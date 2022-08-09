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Вернулись в 2019-й: как долго протянется затишье на валютном рынке

Рубль в последний месяц стабилизировался в довольно узком коридоре, но это не навсегда
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Российский рубль в последние месяц-полтора обрел относительную стабильность после колебаний весны, когда соотношение к доллару могло меняться на 50 рублей за считаные недели. Отечественная валюта не сильно просела, даже несмотря на усилия со стороны регуляторов по ее снижению. Аналитики в основном полагают, что резких рывков в исполнении рубля в обозримом будущем не будет, но вернется общая тенденция к постепенному ослаблению национальной денежной единицы. Однако всё в конечном счете будет зависеть от того, как быстро сможет восстановиться импорт. Подробности — в материале «Известий».

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Без колебаний

Впечатляющий рывок рубля во II квартале завершился к концу июня. После долгого подъема курс стабилизировался и не выходил за пределы сравнительно узкого коридора в 55–62 рубля за доллар. Фактически это возвращение к допандемийным временам. Значения там были схожими с нынешними, но что еще важнее, уровень колебаний также не сильно отличался.

При этом все последние месяцы Банк России прямо или косвенно пытался удержать рубль от слишком сильного укрепления. К примеру, агрессивно снижая ставку. Параллельно смягчались и продолжают смягчаться разнообразные валютные ограничения, введенные в феврале-марте. Некоторые всё еще существуют: например, до марта следующего года нельзя снять сумму свыше $10 тыс. наличными. Однако это объясняется не проблемами с курсом, а опасениями по поводу возможной нехватки наличной валюты (новые банкноты запрещено ввозить в Россию).

Вернулись в 2019-й
цены
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Стабильно низкий курс уже дал определенный положительный эффект для экономики страны. К примеру, это стало одной из причин резкого торможения инфляции (почти весь июнь и июль у нас фиксировались недельные периоды дефляции). Для экспортеров нынешний курс не слишком приятен, но отсутствие серьезных колебаний во многом смягчает сложность работы при сильном рубле. В любом случае поиск и достижение договоренностей с контрагентами и выстраивание логистических цепочек сейчас куда актуальнее. В целом можно сказать, что нынешний курс большинство игроков в экономике устраивает.

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Значит ли это, что коридор 55–65 рублей за доллар задержится с нами надолго? Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что, скорее всего, равновесная точка если и будет найдена, то на другом уровне.

Дмитрий Александров, управляющий директор «Иволга Капитал»:

— На мой взгляд, рубль нашел лишь краткосрочное равновесие, и волатильность может вернуться в валютные пары на фоне изменений в платежном балансе. На курс будут влиять как рестарт импорта или развитие параллельного импорта, так и динамика цен на энергоресурсы. В целом я бы ждал усиления давления на рубль к концу года.

Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade:

— На курс рубля сейчас в основном воздействует соотношение поступления валюты от экспорта и спроса на нее прежде всего со стороны импортеров. В основном это драйверы ослабления российской валюты.

Поступления от валютной выручки продавцов российских товаров в августе могут относительно снижаться. Уменьшаются нефтяные цены. Баррель Brent подешевел резко с 29 июля по 4 августа — с $110 до 97 за баррель. Это связано с несколькими обстоятельствами среднесрочного действия. Вышли данные о снижении ВВП США второй квартал подряд и формальном наступлении рецессии. Это уменьшает ожидания по спросу на нефть. Страны ОПЕК+ 3 августа подняли квоты на добычу только на 100 тыс. баррелей в сутки, хотя ранее повышали на 648 тыс. бочек в день.

Вернулись в 2019-й
импорт
Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Постепенно увеличивается импорт по мере истощения ранее имевшихся запасов в торговле и на производстве. Тем более в преддверии окончания летнего сезона, возврата людей к текущей деятельности и покупкам, начала осеннего делового сезона. Повышению спроса на ввоз товаров содействует стимулируемый государством «параллельный импорт», постепенно создающиеся новые экономические связи, цепочки поставок.

Важно и то, что правительство планирует возврат к «валютному правилу», приобретению на бирже валют за рубли, то есть практически «валютные интервенции». Пока оно еще не действует и вряд ли заработает в августе в полной мере. Но сам факт его анонсирования воздействует на курс, стимулирует уже сейчас покупки валют инвесторами в расчете на будущее их удорожание.

Есть, конечно, и противонаправленные факторы. Например, явное стремление банков вытеснить валюту со своих счетов. Вводятся комиссии за ее хранение, практически отрицательные ставки по валютным счетам. Это содействует продажам валюты, конвертации ее в рубли. Процесс может усилиться из-за того, что ЦБ объявил продление срока запрета на свободное снятие валюты со счетов после 9 сентября. Не исключено и повышение нефтяных цен снова выше $100/барр. в случае признаков заметного сокращения предложения черного золота в мире.

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Но в целом можно предположить, что курс рубля снова возвратился в многолетний тренд постепенного ослабления в основном из-за перечисленных причин. Хотя, конечно, события и факторы в ближайшем будущем могут быть непредсказуемыми в нынешних напряженных условиях. Поэтому возможны колебания в обе стороны. Но вряд ли в августе доллар упадет ниже 58 рублей. А верхняя актуальная граница курса на текущий месяц составляет 64–65 рублей за доллар.

Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»:

— Действительно, в последние недели амплитуда колебаний рубля сузилась, а волатильность валютных пар снизилась. Но данный факт скорее стоит рассматривать в качестве паузы между циклами укрепления и ослабления нацвалюты.

По-прежнему высоки экспортные притоки и низки импортные оттоки. Бюджетное правило всё еще на паузе. Вкладчики лишь через месяц закроют свои сверхприбыльные весенние депозиты. Мягкий монетарный курс ЦБ вывел ключевую ставку на докризисный уровень. По сути, сейчас тот позитив, что подпитывал историческое по масштабам укрепление рубля, уже «в ценах», а драйверов восстановления валютных пар от 5–7-летних минимумов так и не видно. Но они на подходе.

Вернулись в 2019-й
экспорт
Фото: ТАСС/Дмитрий Дадонкин
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Как только станут появляться сводки по сужению торгового профицита — экспорт замедлится, а импорт прибудет за счет реимпорта, параллельного импорта и поставок дружественных стран, волатильность валютного рынка повысится значительно. Также рынок ждет ясности по бюджетному правилу, а это фактор, который последние годы не давал укрепляться рублю. Часть средств с депозитов может вернуться на биржу, и граждане будут делать выбор между низким курсом инвалют и бумаг.

Таким образом, расцениваем текущее затишье в качестве паузы на фоне учета ранних факторов и неполного включения грядущих драйверов. Таргет до конца года в 70 рублей за доллар и выше 10 рублей за юань говорит, что мы ждем роста активности по валюте, причем с тенденцией на ослабление рубля. Но лучше отрабатывать волны в дружественных валютах — китайском юане, гонконгском долларе. Там хотя бы нет геополитического риска именно против России.

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