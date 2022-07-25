Нижний брейк: в странах ЕС готовятся к затяжному кризису

Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые за 11 лет поднял ключевую процентную ставку до 0,5% годовых. По оценкам экспертов, это свидетельствует о скорой рецессии в странах Европы, однако никак не повлияет на россиян и российскую экономику. Подробности — в материале «Известий».

Выход из ситуации

Впервые с 2011 года ЕЦБ поднял процентную ставку на 50 базисных пунктов, хотя ранее аналитики считали, что увеличение будет гораздо менее резким — на 25 б. п. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что это связано с новой оценкой инфляционных рисков. Также она говорила о «безвыходной ситуации» в Европе из-за энергетического кризиса, вызванного политической ситуацией. ЕЦБ попытался таким образом отреагировать на рост цен на товары и услуги в странах Европы и на падение ВВП. Экономисты считают, что, как и 11 лет назад, когда ЕЦБ решил придерживаться политики повышения ставок, экономический кризис только ухудшится. В 2011 году ЕЦБ пришлось уже через несколько месяцев начать снижать ставку.

Ранее увеличили процентные ставки регуляторы Великобритании и США. При этом в пятницу, 22 июля, российский Центральный банк снова резко снизил ключевую процентную ставку на 1,5 процентных пункта, до 8%.

Часть экспертов, опрошенных «Известиями», считают, что повышение процентной ставки ЕЦБ никак не повлияет на российскую экономику.

— Никто [в России] даже не заметит этого. Никакого отношения к текущей жизни это не имеет, — заявила заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

Нижний брейк Фото: Global Look Press/dpa/Arne Dedert

По ее словам, если раньше это могло косвенно повлиять на российскую экономику, например на выдачу кредитов европейскими банками крупным российским частным и госкомпаниям, то теперь ситуация изменилась, так как кредиты всё равно не выдаются. Также это могло раньше повлиять на курс рубля к евро, однако сейчас ситуация иная.

— На курс евро к рублю влияют совершенно другие факторы , — подчеркнула Юлия Макаренко.

Однако, по словам управляющего партнера аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, влияние все-таки есть.

— Если в Европе начнется рецессия, власти могут сократить поставки российских углеводородов на самом деле, а не только бросаться политическими заявлениями о сокращении, — отметила эксперт.

В любом случае экономический кризис в странах Европы будет заметен для всего мира — это глобальная проблема, считает Екатерина Косарева.

— Также ситуация в Европе может повлиять на курс евро к доллару — например, евро, может, не будет так сильно дешеветь к доллару, а будет даже дорожать, — считает она.

Что происходит в ЕС

— ЕЦБ поднятием ставки пытается сдержать нарастающую инфляцию, которая в ЕС уже превысила 9% в годовом выражении. Поднятие ставки, после многолетнего уровня около нуля, означает сворачивание долгосрочного кредитования и инвестиционных проектов. Что вызовет падение ВВП и снижение экономической активности в регионе, — рассказал «Известиям» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

По словам аналитика, если поднятие ставки на 50 базисных пунктов не решит проблему инфляции, ставку придется поднимать и выше, это вызовет каскадное ухудшение в кредитной деятельности финансовых организаций ЕС.

Нижний брейк Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

— Энергетическая инфляция в 40% постепенно просачивается в реальную экономику, уже вызвав инфляцию более 9% в ЕС. Есть сомнение, что повышение на 50 б.п. сможет остановить этот процесс. Тогда мы увидим одновременное продолжение роста инфляции с падением экономической активности в ЕС. Это вызовет снижение спроса на газ со стороны ЕС и падение цен на газ, — предупреждает эксперт.

А снижение цен на газ также может отразиться на российской экономике, отметила, в свою очередь, Екатерина Косарева.

Почему было принято решение

— Причины решения ЕЦБ очевидны: это рекордная за всю историю наблюдений инфляция в Европе — 9,1% по итогам июня. Для снижения инфляции центральные банки повышают ставки, в результате чего кредитное предложение становится дороже, бизнес и население сокращают объемы банковских займов. В результате снижается потребление и на макроуровне инфляция сокращается, — отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Однако, считает аналитик, в случае с ЕС такой шаг не даст совершенно никаких результатов: регулятор скорее делает вид, что намерен бороться с ростом цен в еврозоне, а по факту это ни к чему не приведет.

— Для снижения инфляции потребуется повышать ставку гораздо резче и сильнее, но ЕЦБ просто не может себе этого позволить, так как это сразу приведет к дефолту стран с самым большим размером госдолга (Италия, Греция, Испания). А в целом такая политика может привести к долговому кризису всей еврозоны. Так что вариантов у ЕЦБ нет: повышение ставки обозначено, но инфляцию это не снизит. В балтийских государствах она уже на уровне 20%, у 15 стран инфляция составляет более 10%, а самый низкий показатель (пока) — у Франции (6,5%) , — пояснил эксперт.

Нижний брейк Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард на пресс-конференции после заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, 21 июля 2022 года Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Регулятор наверняка будет и дальше повышать ставку, что и с инфляцией не позволит бороться, и приведет к стагнации в экономике, прогнозирует Артем Деев.

— Уже крупнейшие компании (например, Uniper и BASF) просят помощи у государства. Учитывая, что главный вклад в рост инфляции в ЕС вносит стоимость энергоносителей (из-за чего цена электроэнергии выросла в разы и для населения, и для бизнеса), процесс дальнейшего погружения в рецессию в Европе будет продолжаться . Одним повышением ставки, тем более минимально, не решить проблем разрыва поставок, дефицита сырья, энергоресурсов и т.д., — считает аналитик.

Вероятность рецессии

— Причины решения ЕЦБ о повышении процентной ставки — это продолжающееся ускорение инфляции в странах еврозоны, а также ослабление курса евро к доллару на фоне активной нормализации денежно-кредитной политики ФРС США. ЕЦБ решил продемонстрировать решительность в борьбе с инфляцией, повысив ставку на большую величину, чем анонсировал на прошлом заседании, — заявил старший научный сотрудник Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ РАНХиГС Юрий Перевышин.

Это приведет к замедлению экономической динамики в европейских странах, отметил эксперт.

— Возможно, что к концу года экономика стран еврозоны перейдет в рецессию. В дальнейшем ожидается продолжение нормализации денежно-кредитной политики, возможно, что такими же шагами. Не исключено, что к концу года ставка может достигнуть 2%, — прогнозирует Юрий Перевышин.