к универсальной денежной единице, а также к лире, тенге и грузинскому лари. То есть к валютам тех стран, куда в последнее время чаще стали выезжать россияне, — отметили «Известиям» в экосистеме Unicom (ранее Юником24).

Театр драма Фото: РИА Новости/Андраник Казарян

В крупных кредитных организациях «Известиям» подтвердили повышенный спрос россиян на указанные валюты. В Абсолют Банке сказали, что видят отмечаемую тенденцию на рынке. С конца сентября спрос на денежные единицы стран Содружества усиливается, подчеркнули там. В «Сбере» сообщили, что из перечисленных валют государств СНГ работают только с казахстанским тенге. Интерес в абсолютном выражении к нему в наличном виде кратно меньше, чем на доллары США и евро, добавили в банке.

— Спрос на лиры стабильно высокий на протяжении длительного времени. Ранее и сейчас мы продаем 100% объема этой валюты, которые покупали у клиентов, — отметили в Сбербанке, напомнив, что в рамках текущих ограничений реализуют только ту наличную валюту, которая поступает от клиентов.

С 21 сентября у клиентов наблюдается умеренный рост интереса к наличной иностранной валюте, поделились в «Русском Стандарте». В крымском РНКБ сказали, что не видят повышенного спроса на валюты. Банк обменивает только доллары и евро, а денежных единиц стран СНГ и Турции у него нет. В «Зените» добавили, что сейчас осуществляют обмен наличной валюты в долларах и евро. Банк прорабатывает возможность расширения перечня альтернативных валют для обменных операций.

Театр драма Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili

Разница между покупкой и продажей долларов и евро в системно значимых банках по состоянию на 7 октября (14:30 мск) колеблется в коридоре 5–11 рублей.

Центробанк разработал дополнительные процедуры установления курсов иностранных валют по отношению к рублю. Это нужно для «более точного отражения ситуации на рынках», говорится в сообщении регулятора, опубликованном 3 октября. Для определения официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.

Продолжительность тенденции

В основном спрос на валюты отмечается со стороны людей, собирающихся выезжать в страны Содружества и Турцию, поскольку они находятся под риском мобилизации, отметил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Он добавил, что интерес к наличным деньгам также возрастает по причине неопределенности боевых действий, их перспектив и решений денежных властей об их финансировании.

Интерес к валютам стран СНГ и Турции возник еще после начала спецоперации и введения санкций против России, считает специалист Total Research Николай Вавилов. Но после объявления частичной мобилизации спрос резко подскочил, подчеркнул он. Выезжающим людям нужна валюта страны, в которую они собираются, что и объясняет наблюдаемый высокий интерес к дружественным денежным единицам. Тем более в условиях, когда есть сложности с использованием банковских карт, логично запасаться наличностью, уверен эксперт.

Театр драма Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев

— Вдобавок влияют и риски новых санкций, которые отрежут возможность торговли долларом на бирже. Поэтому в качестве диверсификации инвесторы избавляются от «токсичных» валют в пользу дружественных нам стран, — добавил Николай Вавилов.

Тенденция роста спроса на иностранную валюту носит скорее временный характер и зависит от потока выезжающих из страны, полагает основатель клуба «Мультипликатор» Эван Голованов. По его словам, похожий всплеск наблюдался и в феврале на фоне подобного отбытия граждан в страны ближнего зарубежья.

По словам Николая Вавилова, повышенный спрос как на валюту, так и на рубли продлится, пока население не успокоится. Он подчеркнул: для этого должно сложиться четкое понимание, что не будет второй волны мобилизации, а также нужны успехи на фронте и конкретика с новыми санкциями. А пока тем, кто решил уехать из страны туда, где нет возможности работать с российской банковской системой, остается запасаться наличностью или делать трансграничные переводы, заключил он.

Театр драма Фото: РИА Новости

По данным ЦБ, 30 сентября этого года объем наличных денег в обращении составил 144,8 млрд рублей, увеличившись вдвое по сравнению с 29-м числом. Это новый рекорд спроса россиян на наличку с начала марта, тогда этот показатель достигал 151,5 млрд рублей. Ранее 22 сентября после объявления частичной мобилизации объем обращающихся денег за один день резко возрос с 14,2 млрд до 132,1 млрд рублей.