Смена приоритета: почему юань стал лидером у российских трейдеров

Российский валютный рынок установил новый рекорд по объемам торгов юанем. На этой неделе показатель превысил 55 млрд рублей, а на следующий день он обогнал объем торгов с долларом (45 млрд против 43 млрд рублей). Судя по траектории, юань уже в самом скором времени может стать наиболее популярной валютой на Мосбирже. С чем связан резкий взлет оборотов китайской валюты и что это значит для России — в материале «Известий».

Понятный заместитель

Популярность юаня на российских биржевых площадках выросла на пару порядков буквально в течение нескольких месяцев. В феврале торги в этой валюте выражались объемами в сотни миллионов рублей в лучшем случае. Спустя полгода они достигли 50 млрд.

В условиях санкций и валютных ограничений трейдеры стали искать альтернативные варианты размещения средств. Но параллельно начало расти и практическое использование альтернативных валют, где на первом месте оказался юань, поддерживаемый второй по размерам экономикой мира, причем на всех уровнях. Так, Россия мало того что увеличила объемы торговли с КНР в национальных валютах, так еще и стала заключать контракты с третьими странами с использованием юаня (например, при продаже угля в Индию).

Российские компании стали выпускать облигации, номинированные в юанях, причем расчеты по ним также будут проводиться в китайской валюте. А российские банки стали предлагать своим клиентам открывать вклады в юанях, стараясь таким образом заполнить быстро освобождающуюся нишу традиционных валютных вкладов в долларах и евро, которые в силу валютных ограничений и общей неуверенности стали куда менее популярными.

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Россия, по данным SWIFT, уже вошла в топ-3 стран по использованию юаня в международных расчетах. Российская доля на этом рынке составила 3,9%, уступая только Гонконгу (71%) и Великобритании (6,35%). Российские банки и компании опередили тесно связанных с китайской экономикой резидентов США и Сингапура.

Все эти факторы по-своему повлияли на рост спроса на китайскую валюту, считают эксперты. Широкое использование юаня на практике, а не только в межгосударственных декларациях спровоцировало и подъем интереса к нему биржевых игроков.

— Рост оборотов юаня у нас в первую очередь вызван выходом инвесторов из западных валют по причине опасений санкционных ограничений на операции с ними, — объясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. — На этом фоне были введены повышенные тарифы на операции с «токсичными» валютами, а также отрицательные ставки за их хранение на клиентском счете. Кроме того, биржа увеличила риск-параметры при использовании данных валют в качестве залога при маржинальной торговле, в том числе повышено гарантийное обеспечение по фьючерсным контрактам на пару USD/RUB и EUR/RUB. Данные меры также способствуют уменьшению объема торгов долларом в пользу альтернативных валют.

— За семь месяцев 2022 года вывоз из России в КНР вырос на 48,8%, а в обратном направлении — на 5,2%, по данным Главного таможенного управления Китая, — добавил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. — Общий товарооборот между двумя странами поднялся за этот период почти до $98 млрд. Его намечено довести до $200 млрд в год, то есть повысить на 36% по сравнению с 2021 годом, когда он составил около $147 млрд.

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По его словам, эти тенденции «юанизации» подкрепляют и финансовые власти — ЦБ РФ и Минфин. Объявлено, например, что по новому «бюджетному правилу» они будут покупать не евро, доллары, а альтернативные валюты — прежде всего юань.

Трудности перевода

Главная проблема расширения использования юаня сейчас состоит в том, что он не является в полной мере конвертируемой валютой, несмотря на то что китайские власти стараются год от года расширить возможности его использования в качестве альтернативы.

— Курс этой валюты в значительной степени регулируется Народным банком Китая, — объяснил Марк Гойхман. — Причем он заинтересован в ее ослаблении к доллару для поддержки экспорта и конкурентоспособности товаров.

Даже китайские участники международной торговли предпочитают, чтобы с ними рассчитывались долларами или евро, а не юанями, констатирует Дмитрий Бабин.

— Этими валютами можно рассчитаться почти в любом уголке мира почти за любой товар или услугу. Юань же для этих целей всё равно российские контрагенты зачастую вынуждены конвертировать в более ликвидные валюты. Это несет дополнительные операционные издержки, которые будут прикладываться на российскую сторону в основном за счет более невыгодного курса доллар-юань в соответствующих торговых контрактах, — отметил он.

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Тем не менее, по словам Гойхмана, в отличие от иных «альтернативных» валют, например турецкой лиры, индийской рупии, дирхама ОАЭ, юань обладает более высокой степенью использования в мире и, соответственно, ликвидностью.

— Он менее волатилен, чем деньги других развивающихся стран, что продемонстрировал даже во время недавнего политического обострения между США и КНР из-за Тайваня. Кроме того, товарооборот между Китаем и Россией несопоставимо больше и перспективнее, чем с иными развивающимися государствами, — пояснил аналитик.

Марк Гойхман добавил, что если использовать юань для накоплений, без расчетов на покупки товаров, то нехватка конвертируемости не столь значима.

— Причем новые тенденции показывают, что появляется всё больше предложений использовать юани для инвестиций в финансовые инструменты. Не только в акции китайских компаний, но и в ценные бумаги российских эмитентов. Возможно в дальнейшем и расширение применения юаней для покупок, например, в иностранных интернет-магазинах, — резюмировал он.